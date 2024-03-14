Приглашаю вместе исследовать фантастическую Северную Осетию! Мы проедем по горным перевалам и ущельям, впечатлимся могучими каньонами. Полюбуемся Аланским Свято-Успенским монастырем и увидим Даргавский некрополь под открытым небом. Соприкоснемся с богатым миром осетинских традиций, истории и культуры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-18 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ущелья и «город мертвых»

Вы увидите Кармадонское ущелье, где сошел ледник Колка и погибла съёмочная группа Сергея Бодрова. Посетите некрополь Даргавс с древними наземными склепами, полюбуетесь грандиозным Кадаргаванским каньоном. Они помогут вам раскрыть богатую историю Северной Осетии и оценить ее невероятные природные ландшафты.

Современное искусство и высокогорный монастырь

Я покажу арт-объект в виде грациозного барса, который считается символом аланских царей. А в завершение нашей поездки вы осмотрите Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный храм страны.

Организационные детали