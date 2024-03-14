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Незабываемое путешествие по Северной Осетии

Горы, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Приглашаю вместе исследовать фантастическую Северную Осетию! Мы проедем по горным перевалам и ущельям, впечатлимся могучими каньонами. Полюбуемся Аланским Свято-Успенским монастырем и увидим Даргавский некрополь под открытым небом. Соприкоснемся с богатым миром осетинских традиций, истории и культуры.
4.9
7 отзывов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Незабываемое путешествие по Северной Осетии

Описание экскурсии

Ущелья и «город мертвых»

Вы увидите Кармадонское ущелье, где сошел ледник Колка и погибла съёмочная группа Сергея Бодрова. Посетите некрополь Даргавс с древними наземными склепами, полюбуетесь грандиозным Кадаргаванским каньоном. Они помогут вам раскрыть богатую историю Северной Осетии и оценить ее невероятные природные ландшафты.

Современное искусство и высокогорный монастырь

Я покажу арт-объект в виде грациозного барса, который считается символом аланских царей. А в завершение нашей поездки вы осмотрите Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный храм страны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Лада Веста или микроавтобусе Мерседес
  • Входные билеты в Даргавс не включены в стоимость — 100 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 90 туристов
Я представляю команду гидов в Северной Осетии. С радостью покажем вам популярные и малоизвестные, но безумно красивые места нашей республики. С нетерпением ждем встречи с вами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
Ирина
Всё было отлично, впечатлений на всю жизнь
Всё было отлично, впечатлений на всю жизнь
Всё было отлично, впечатлений на всю жизнь
Всё было отлично, впечатлений на всю жизнь
Всё было отлично, впечатлений на всю жизнь
Всё было отлично, впечатлений на всю жизнь
Всё было отлично, впечатлений на всю жизнь
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Кирилл
Экскурсия прошла отлично. Отдельное спасибо водителю Радику - за профессионализм и юмор. Ущелья Фиагдон и Кармадон впечатлили. Респект за хорошую организацию поездки. Рекомендуем всем, кто хочет комфортно и познавательно путешествовать по Алании.
Экскурсия прошла отлично. Отдельное спасибо водителю Радику - за профессионализм и юмор. Ущелья Фиагдон и Кармадон
Экскурсия прошла отлично. Отдельное спасибо водителю Радику - за профессионализм и юмор. Ущелья Фиагдон и Кармадон
Экскурсия прошла отлично. Отдельное спасибо водителю Радику - за профессионализм и юмор. Ущелья Фиагдон и Кармадон
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и
Брали индивидуальный тур на 7 человек, с отдельной доплатой гиду. + 6 т. р. 08.04.23. Маршрут по информации гида должен был состоять:Кармадонское ущелье, Мидагробинские водопады, город мёртвых- Даргавс. . Но
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поездка сразу пошла не по плану. 1. В наш инд тур присоединили постороннего человека, девушку. 2. На водопады нас так и не отвезли, сославшись, что в апреле туда не возят из за плохой дороги. На водопады можно попасть только летом/ это по информации гида, когда мы уже ехали в Кармадонское ущелье. Очень жаль, что организатор добавил к нашей компании постороннего человека, даже не уточнив у нас -не против ли мы. Ну и промолчал про невозможность. Посещения водопадов, мы бы тогда скорректировали свой маршрут. А вот гид Георгий, понравился. Рассказывал интересно.

Брали индивидуальный тур на 7 человек, с отдельной доплатой гиду. + 6 т. р. 08.04.23. Маршрут
Брали индивидуальный тур на 7 человек, с отдельной доплатой гиду. + 6 т. р. 08.04.23. Маршрут
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Т
Экскурсия просто супер. Все очень понравилось. А водитель Радик самый лучший, с таким водителем никакой гид не сравнится. Всем рекомендую!!!
Экскурсия просто супер. Все очень понравилось. А водитель Радик самый лучший, с таким водителем никакой гид не сравнится. Всем рекомендую!!!
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В
Путешествие действительно получилось незабываемым! Мы ездили компанией из трех взрослых и четырех детей, всем очень понравилось. Я переживала из-за вопросов безопасности, все таки горные перевалы, но опасных мест в маршруте
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не было, а водитель Радик оказался очень опытным, знающим свое дело.
Гид Людмила умеет подать информацию так что она сразу запоминается, общение было легким и приятным. Большое спасибо за такую замечательную экскурсию!

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О
Ездили большой семьей,состоящей из 9 человек, поэтому путешествовали микроавтобусе Мерседес, было комфортно, маршрут хорошо составлен, водитель Родион знаток своего дела! Джамбулату отдельная благодарность за столь интересное погружение в историю, культуру и традиции Северной Осетии
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