Что вас ожидает

Водопады, ущелья и «город мертвых»

Вы увидите Кармадонское ущелье, где сошел ледник Колка и погибла съемочная группа Сергея Бодрова. Посетите некрополь Даргавс с древними наземными склепами, полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами и грандиозным Кадаргаванским каньоном. Они помогут вам раскрыть богатую историю Северной Осетии и оценить ее невероятные природные ландшафты.

Современное искусство, высокогорный монастырь и горячие источники

Я покажу арт-объект в виде грациозного барса, который считается символом аланских царей. Кроме того, вы осмотрите Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный храм страны. В завершение отдохнете в горячих источниках под открытым небом Бирагзанга. Они представляют собой три бассейна с лечебной водой разной температуры. Я расскажу, какие минеральные элементы в них содержатся и в чем их польза.

Организационные детали