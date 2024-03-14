Приглашаю вместе исследовать фантастическую Северную Осетию! Мы проедем по горным перевалам и ущельям, впечатлимся могучими каньонами. Полюбуемся Аланским Свято-Успенским монастырем и увидим Даргавский некрополь под открытым небом. Соприкоснемся с богатым миром осетинских традиций, истории и культуры.
Описание экскурсии
Ущелья и «город мертвых»
Вы увидите Кармадонское ущелье, где сошел ледник Колка и погибла съёмочная группа Сергея Бодрова. Посетите некрополь Даргавс с древними наземными склепами, полюбуетесь грандиозным Кадаргаванским каньоном. Они помогут вам раскрыть богатую историю Северной Осетии и оценить ее невероятные природные ландшафты.
Современное искусство и высокогорный монастырь
Я покажу арт-объект в виде грациозного барса, который считается символом аланских царей. А в завершение нашей поездки вы осмотрите Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный храм страны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Лада Веста или микроавтобусе Мерседес
- Входные билеты в Даргавс не включены в стоимость — 100 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 90 туристов
Я представляю команду гидов в Северной Осетии. С радостью покажем вам популярные и малоизвестные, но безумно красивые места нашей республики. С нетерпением ждем встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё было отлично, впечатлений на всю жизнь
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия прошла отлично. Отдельное спасибо водителю Радику - за профессионализм и юмор. Ущелья Фиагдон и Кармадон впечатлили. Респект за хорошую организацию поездки. Рекомендуем всем, кто хочет комфортно и познавательно путешествовать по Алании.
Вам был полезен этот отзыв?
и
Брали индивидуальный тур на 7 человек, с отдельной доплатой гиду. + 6 т. р. 08.04.23. Маршрут по информации гида должен был состоять:Кармадонское ущелье, Мидагробинские водопады, город мёртвых- Даргавс. . Но
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия просто супер. Все очень понравилось. А водитель Радик самый лучший, с таким водителем никакой гид не сравнится. Всем рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Путешествие действительно получилось незабываемым! Мы ездили компанией из трех взрослых и четырех детей, всем очень понравилось. Я переживала из-за вопросов безопасности, все таки горные перевалы, но опасных мест в маршруте
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ездили большой семьей,состоящей из 9 человек, поэтому путешествовали микроавтобусе Мерседес, было комфортно, маршрут хорошо составлен, водитель Родион знаток своего дела! Джамбулату отдельная благодарность за столь интересное погружение в историю, культуру и традиции Северной Осетии
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Незабываемое путешествие по Северной Осетии»
Индивидуальная
до 4 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Начало: У вашего отеля
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от 15 052 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)
Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Горы зовут в Северную Осетию
Все те божественно красивые места, которые вы скорее всего видели на фотографиях тревел-блогеров
Начало: На проспекте Мира
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
5199 ₽ за человека
Индивидуальная
Конная прогулка в горах Северной Осетии
Насладиться верховой ездой и незабываемыми видами
Начало: В Даргавсе
Завтра в 14:00
9 авг в 09:00
от 1500 ₽ за человека
от 24 000 ₽ за экскурсию