Незабываемое путешествие по Северной Осетии

Горы, водопады, древний некрополь, высокогорный монастырь и горячие источники за 1 день

Индивидуальная
Приглашаю вместе исследовать фантастическую Северную Осетию! Мы проедем по горным перевалам и ущельям, впечатлимся могучими каньонами и водопадами.

Полюбуемся Аланским Свято-Успенским монастырем и увидим Даргавский некрополь под открытым небом.

Соприкоснемся с богатым миром осетинских традиций, истории и культуры.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Водопады, ущелья и «город мертвых»

Вы увидите Кармадонское ущелье, где сошел ледник Колка и погибла съемочная группа Сергея Бодрова. Посетите некрополь Даргавс с древними наземными склепами, полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами и грандиозным Кадаргаванским каньоном. Они помогут вам раскрыть богатую историю Северной Осетии и оценить ее невероятные природные ландшафты.

Современное искусство, высокогорный монастырь и горячие источники

Я покажу арт-объект в виде грациозного барса, который считается символом аланских царей. Кроме того, вы осмотрите Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный храм страны. В завершение отдохнете в горячих источниках под открытым небом Бирагзанга. Они представляют собой три бассейна с лечебной водой разной температуры. Я расскажу, какие минеральные элементы в них содержатся и в чем их польза.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать опытный водитель, который даст краткую информацию по объектам. Также с вами может поехать профессиональный гид, в этом случае доплата составит 5000 руб.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Лада Веста или микроавтобусе Мерседес
  • Входные билеты не включены в стоимость: Даргавс — 100 руб., горячие источники — 250 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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