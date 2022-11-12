Новогодние каникулы в Осетии

Проведите незабываемые новогодние каникулы в Северной Осетии

4.7
3 отзыва
Проведите незабываемые новогодние каникулы в Северной Осетии.

Вы познакомитесь с Владикавказом, попробуете национальную кухню, искупаетесь в горячих источниках и посетите горнолыжный курорт Цей. Вас ждет интересная новогодняя программа и банкет в ресторане с панорамным видом на горы.

А первого января вы отправитесь отдыхать в развлекательны центр, где специально для вас повара будут готовить шашлыки и блюда на мангале. В стоимость тура включена новогодняя ночь в ресторане «360».
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Новогодняя ночь
Новогодняя ночь
Праздничная программа в ресторане с потрясающим панорамным видом на горы Северной Осетии
Горнолыжный склон
Горнолыжный склон
Покатаемся на горных лыжах или сноуборде на горнолыжном курорте Цей
Катание на ватрушках
Катание на ватрушках
Прокатимся по заснеженному тюбинговому спуску
«Похмел пати»
«Похмел пати»
Отдохнем в развлекательном комплексе и поедим национальные блюда с мангала
Горячие источники
Горячие источники
Насладимся купанием и зарядимся целебной силой источников
Новогодняя ярмарка
Новогодняя ярмарка
Посетим ярмарку и станем свидетелями новогодних представлений

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель DoubleTree by Hilton до 14:00.

Встреча с гидом.

14:40 обед в национальном стилев ресторане «Премьера».

Пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу.

В программе экскурсии:

  • главная елка города;
  • новогодняя ярмарка;
  • Осетинская церковь;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть;
  • лютеранская кирха (филармония);
  • Осетинский национальный музей;
  • Центр развития народных Художественных промыслов.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (за свой счет).

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня).

В стоимость тура включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Национального Музея и Центра Художественных промыслов.

Знакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с Владикавказом
2 день

Экскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночь

Завтрак.

09:00 Экскурсию в Куртатинское ущелье.

Ущельерасположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.

Мы посетим Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Прогуляемся по эко-тропе «Тропа чудес».

Средневековая скальная крепость Дзивгис – Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке.

Башни Курта и Тага – это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений Осетин.

Посетим главную елку Куртатинского ущелья, красующуюся в с. Фиагдон и поучаствуем в народных гуляниях в канун Нового года!

13:00 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».

«Духовное сердце Осетии».

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

С. Цимити – история Цимити начинается в XIV веке.

Считается, что это имя собственное – селение основал военачальник Цимити, соратник последнего аланского правителя Ос-Багатара. Оно долгие века оставалось центром Цимитинского общества, своего рода независимого города, с собственными законами, порядками и укладом жизни.

17:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

23:00 Новогодняя ночь в ресторане «360».

Праздничный стол с алкоголем, традиционные Дед Мороз со Снегурочкой и шоу программа.

В стоимость тура включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Солнечная долина», посещение «Тропы чудес», Новогодняя ночь в ресторане 360.

Экскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночь
3 день

Похмел пати« в развлекательном комплексе »Alpina Family Park

Завтрак.

14:00 Отправляемся в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс.

«Alpina Family Park» – идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов.

У вас будет возможность прокатится на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (за дополнительную плату).

На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.

В уютном коттедже (где в любое время вы всегда сможете согреться), на протяжении всего вечера, наши повара будут угощать вас национальными блюдами с мангала, алкоголь включен.

20:00 Возвращение в отель.

Ужин за свой счет.

В стоимость тура включено: трансфер до места проведения «похмел пати» и обратно, работа двух поваров в уютном коттедже/беседке, блюда с мангала, алкоголь.

Похмел пати« в развлекательном комплексе »Alpina Family ParkПохмел пати« в развлекательном комплексе »Alpina Family ParkПохмел пати« в развлекательном комплексе »Alpina Family ParkПохмел пати« в развлекательном комплексе »Alpina Family Park
4 день

Поездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. Бирагзанг

Завтрак.

10:00 Трансфер на горнолыжный курорт Цей.

Цейское ущелье – вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

11:00 Окажемся на горнолыжном курорте Цей.

Вас ждет:

  • Катание на лыжах и сноуборде (за дополнительную плату);

Вы можете арендовать снаряжения для горного катания и вдоволь покататься на горных лыжах и/или сноуборде.

  • Зимние сани (за дополнительную плату).

Можно будет покататься на тюбингах и/или санях с первой очереди подъемника.

13:00 Обед в ресторане отеля «Сказка».

16:00 Трансфер в с. Бирагзанг.

17:10-17:30 Купание в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Купание будет рассчитано на 1 час. За это время организм обогатился целебной силой источников и вся усталость пройдет.

Важно: купальные принадлежности необходимо взять с собой.

Возвращение в отель.

Ужин (за свой счет).

В стоимость тура включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «отеля Сказка», купание в теплых источниках.

Поездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. Бирагзанг
5 день

Отъезд

Завтрак.

До 12.00 выезд из отеля.

Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице во Владикавказе.

Доплату за одноместное размещение уточнять при бронировании тура.

Варианты проживания

Отель DoubleTree by Hilton 4*

4 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств – терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров – кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».

Отель DoubleTree by Hilton 4*Отель DoubleTree by Hilton 4*Отель DoubleTree by Hilton 4*Отель DoubleTree by Hilton 4*Отель DoubleTree by Hilton 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Возможен трансфер в первый день из г. Минеральные Воды, из аэропорта г. Магас и г. Грозный (подробности узнавайте при бронировании)
  • Проживание в гостинице DoubleTree by Hilton 4* (4 ночи)
  • Питание (завтраки, обеды и новогодний банкет)
  • Трансфер по программе
  • Билеты в Национальный Музей и Центр Художественных промыслов
  • «Тропы чудес»
  • Купание в теплых источниках
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал
  • Одноместное размещение (уточнять при бронировании)
  • Ужины (кроме новогоднего банкета)
  • Катание на ватрушках или катке в «Alpina Family Park»
  • Катание на горнолыжном курорте Цей (лыжи, сноуборде, сани)
  • Страховка
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая зимняя одежда;
  • удобная обувь;
  • удобная одежда;
  • нарядная одежда для встречи Нового года;
  • купальный костюм (для горячих источников);
  • горнолыжное снаряжение (при необходимости);
  • фотоаппарат;
  • аптечка;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем перемещаться?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Как будет организовано питание?

Завтраки в отеле – «шведский стол».

Обеды в кафе и ресторанах:

  • 1 день: ресторан «Премьера»;
  • 2 день: ресторан «Солнечная Долина»;
  • 3 день: национальные блюда с мангала в развлекательном комплексе «Alpina Family Park»;
  • 4 день: ресторан отеля «Сказка».

Рестораны могут быть заменены на равнозначные в случае непредвиденных обстоятельств.

Новогодняя ночь в ресторане 360 с банкетом (праздничный стол с алкоголем).

Ужины оплачиваются самостоятельно.

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
12 ноя 2022
Организаторы были просто на высоте! Очень внимательные и на всех этапах. Потрясающие гиды, трансфер, питание! Форель на углях - вообще пушка-бомба!!! Так же понравилось гибкость в корректировке маршрута, по нашему пожеланию и интересам! Очень круто! Спасибо большое за прекрасный отдых!
С
25 окт 2022
Организован тур был неплохо. Не хватило немного информации и каких-то интересных исторических фактов в поездке по Чечне. Тяжеловато было 2 дня на обед есть совершенно одинаковые блюда.
А
7 окт 2022
Организатор тура очень внимателен ко всем вопросам.

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