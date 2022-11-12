2 день

Экскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночь

Завтрак.

09:00 Экскурсию в Куртатинское ущелье.

Ущельерасположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.

Мы посетим Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Прогуляемся по эко-тропе «Тропа чудес».

Средневековая скальная крепость Дзивгис – Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке.

Башни Курта и Тага – это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений Осетин.

Посетим главную елку Куртатинского ущелья, красующуюся в с. Фиагдон и поучаствуем в народных гуляниях в канун Нового года!

13:00 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».

«Духовное сердце Осетии».

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

С. Цимити – история Цимити начинается в XIV веке.

Считается, что это имя собственное – селение основал военачальник Цимити, соратник последнего аланского правителя Ос-Багатара. Оно долгие века оставалось центром Цимитинского общества, своего рода независимого города, с собственными законами, порядками и укладом жизни.

17:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

23:00 Новогодняя ночь в ресторане «360».

Праздничный стол с алкоголем, традиционные Дед Мороз со Снегурочкой и шоу программа.

В стоимость тура включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Солнечная долина», посещение «Тропы чудес», Новогодняя ночь в ресторане 360.