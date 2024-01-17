Авторские туры от местных гидов Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Авторские» во Владикавказе, цены от 52 000 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«После прогулки нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов города, с живой музыкой, авторской кухней и уютной атмосферой в здании исторической мельницы на набережной реки Терек»
7 сен в 10:00
10 окт в 10:00
от 102 000 за человека
Новогодние каникулы в Осетии
На автобусе
скидка
3%
3 отзыва
5 дней
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Разнообразие европейской-авторской кухни не оставит равнодушным даже утонченного гурмана, удивит своим вкусом и оформлением блюд»
30 дек в 10:00
от 7751375 188 за человека
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
52 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
  • А
    Алёна
    11 марта 2023
    Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
    Организаторы всегда на связи. Все вопросы всегда находили ответы
  • А
    Алёна
    1 февраля 2023
    Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
    Новогодняя поездка в Осетию безумно понравилась! Природа невероятная, еда вкусная, атмосфера доброжелательная! Я благодарю организаторов за очень интересную и насыщенную программу, все было продумано до мелочей. Почувствовала себя не просто туристом, а гостем в дружной семье, куда хочется вернуться снова!
  • А
    Андрей
    7 января 2023
    Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
    Все было отлично. Встретили хорошо, гостеприимно. Обстановка как к родственникам в гости приехали😀

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Авторские»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
  2. Новогодние каникулы в Осетии
  3. Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 52 000 до 102 000 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Авторские», 6 ⭐ отзывов, цены от 52000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам