1 чел.
По популярности
5 дней
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«После прогулки нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов города, с живой музыкой, авторской кухней и уютной атмосферой в здании исторической мельницы на набережной реки Терек»
7 сен в 10:00
10 окт в 10:00
от 102 000₽ за человека
скидка
3%
5 дней
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Разнообразие европейской-авторской кухни не оставит равнодушным даже утонченного гурмана, удивит своим вкусом и оформлением блюд»
30 дек в 10:00
от 7751375 188₽ за человека
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
52 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ААлексей25 декабря 2023С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
- ААлёна11 марта 2023Авторский гастрономический тур в Северную ОсетиюОрганизаторы всегда на связи. Все вопросы всегда находили ответы
- ААлёна1 февраля 2023Авторский гастрономический тур в Северную ОсетиюНовогодняя поездка в Осетию безумно понравилась! Природа невероятная, еда вкусная, атмосфера доброжелательная! Я благодарю организаторов за очень интересную и насыщенную программу, все было продумано до мелочей. Почувствовала себя не просто туристом, а гостем в дружной семье, куда хочется вернуться снова!
- ААндрей7 января 2023Авторский гастрономический тур в Северную ОсетиюВсе было отлично. Встретили хорошо, гостеприимно. Обстановка как к родственникам в гости приехали😀
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Авторские»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 52 000 до 102 000 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Авторские», 6 ⭐ отзывов, цены от 52000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь