Л Лара Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)

И Ирина Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!

А Алексей Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!

А Алёна Авторский гастрономический тур в Северную Осетию Организаторы всегда на связи. Все вопросы всегда находили ответы

А Алёна Авторский гастрономический тур в Северную Осетию Новогодняя поездка в Осетию безумно понравилась! Природа невероятная, еда вкусная, атмосфера доброжелательная! Я благодарю организаторов за очень интересную и насыщенную программу, все было продумано до мелочей. Почувствовала себя не просто туристом, а гостем в дружной семье, куда хочется вернуться снова!