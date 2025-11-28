Поедем в живописное путешествие на джипах! Вы окажетесь в мире дикой природы и ощутите мощь гор. Увидите величественные вершины с захватывающими видами и узкие ущелья, где текут кристально чистые ручьи. Остановитесь у водопадов, услышите о древнем некрополе и сделаете яркие фотографии.

Описание экскурсии

Кобанское ущелье — начнём наш маршрут в живописном ущелье, известном величественными скалами.

Водопад Фырыдон — уникальный по красоте, здесь получаются впечатляющие снимки.

Кахтисарский перевал — мы поднимемся на перевал, с которого открываются виды на горы и долины.

Арт-объект «Колесо Балсага» — остановимся у символа региона, который привлекает внимание путешественников.

Даргавс — посетим древний некрополь. Мы расскажем вам о культуре и истории местных жителей.

Мидаграбинские водопады и горное озеро — насладимся красотой природных уголков, отдохнём от городской суеты и вдохнём чистый горный воздух.

Кармадонское ущелье — живописное ущелье, известное драматичной историей и потрясающими пейзажами.

Примерный тайминг экскурсии:

10:00 — выезд из Владикавказа

10:30 — Кобанское ущелье и водопад Фырыдон (тропа 300 метров)

11:00 — перевал Кахтисар

11:30 — арт-объект «Колесо Балсага»

12:00 — Даргавский некрополь «Город мёртвых»

13:00 — обед

14:00 — Мидаграбинские водопады, горное озеро и арт-объект «Скифский акинак»

16:00 — Кармадонское ущелье

18:00 — возвращение во Владикавказ

План гибкий: время на локациях может варьироваться в зависимости от пожеланий группы.

Организационные детали

Путешествовать будем на подготовленных для горных дорог внедорожниках Mitsubishi Pajero sport, Nissan X-Terra, Lexus GX470, минивэне Mitsubishi Delica

Поездка подойдёт взрослым и детям от 14 лет

Отдельно оплачивается: вход в Даргавский некрополь — 150 ₽ за чел., обед — по желанию

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Важно: