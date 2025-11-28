План гибкий: время на локациях может варьироваться в зависимости от пожеланий группы.
Организационные детали
Путешествовать будем на подготовленных для горных дорог внедорожниках Mitsubishi Pajero sport, Nissan X-Terra, Lexus GX470, минивэне Mitsubishi Delica
Поездка подойдёт взрослым и детям от 14 лет
Отдельно оплачивается: вход в Даргавский некрополь — 150 ₽ за чел., обед — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Важно:
При себе иметь паспорт гражданина РФ — документ нужен для посещения Мидаграбинской долины, эта локация находится в приграничной зоне
Водопады функционируют с июня по сентябрь, но сама долина красива в любое время года
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 1919 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы — команда из пяти гидов. С радостью покажем вам популярные и малоизвестные, но безумно красивые места Северной Осетии. На первом месте для нас стоит ваша безопасность, поэтому все экскурсии мы проводим только на подготовленных для горных дорог внедорожниках. С нетерпением ждем нашей встречи.