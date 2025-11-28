Мои заказы

Из Владикавказа - сквозь величие гор

Посетить лучшие природные уголки Северной Осетии и насладиться красотой региона
Поедем в живописное путешествие на джипах! Вы окажетесь в мире дикой природы и ощутите мощь гор.

Увидите величественные вершины с захватывающими видами и узкие ущелья, где текут кристально чистые ручьи. Остановитесь у водопадов, услышите о древнем некрополе и сделаете яркие фотографии.
Из Владикавказа - сквозь величие гор© Давид
Из Владикавказа - сквозь величие гор© Давид
Из Владикавказа - сквозь величие гор© Давид

Описание экскурсии

Кобанское ущелье — начнём наш маршрут в живописном ущелье, известном величественными скалами.

Водопад Фырыдон — уникальный по красоте, здесь получаются впечатляющие снимки.

Кахтисарский перевал — мы поднимемся на перевал, с которого открываются виды на горы и долины.

Арт-объект «Колесо Балсага» — остановимся у символа региона, который привлекает внимание путешественников.

Даргавс — посетим древний некрополь. Мы расскажем вам о культуре и истории местных жителей.

Мидаграбинские водопады и горное озеро — насладимся красотой природных уголков, отдохнём от городской суеты и вдохнём чистый горный воздух.

Кармадонское ущелье — живописное ущелье, известное драматичной историей и потрясающими пейзажами.

Примерный тайминг экскурсии:

10:00 — выезд из Владикавказа
10:30 — Кобанское ущелье и водопад Фырыдон (тропа 300 метров)
11:00 — перевал Кахтисар
11:30 — арт-объект «Колесо Балсага»
12:00 — Даргавский некрополь «Город мёртвых»
13:00 — обед
14:00 — Мидаграбинские водопады, горное озеро и арт-объект «Скифский акинак»
16:00 — Кармадонское ущелье
18:00 — возвращение во Владикавказ

План гибкий: время на локациях может варьироваться в зависимости от пожеланий группы.

Организационные детали

  • Путешествовать будем на подготовленных для горных дорог внедорожниках Mitsubishi Pajero sport, Nissan X-Terra, Lexus GX470, минивэне Mitsubishi Delica
  • Поездка подойдёт взрослым и детям от 14 лет
  • Отдельно оплачивается: вход в Даргавский некрополь — 150 ₽ за чел., обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Важно:

  • При себе иметь паспорт гражданина РФ — документ нужен для посещения Мидаграбинской долины, эта локация находится в приграничной зоне
  • Водопады функционируют с июня по сентябрь, но сама долина красива в любое время года

в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 1919 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы — команда из пяти гидов. С радостью покажем вам популярные и малоизвестные, но безумно красивые места Северной Осетии. На первом месте для нас стоит ваша безопасность, поэтому все экскурсии мы проводим только на подготовленных для горных дорог внедорожниках. С нетерпением ждем нашей встречи.

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии из Владикавказа

Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Джиппинг
На машине
6 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Полюбоваться горными ущельями, посетить древний монастырь и увидеть Сказский ледник
Начало: У центрального входа в Олимпийский Парк
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Завтра в 08:30
29 ноя в 08:30
5000 ₽ за человека
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Погрузитесь в уникальный мир Северной Осетии: высокогорные монастыри, древние крепости и загадочные некрополи ждут вашего визита
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии
Джиппинг
На машине
7 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе