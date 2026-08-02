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По древней земле Ингушетии

Индивидуальная экскурсия по Ингушетии: история, культура и первозданная природа
Вместе со мной вы побываете в древних башенных комплексах Эрзи и Таргим, воочию увидите неприступные башни Вовнушки, считающиеся визитной карточкой Ингушетии. А также узнаете об Эзделе — своде неписаных моральных и этических правил ингушей.

В конце поездки вас ждет вкусной знакомство с местной кухней — вы попробуете вкуснейшую выпечку «чепалгаш» и травяной чай.
5
37 отзывов
По древней земле Ингушетии
По древней земле Ингушетии
По древней земле Ингушетии

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Башни и оборонительные комплексы Ингушетии В комплексе Эрзи вы узнаете историю происхождения его названия, связанного с найденной здесь статуэткой Орла Сулеймана (сейчас она хранится в Эрмитаже). Познакомитесь со структурой сооружений и их назначением. Возле башни Таргима — «боевых глаз ущелья» — я расскажу о братском котле, его потусторонних хранителях и способе спастись от кровной мести. А у оборонительного комплекса Вовнушки, построенного на острых гребнях скал, поговорим о визитной карточке Ингушетии подробнее. Храм Тхаба-Ерды и древний город Эгикхал Далее в программе — интересный религиозный объект, на примере которого мы разберем синтез грузинского и ингушского зодчества. Вы узнаете о строительных этапах и периодах храма, уходящего истоками в 8 век. А после отправитесь в город Эгикхал, где речь пойдет о куро-аракских племенах и известном погребальном памятнике — Эгикальском могильнике. Этнографические заметки По пути я расскажу об Эзделе — своде неписаных моральных и этических правил поведения ингушского народа, которые передаются из поколения в поколение и охватывает все сферы жизни каждого члена общества. Вы узнаете о тринадцати адатах, традициях гостеприимства, уважении к старшим, отношении к женщинам как к мудрым хранительницам очага, тонкостям обряда венчания, заботе о подрастающем поколении, духе добрососедства. И в результате поймете, что ингуши — достойные наследники древних обычаев. Природные красоты края Вы откроете поистине захватывающие горные пейзажи. Подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале (2100 м). Увидите место слияния мутной реки Гулай с прозрачной ледниковой Ассой. А с марта по октябрь в программу включено посещение Ляжгинского водопада. Гастрономия Ингушетии Вы сможете попробовать вкуснейшую выпечку «чепалгаш» — это лепешки из тонкого теста на кефире с начинкой из картофеля, творога или сыра с зелёнью, смазанные с двух сторон растопленным сливочным маслом. Также вам предложат ароматный шашлык из баранины — самый вкусный и сочный в округе. А еще я посоветую попробовать горный чай, собранный в горах Ингушетии в определенные времена года.

Ежедневно в 9.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Джейрахское ущелье
  • Башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Вовнушки
  • Цей-Лоамский перевал
  • Храм Тхаба-Ерды
  • Святилище Дялите
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Въезд на территорию заповедника - 150 руб. /чел.
  • Обед - от 400 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
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1
С
Очень понравилась поездка с гидом Владимиром! Прекрасный рассказчик, опытный водитель с удобной большой машиной (легко уместились вчетвером) способной довезти вас в любое место!) Очень довольны! Комфортное общение неконфликтный характер, хорошее знание любого маршрута!) Большое спасибо!
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С
Первый раз были в Ингушетии, и благодаря нашему гиду, влюбились в неё. Огромное спасибо Магомеду за экскурсию. Мы получили море интересной и познавательной информации о республике, о местных жителях, о
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легендах, обычаях. Это было супер, очень увлекательно даже для детей. Настолько интересно его слушать,что время пролетело незаметно. Шикарный,внимательный гид, который великолепно знает свою республику и чувствуется что любит её. Отвечает на любые вопросы. И что не маловажно - Магомед с прекрасным чувством юмора 👌 Отдельное спасибо за вкусный чай и чурчхелу❤

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Д
Хотим выразить огромную благодарность гиду Адаму. Экскурсия стала одной из самых запоминающихся в жизни. Находится до сих пор под большим впечатлением, пересматривает фотографии.
Маршрут составлен очень продумано. Каждую минуту любуешься новыми
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видами, то пьешь из горного источника, то карабкаешься на башню, то смотришь на долину с высоты 2200м.
Адам не только профессиональный гид с кучей уникальных и интересных историй, но и очень приятный располагающий человек, с которым весь день пролетел на одном дыхании.
Обязательно приедем ещё.

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Д
Хотим выразить огромную благодарность гиду Адаму. Экскурсия стала одной из самых запоминающихся в жизни. Находится до сих пор под большим впечатлением, пересматривает фотографии.
Маршрут составлен очень продумано. Каждую минуту любуешься новыми
читать дальшеуменьшить

видами, то пьешь из горного источника, то карабкаешься на башню, то смотришь на долину с высоты 2200м.
Адам не только профессиональный гид с кучей уникальных и интересных историй, но и очень приятный располагающий человек, с которым весь день пролетел на одном дыхании.
Обязательно приедем ещё.

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О
Ездили на эту замечательную экскурсию с гидом Магомедом. За день успели столько! Гид очень интересно и обстоятельно рассказал обо всем. Отмечу глубокие знания Магомеда в истории края. Вместе с гидом
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обошли все горы, все достопримечательности, зашли в каждую башню. Понравилось и нам, и детям (подросткам 12 и 16 лет). Вместе мы поднялись на гору к живописному водопаду, сделали кучу красивых фоток, Магомед помогал нам во всем. Сделали ещё несколько остановок в красивых местах! Советую! 10 из 10!

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О
Ездили на эту замечательную экскурсию с гидом Магомедом. За день успели столько! Гид очень интересно и обстоятельно рассказал обо всем. Отмечу глубокие знания Магомеда в истории края. Вместе с гидом
читать дальшеуменьшить

обошли все горы, все достопримечательности, зашли в каждую башню. Понравилось и нам, и детям (подросткам 12 и 16 лет). Вместе мы поднялись на гору к живописному водопаду, сделали кучу красивых фоток, Магомед помогал нам во всем. Сделали ещё несколько остановок в красивых местах! Советую! 10 из 10!

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