Вместе со мной вы побываете в древних башенных комплексах Эрзи и Таргим, воочию увидите неприступные башни Вовнушки, считающиеся визитной карточкой Ингушетии. А также узнаете об Эзделе — своде неписаных моральных и этических правил ингушей.
В конце поездки вас ждет вкусной знакомство с местной кухней — вы попробуете вкуснейшую выпечку «чепалгаш» и травяной чай.
В конце поездки вас ждет вкусной знакомство с местной кухней — вы попробуете вкуснейшую выпечку «чепалгаш» и травяной чай.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Башни и оборонительные комплексы Ингушетии В комплексе Эрзи вы узнаете историю происхождения его названия, связанного с найденной здесь статуэткой Орла Сулеймана (сейчас она хранится в Эрмитаже). Познакомитесь со структурой сооружений и их назначением. Возле башни Таргима — «боевых глаз ущелья» — я расскажу о братском котле, его потусторонних хранителях и способе спастись от кровной мести. А у оборонительного комплекса Вовнушки, построенного на острых гребнях скал, поговорим о визитной карточке Ингушетии подробнее. Храм Тхаба-Ерды и древний город Эгикхал Далее в программе — интересный религиозный объект, на примере которого мы разберем синтез грузинского и ингушского зодчества. Вы узнаете о строительных этапах и периодах храма, уходящего истоками в 8 век. А после отправитесь в город Эгикхал, где речь пойдет о куро-аракских племенах и известном погребальном памятнике — Эгикальском могильнике. Этнографические заметки По пути я расскажу об Эзделе — своде неписаных моральных и этических правил поведения ингушского народа, которые передаются из поколения в поколение и охватывает все сферы жизни каждого члена общества. Вы узнаете о тринадцати адатах, традициях гостеприимства, уважении к старшим, отношении к женщинам как к мудрым хранительницам очага, тонкостям обряда венчания, заботе о подрастающем поколении, духе добрососедства. И в результате поймете, что ингуши — достойные наследники древних обычаев. Природные красоты края Вы откроете поистине захватывающие горные пейзажи. Подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале (2100 м). Увидите место слияния мутной реки Гулай с прозрачной ледниковой Ассой. А с марта по октябрь в программу включено посещение Ляжгинского водопада. Гастрономия Ингушетии Вы сможете попробовать вкуснейшую выпечку «чепалгаш» — это лепешки из тонкого теста на кефире с начинкой из картофеля, творога или сыра с зелёнью, смазанные с двух сторон растопленным сливочным маслом. Также вам предложат ароматный шашлык из баранины — самый вкусный и сочный в округе. А еще я посоветую попробовать горный чай, собранный в горах Ингушетии в определенные времена года.
Ежедневно в 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джейрахское ущелье
- Башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Вовнушки
- Цей-Лоамский перевал
- Храм Тхаба-Ерды
- Святилище Дялите
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Въезд на территорию заповедника - 150 руб. /чел.
- Обед - от 400 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень понравилась поездка с гидом Владимиром! Прекрасный рассказчик, опытный водитель с удобной большой машиной (легко уместились вчетвером) способной довезти вас в любое место!) Очень довольны! Комфортное общение неконфликтный характер, хорошее знание любого маршрута!) Большое спасибо!
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С
Первый раз были в Ингушетии, и благодаря нашему гиду, влюбились в неё. Огромное спасибо Магомеду за экскурсию. Мы получили море интересной и познавательной информации о республике, о местных жителях, о
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Д
Хотим выразить огромную благодарность гиду Адаму. Экскурсия стала одной из самых запоминающихся в жизни. Находится до сих пор под большим впечатлением, пересматривает фотографии.
Маршрут составлен очень продумано. Каждую минуту любуешься новыми
Маршрут составлен очень продумано. Каждую минуту любуешься новыми
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Д
Хотим выразить огромную благодарность гиду Адаму. Экскурсия стала одной из самых запоминающихся в жизни. Находится до сих пор под большим впечатлением, пересматривает фотографии.
Маршрут составлен очень продумано. Каждую минуту любуешься новыми
Маршрут составлен очень продумано. Каждую минуту любуешься новыми
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О
Ездили на эту замечательную экскурсию с гидом Магомедом. За день успели столько! Гид очень интересно и обстоятельно рассказал обо всем. Отмечу глубокие знания Магомеда в истории края. Вместе с гидом
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О
Ездили на эту замечательную экскурсию с гидом Магомедом. За день успели столько! Гид очень интересно и обстоятельно рассказал обо всем. Отмечу глубокие знания Магомеда в истории края. Вместе с гидом
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