Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вместе со мной вы побываете в древних башенных комплексах Эрзи и Таргим, воочию увидите неприступные башни Вовнушки, считающиеся визитной карточкой Ингушетии. А также узнаете об Эзделе — своде неписаных моральных и этических правил ингушей.



В конце поездки вас ждет вкусной знакомство с местной кухней — вы попробуете вкуснейшую выпечку «чепалгаш» и травяной чай. 5 37 отзывов

Лиана Ваш гид во Владикавказе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 800 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 37 отзывов 9 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Башни и оборонительные комплексы Ингушетии В комплексе Эрзи вы узнаете историю происхождения его названия, связанного с найденной здесь статуэткой Орла Сулеймана (сейчас она хранится в Эрмитаже). Познакомитесь со структурой сооружений и их назначением. Возле башни Таргима — «боевых глаз ущелья» — я расскажу о братском котле, его потусторонних хранителях и способе спастись от кровной мести. А у оборонительного комплекса Вовнушки, построенного на острых гребнях скал, поговорим о визитной карточке Ингушетии подробнее. Храм Тхаба-Ерды и древний город Эгикхал Далее в программе — интересный религиозный объект, на примере которого мы разберем синтез грузинского и ингушского зодчества. Вы узнаете о строительных этапах и периодах храма, уходящего истоками в 8 век. А после отправитесь в город Эгикхал, где речь пойдет о куро-аракских племенах и известном погребальном памятнике — Эгикальском могильнике. Этнографические заметки По пути я расскажу об Эзделе — своде неписаных моральных и этических правил поведения ингушского народа, которые передаются из поколения в поколение и охватывает все сферы жизни каждого члена общества. Вы узнаете о тринадцати адатах, традициях гостеприимства, уважении к старшим, отношении к женщинам как к мудрым хранительницам очага, тонкостям обряда венчания, заботе о подрастающем поколении, духе добрососедства. И в результате поймете, что ингуши — достойные наследники древних обычаев. Природные красоты края Вы откроете поистине захватывающие горные пейзажи. Подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале (2100 м). Увидите место слияния мутной реки Гулай с прозрачной ледниковой Ассой. А с марта по октябрь в программу включено посещение Ляжгинского водопада. Гастрономия Ингушетии Вы сможете попробовать вкуснейшую выпечку «чепалгаш» — это лепешки из тонкого теста на кефире с начинкой из картофеля, творога или сыра с зелёнью, смазанные с двух сторон растопленным сливочным маслом. Также вам предложат ароматный шашлык из баранины — самый вкусный и сочный в округе. А еще я посоветую попробовать горный чай, собранный в горах Ингушетии в определенные времена года.

Ежедневно в 9.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Джейрахское ущелье

Башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Вовнушки

Цей-Лоамский перевал

Храм Тхаба-Ерды

Святилище Дялите Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Въезд на территорию заповедника - 150 руб. /чел.

Обед - от 400 руб. /чел. Место начала и завершения? Владикавказ. По запросу Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9.00 Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.