Горная дорога

В поездке вы охватите сразу четыре региона: Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Ставропольский край (Кавминводы) и Карачаево-Черкессию. С Кисловодска мы завернем на нашу дорогу. Проедем мимо горы Тузлук, где расположен храм Солнца, скал «Аватары» и смотровой площадки на горе Шатджатмаз.

Источники целебной воды

Мы заедем в Долину нарзанов, где вы сравните на вкус виды целебной минеральной воды из разных источников. Узнаете, какими полезными свойствами обладает нарзан и услышите связанные с ним легенды.

Мощь водопадов и серебряная вода

Затем начнется путешествие к водопадам Каракая-Су, Султан и Эмир. Здесь вы ощутите мощь горных рек и увидите как вода пробивает себе дорогу. В программе вас ждет ценный Серебряный источник, где на литр воды приходится 4 мг серебра!

Важно знать: