По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су

Хотите отправиться в захватывающее путешествие по горам Кабардино-Балкарии, посетить целебные...

Хотите отправиться в захватывающее путешествие по горам Кабардино-Балкарии, посетить целебные источники, увидеть мощнейшие водопады и непередаваемые виды на Эльбрус, а также узнать рассказы про местных жителей? Тогда мы едем по самой красивой дороге в магическое ущелье!
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су

Что вы увидите 🤩

  • Водопады Каракая-Су, Султан и Эмир
  • Долина нарзанов
  • Гора Тузлук, скалы «Аватары» и смотровой площадки на горе Шатджатмаз
Горная дорога
В поездке вы охватите сразу четыре региона: Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Ставропольский край (Кавминводы) и Карачаево-Черкессию. С Кисловодска мы завернем на нашу дорогу. Проедем мимо горы Тузлук, где расположен храм Солнца, скал «Аватары» и смотровой площадки на горе Шатджатмаз.
Источники целебной воды
Мы заедем в Долину нарзанов, где вы сравните на вкус виды целебной минеральной воды из разных источников. Узнаете, какими полезными свойствами обладает нарзан и услышите связанные с ним легенды.
Мощь водопадов и серебряная вода
Затем начнется путешествие к водопадам Каракая-Су, Султан и Эмир. Здесь вы ощутите мощь горных рек и увидите как вода пробивает себе дорогу. В программе вас ждет ценный Серебряный источник, где на литр воды приходится 4 мг серебра!

Важно знать:

  • В стоимость входит пикник с сочным шашлыком и горным чаем;
🚩 Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
🏁 Место завершения: Привозим вас к вашему месту проживания во Владикавказе
 Что входит
  • Транспортные расходы
  • Чай из горных трав
  • Умопомрачительные фотографии с квадрокоптера (при соответствующей погоде).
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Валерий Д.
Валерий Д.
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