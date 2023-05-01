Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Мы отправимся в захватывающее путешествие по горам четырех регионов. Вас ждут непередаваемые виды Эльбруса и необычные ландшафты со скалами, «парящими» в воздухе. Вы оцените вкус целебной воды из разных источников и сделаете потрясающие снимки у водопадов. А я дополню эту красоту преданиями и рассказами о местных жителях.
Описание экскурсии
Фантастические пейзажи
За одну поездку мы побываем сразу в четырех регионах: Карачаево-Черкесии, Ставрополье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. На маршруте вас ждут:
- Гора Тузлук: мы проедем у ее подножия и обсудим, какое культовое сооружение находилось на ее вершине.
- Скалы Аватара — в дождливую и туманную погоду они действительно будто повисают в воздухе.
- Смотровая площадка на горе Шатджатмаз, с которой открывается впечатляющий вид на седой Эльбрус.
- Водопады Каракая-Су, Султан и Эмир — окруженные зелеными скалами, эти красавцы впечатлят вас своей мощью и силой.
- Мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, любуясь панорамой Эльбруса
Организационные детали
- По дороге я организую кавказский обед (входит в стоимость)
- Отдельно оплачивается экосбор при посещении Джилы-Су и Долины нарзанов — по 350 ₽ с чел.
- По желанию можно заказать качественные фотографии и небольшой видеоролик с использованием квадрокоптера — 3000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в пределах Владикавказа. Выезд из других мест с доплатой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валера — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 297 туристов
Меня зовут Валера. Очень люблю путешествовать и исследовать новые, неизученные места. С большим удовольствием познакомлю гостей с величественной красотой нашей республики и постараюсь сделать так, чтобы остались только приятные воспоминания вместе с желанием вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Из-за погоды мы в итоге поехали не в Джилу-Су, а в Сулакский каньон в Дагестан.
Поэтому не буду здесь подробно описывать саму экскурсию (хотя она была великолепной: проезд по серпантину к
Поэтому не буду здесь подробно описывать саму экскурсию (хотя она была великолепной: проезд по серпантину к
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А
Экскурсия прошла на отлично! Это действительно, наверное самая красивая дорога на Кавказе! Хоть еще далеко не на всех побывали. Перевалы с видом на Эльбрус завораживают. Водопады, таких мы не видели
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Валерий провел для нас сказочной красоты экскурсию. Я и представить себе не могла, что наш Кавказ - место не хуже хваленой Скандинавии. Маршрут долгий, вернулись уже ближе к полуночи но
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Я
Валера очень внимательный и общительный гид. Были в необычайно красивом месте - Джилы-Су. Это место обязательно к посещению, виды завораживающие!
Валера создал теплую атмосферу, организовал пикник. Поснимали на квадрокоптере красоты, очень жду что получится.
Спасибо тебе огромное, Валера, за прекрасную экскурсию. Всех благ и процветания!
Валера создал теплую атмосферу, организовал пикник. Поснимали на квадрокоптере красоты, очень жду что получится.
Спасибо тебе огромное, Валера, за прекрасную экскурсию. Всех благ и процветания!
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Е
Хотим поблагодарить Валерия за крутую экскурсию. Нас очень сильно подвела погода - Эльбрус был в тумане (((НОООО Валерий сделал по максимуму эту экскурсию насыщенной и вредный Эльбрус не помешал нам. Съёмки с квадрокоптера, фотосъемка (для нас девочек это был очень приятный сюрприз), пикник в горах))) идеально. 😍
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Входит в следующие категории Владикавказа
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