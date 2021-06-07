Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Экскурсия прошла на отлично! Это действительно, наверное самая красивая дорога на Кавказе! Хоть еще далеко не на всех побывали. Перевалы с видом на Эльбрус завораживают. Водопады, таких мы не видели еще на Кавказе! Очень мощная и широкая струя воды, еще издалека осыпает рядом маленькими капельками воды! Скалы, очень похожие на виды из фильма Аватар великолепны! Валерий старался делать все возможное чтобы нам было комфортно! Организовал нам пикник с видом на Эльбрус! Все необходимое возит с собой, столы стулья и даже гриль, готовящий очень вкусные шашлыки. Вдобавок подарил нам великолепные фото и видеоролик с квадрокоптера. Рекомендую! Сервис на 5 с много плюсами.