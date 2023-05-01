Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

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катерам, катание на катерах, потом потом подъём наверх и потрясающие виды на каньон, в том числе на то место, где сами только что были; дорога туда и обратно через 4 кавказские республики: Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан, которые на месте оказываются очень разными, что ты никак не можешь представить, не побывав там). Напишу о самом гиде.

Валера отлично организует экскурсии и делает это самостоятельно (всегда приятно, когда с кем общаешься - с тем и едешь). Удобная большая и просторная машина. Рассказывает в дороге интересные факты о тех местах, через которые проезжаешь. Сам организует пикник в каком-нибудь красивом месте на природе и кормит пирогами собственного приготовления и вкусными свежеприготовленными на газовом гриле блюдами из мяса (у нас были сочные куриные купаты), поит вкусным чаем.

Экскурсия к Джилу-Су открыта для бронирования с 1 мая, мы надеялись, что получится съездить туда 20 апреля, но накануне из-за плохой погоды Валера не рекомендовал туда ехать, в итоге мы поменяли на Сулакский каньон и остались очень довольны.