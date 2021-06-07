Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су

Побывать в Долине нарзанов, впечатлиться силой водопадов и услышать о легендах этого края

5
2 отзыва
Мы отправимся в захватывающее путешествие по горам четырех регионов.

Вас ждут непередаваемые виды Эльбруса и необычные ландшафты со скалами, «парящими» в воздухе.

Вы оцените вкус целебной воды из разных источников и сделаете потрясающие снимки у водопадов.

А я дополню эту красоту преданиями и рассказами о местных жителях.
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су
По живописной дороге — к урочищу Джилы-Су

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи

За одну поездку мы побываем сразу в четырех регионах: Карачаево-Черкесии, Ставрополье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. На маршруте вас ждут:

  • Гора Тузлук: мы проедем у ее подножия и обсудим, какое культовое сооружение находилось на ее вершине.
  • Скалы Аватара — в дождливую и туманную погоду они действительно будто повисают в воздухе.
  • Смотровая площадка на горе Шатджатмаз, с которой открывается впечатляющий вид на седой Эльбрус.
  • Долина нарзанов: вы испробуете богатырской воды и разберетесь, в чем отличия разных источников, а я поделюсь легендами об этом напитке.
  • Водопады Каракая-Су, Султан и Эмир — окруженные зелеными скалами, эти красавцы впечатлят вас своей мощью и силой.

Организационные детали

  • По дороге я организую небольшой перекус с чаем из горных трав
  • Через несколько дней после поездки вы получите качественные фотографии или видеозарисовку с квадрокоптера
  • Отдельно оплачивается экосбор при посещении Джилы-Су и Долины нарзанов — по 50 руб. /человека
🚩 Начало и место завершения: у места вашего проживания
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валера
Валера
Меня зовут Валера. Очень люблю путешествовать и исследовать новые, неизученные места. С большим удовольствием познакомлю гостей с величественной красотой нашей республики и постараюсь сделать так, чтобы остались только приятные воспоминания вместе с желанием вернуться еще не раз! Бонусом вы получите качественные фотографии вашего путешествия.
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2 настоящих отзыва от туристов

Полина
7 июня 2021
Валерий провел для нас сказочной красоты экскурсию. Я и представить себе не могла, что наш Кавказ - место не хуже хваленой Скандинавии. Маршрут долгий, вернулись уже ближе к полуночи но получили массу положительных эмоций. Цитата, не сходившая с языка: "туда посмотришь - красота, сюда посмотришь -красота". И вокруг - никого.
Одевайтесь тепло и удобно)
P.S. Пикник в горах и вкусный чай добавили осязательных моментов)
Спасибо!
А
19 мая 2021
Экскурсия прошла на отлично! Это действительно, наверное самая красивая дорога на Кавказе! Хоть еще далеко не на всех побывали. Перевалы с видом на Эльбрус завораживают. Водопады, таких мы не видели еще на Кавказе! Очень мощная и широкая струя воды, еще издалека осыпает рядом маленькими капельками воды! Скалы, очень похожие на виды из фильма Аватар великолепны! Валерий старался делать все возможное чтобы нам было комфортно! Организовал нам пикник с видом на Эльбрус! Все необходимое возит с собой, столы стулья и даже гриль, готовящий очень вкусные шашлыки. Вдобавок подарил нам великолепные фото и видеоролик с квадрокоптера. Рекомендую! Сервис на 5 с много плюсами.

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