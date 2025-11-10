Мои заказы

По Северной Осетии с геологом: факты, шутки и щепотка стихов

Увидеть, как горы формируют образ жизни людей - из Владикавказа
Расскажу доступно о сложном и поэтично о простом. Вы узнаете, как образуются горы и что такое минералы. Услышите о трагедии в Кармадонском ущелье с научной точки зрения. Вспомните стихи кавказских и русских поэтов, воспевших величие этих гор. Познакомитесь с геологией нашего края без спешки и занудства.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

  • Пуртский завал, перевал Кахтисар. Крупнейшая природная плотина региона и панорамный вид на самый красивый дорожный серпантин нашего края
  • Земляные водопады Даргавской котловины. Остатки озёрного ландшафта вы рассмотрите близ крупнейшего некрополя Северного Кавказа в селе Даргавс
  • Село Кани с видом на ледник Майли
  • Памятник природы Геналдонское ущелье (Кармадонские ворота). Сюда пришёлся основной удар ледника в 2002 году, когда погибли местные жители и съёмочная группа Сергея Бодрова
  • Геологический разлом близ мемориальной доски Бодрову
  • Кармадонские доломиты. Вы увидите места добычи этого природного минерала
  • Горная Саниба. В этом облагороженном горном селе вы обнаружите базальты и небольшое озерцо. При желании можно заказать обед в местном кафе
  • Панорамная площадка на перевале Суаргом. Качели, потрясающий вид на Чмийскую котловину и Главный Кавказский хребет
  • Дарьяльское (Терское) ущелье. Мы проедем по Военно-Грузинской дороге и насладимся северной частью знаменитого ущелья. Не зря это место воспето поэтами и запечатлено художниками.

По желанию можем посетить частный геологический музей (вход свободный)

Кому подойдёт экскурсия

Я местный житель и гид-краевед с геологическим образованием. Подаю информацию в доступной форме с шутками и стихами. Интересно и понятно будет путешественникам с любым уровнем подготовки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобилях Geep liberty, Runner, Toyota Land Cruiser 100, Lexus GX или на ГАЗели, если в группе от 4 до 12 человек
  • Вас будут сопровождать водитель и гид-геолог
  • Дополнительно и по желанию оплачивается обед в кафе (от 700 ₽)
  • Поездку рекомендую для путешественников старше 6 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт
Роберт — ваш гид во Владикавказе
С 2014 я организую экскурсии и походы по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. По национальности осетин, потому могу глубже познакомить и с местным языком, и с традициями, и с топонимикой. Я общался с
инструкторами, краеведами, учёными разных направлений и за годы организации туров впитал их знания по истории, этнографии, естественным наукам. Получил специальность «горный инженер-геолог», ибо по моему убеждению нельзя рассказывать о горах без знания наук о Земле. Попутно читал книги, насыщаясь поэзией Бродского, Гумилёва, Коста Хетагурова, Важи Пшавелы и прочих дарителей словесной радости. Я рад делиться историей родного края. Открою вам Осетию со всех сторон!)

