Роберт — ваш гид во Владикавказе

читать дальше инструкторами, краеведами, учёными разных направлений и за годы организации туров впитал их знания по истории, этнографии, естественным наукам. Получил специальность «горный инженер-геолог», ибо по моему убеждению нельзя рассказывать о горах без знания наук о Земле. Попутно читал книги, насыщаясь поэзией Бродского, Гумилёва, Коста Хетагурова, Важи Пшавелы и прочих дарителей словесной радости. Я рад делиться историей родного края. Открою вам Осетию со всех сторон!)

С 2014 я организую экскурсии и походы по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. По национальности осетин, потому могу глубже познакомить и с местным языком, и с традициями, и с топонимикой. Я общался с