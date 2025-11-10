Расскажу доступно о сложном и поэтично о простом. Вы узнаете, как образуются горы и что такое минералы. Услышите о трагедии в Кармадонском ущелье с научной точки зрения. Вспомните стихи кавказских и русских поэтов, воспевших величие этих гор. Познакомитесь с геологией нашего края без спешки и занудства.
Описание экскурсии
- Пуртский завал, перевал Кахтисар. Крупнейшая природная плотина региона и панорамный вид на самый красивый дорожный серпантин нашего края
- Земляные водопады Даргавской котловины. Остатки озёрного ландшафта вы рассмотрите близ крупнейшего некрополя Северного Кавказа в селе Даргавс
- Село Кани с видом на ледник Майли
- Памятник природы Геналдонское ущелье (Кармадонские ворота). Сюда пришёлся основной удар ледника в 2002 году, когда погибли местные жители и съёмочная группа Сергея Бодрова
- Геологический разлом близ мемориальной доски Бодрову
- Кармадонские доломиты. Вы увидите места добычи этого природного минерала
- Горная Саниба. В этом облагороженном горном селе вы обнаружите базальты и небольшое озерцо. При желании можно заказать обед в местном кафе
- Панорамная площадка на перевале Суаргом. Качели, потрясающий вид на Чмийскую котловину и Главный Кавказский хребет
- Дарьяльское (Терское) ущелье. Мы проедем по Военно-Грузинской дороге и насладимся северной частью знаменитого ущелья. Не зря это место воспето поэтами и запечатлено художниками.
По желанию можем посетить частный геологический музей (вход свободный)
Кому подойдёт экскурсия
Я местный житель и гид-краевед с геологическим образованием. Подаю информацию в доступной форме с шутками и стихами. Интересно и понятно будет путешественникам с любым уровнем подготовки.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Geep liberty, Runner, Toyota Land Cruiser 100, Lexus GX или на ГАЗели, если в группе от 4 до 12 человек
- Вас будут сопровождать водитель и гид-геолог
- Дополнительно и по желанию оплачивается обед в кафе (от 700 ₽)
- Поездку рекомендую для путешественников старше 6 лет
Роберт — ваш гид во Владикавказе
С 2014 я организую экскурсии и походы по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. По национальности осетин, потому могу глубже познакомить и с местным языком, и с традициями, и с топонимикой.
