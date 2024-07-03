Прогулка на лошадях среди гор к водопаду — это захватывающее приключение, которое позволит вам насладиться прекрасными видами природы и ощутить связь с животным миром. Вы увидите горную Дигорию — место силы и красоты Северной Осетии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Во время прогулки на лошадях вы насладитесь красотой горных пейзажей, чистым воздухом и мощным потоком водопада. Лошадь поможет вам преодолеть труднопроходимые участки, ощутить себя настоящим исследователем и насладиться свежими впечатлениями от природы. Это незабываемый опыт, который оставит у вас яркие воспоминания и подарит ощущение единения с природой. Важная информация:
- Стоимость прогулки на лошадях оплачивается отдельно!
- Одевайтесь по погоде.
Ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ахсинта
- Чертов мост
- Музей Задалески Нана
- Замок Фрегат
- Стрелы нарта Сослана
- Арт-объект Осетинская Лира
- Высокогорное селение Камунта
- Село Галиат
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Катание на лошадях (оплачивается отдельно)
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Завершение: Ваше место пребывания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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