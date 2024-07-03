Стоимость прогулки на лошадях оплачивается отдельно!

Одевайтесь по погоде.

Что вас ожидает: Во время прогулки на лошадях вы насладитесь красотой горных пейзажей, чистым воздухом и мощным потоком водопада. Лошадь поможет вам преодолеть труднопроходимые участки, ощутить себя настоящим исследователем и насладиться свежими впечатлениями от природы. Это незабываемый опыт, который оставит у вас яркие воспоминания и подарит ощущение единения с природой. Важная информация: