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Секреты Алагирского ущелья: экскурсия из Владикавказа

Алагирское ущелье - это не только природная красота, но и история. Путешествие обещает быть насыщенным и увлекательным для всех
Алагирское ущелье - настоящая жемчужина Северной Осетии. В рамках экскурсии можно увидеть шахтёрские посёлки, средневековые башни и храм начала 20 века. Посетители насладятся видами Зарамагского водохранилища и попробуют воду из минеральных источников. Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике, что делает его доступным в любое время года. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре региона
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🏰 Средневековые башни
  • 💧 Минеральные источники
  • 🚙 Комфортное путешествие
  • 🗺️ Исторические места

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними красками, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и весной путешествие остаётся доступным, однако холодная погода может ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Секреты Алагирского ущелья: экскурсия из Владикавказа
Секреты Алагирского ущелья: экскурсия из Владикавказа
Секреты Алагирского ущелья: экскурсия из Владикавказа

Что можно увидеть

  • Монумент в скале Уастырджи
  • Средневековые башни
  • Храм 1902 года

Описание экскурсии

Раньше в Алагирском ущелье велась добыча свинцово-цинковой руды, а сейчас это место поражает своей красотой. Мы отправимся туда по живописному маршруту с множеством тоннелей. Во время экскурсии вы:

  • Посмотрите на монумент в скале Уастырджи
  • Увидите десятки шахтерских посёлков, которые строили бельгийцы
  • Отдохнёте возле сероводородного источника
  • Посетите ущелье Мамисон с его средневековыми башнями, сёлами и храмом 1902 года
  • Насладитесь видами Зарамагского водохранилища
  • Попробуете воду из полезных минеральных источников

Также по пути мы поговорим о местных традициях, истории и культуре, о выдающихся личностях, проживавших в этих ущельях.

Организационные детали

  • Путешествуем на комфортабельном внедорожнике Tank 300
  • Экскурсия проводится круглый год
  • Отдельно (по желанию) оплачивается перекус в кафе — от 600 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 225 туристов
Привет, меня зовут Ольга. Я ваш гид по Кавказу. Квалифицированный альпинист, спасатель. 10 лет по горам. Занимаюсь фотографией и рисую. Люблю животных, природу во всех её проявлениях. Безумно люблю свою
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Родину — Осетию. Всегда в тренде. Покажу самые крутые места, расскажу про быт, культуру, традиции народа. Также интересные факты про наши дни и события. Влюбляю в горы и провожу вашу полную перезагрузку. Со мной безопасно, надёжно и душевно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ольге. Показала много красивых мест. Остались очень довольны экскурсией
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ольге. Показала много красивых мест. Остались очень довольны экскурсией
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ольге. Показала много красивых мест. Остались очень довольны экскурсией
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ольге. Показала много красивых мест. Остались очень довольны экскурсией
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ольге. Показала много красивых мест. Остались очень довольны экскурсией
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ольге. Показала много красивых мест. Остались очень довольны экскурсией
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ольге. Показала много красивых мест. Остались очень довольны экскурсией
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