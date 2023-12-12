Отыскать монумент в скале, побывать в шахтёрских посёлках и попробовать воду из источника
Алагирское ущелье — настоящая жемчужина Северной Осетии, и я хочу открыть её для вас.
Мы отправимся в насыщенное путешествие, во время которого вы не только полюбуетесь красотами нашей республики, но и прикоснётесь к её истории.
Вы побываете в шахтёрских посёлках, изучите средневековые башни, заглянете в храм начала 20 века и посетите сразу два источника.
Мы отправимся в насыщенное путешествие, во время которого вы не только полюбуетесь красотами нашей республики, но и прикоснётесь к её истории.
Вы побываете в шахтёрских посёлках, изучите средневековые башни, заглянете в храм начала 20 века и посетите сразу два источника.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Раньше в Алагирском ущелье велась добыча свинцово-цинковой руды, а сейчас это место поражает своей красотой. Мы отправимся туда по живописному маршруту с множеством тоннелей. Во время экскурсии вы:
- Посмотрите на монумент в скале Уастырджи
- Увидите десятки шахтерских посёлков, которые строили бельгийцы
- Отдохнёте возле сероводородного источника
- Посетите ущелье Мамисон с его средневековыми башнями, сёлами и храмом 1902 года
- Насладитесь видами Зарамагского водохранилища
- Попробуете воду из полезных минеральных источников
Также по пути мы поговорим о местных традициях, истории и культуре, о выдающихся личностях, проживавших в этих ущельях. В подарок для вас я сделаю 30 профессиональных фото.
Организационные детали
- Путешествуем на комфортабельном внедорожнике Tank 300
- Экскурсия проводится круглый год
- Отдельно (по желанию) оплачивается перекус в кафе — от 600 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 68 туристов
Привет, меня зовут Ольга. Я ваш гид по Кавказу. Квалифицированный альпинист, спасатель. 10 лет по горам. Занимаюсь фотографией и рисую. Люблю животных, природу во всех её проявлениях. Безумно люблю свою Родину — Осетию. Всегда в тренде. Покажу самые крутые места, расскажу про быт, культуру, традиции народа. Также интересные факты про наши дни и события. Влюбляю в горы и провожу вашу полную перезагрузку. Со мной безопасно, надёжно и душевно.
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