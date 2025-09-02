Алагирское ущелье - настоящая жемчужина Северной Осетии. В рамках экскурсии можно увидеть шахтёрские посёлки, средневековые башни и храм начала 20 века. Посетители насладятся видами Зарамагского водохранилища и попробуют воду из минеральных источников. Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике, что делает его доступным в любое время года. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними красками, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и весной путешествие остаётся доступным, однако холодная погода может ограничить комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.