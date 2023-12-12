Секреты Алагирского ущелья

Индивидуальная экскурсия во Владикавказе

Отыскать монумент в скале, побывать в шахтёрских посёлках и попробовать воду из источника

Алагирское ущелье — настоящая жемчужина Северной Осетии, и я хочу открыть её для вас.

Мы отправимся в насыщенное путешествие, во время которого вы не только полюбуетесь красотами нашей республики, но и прикоснётесь к её истории.

Вы побываете в шахтёрских посёлках, изучите средневековые башни, заглянете в храм начала 20 века и посетите сразу два источника.
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Секреты Алагирского ущелья
Ближайшие даты:
12
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Описание

Что вас ожидает

Раньше в Алагирском ущелье велась добыча свинцово-цинковой руды, а сейчас это место поражает своей красотой. Мы отправимся туда по живописному маршруту с множеством тоннелей. Во время экскурсии вы:

  • Посмотрите на монумент в скале Уастырджи
  • Увидите десятки шахтерских посёлков, которые строили бельгийцы
  • Отдохнёте возле сероводородного источника
  • Посетите ущелье Мамисон с его средневековыми башнями, сёлами и храмом 1902 года
  • Насладитесь видами Зарамагского водохранилища
  • Попробуете воду из полезных минеральных источников

Также по пути мы поговорим о местных традициях, истории и культуре, о выдающихся личностях, проживавших в этих ущельях. В подарок для вас я сделаю 30 профессиональных фото.

Организационные детали

  • Путешествуем на комфортабельном внедорожнике Tank 300
  • Экскурсия проводится круглый год
  • Отдельно (по желанию) оплачивается перекус в кафе — от 600 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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