Алагирское ущелье — настоящая жемчужина Северной Осетии, и я хочу открыть её для вас. Мы отправимся в насыщенное путешествие, во время которого вы не только полюбуетесь красотами нашей республики, но и прикоснётесь к её истории. Вы побываете в шахтёрских посёлках, изучите средневековые башни, заглянете в храм начала 20 века и посетите сразу два источника.

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Описание

Что вас ожидает

Раньше в Алагирском ущелье велась добыча свинцово-цинковой руды, а сейчас это место поражает своей красотой. Мы отправимся туда по живописному маршруту с множеством тоннелей. Во время экскурсии вы:

Посмотрите на монумент в скале Уастырджи

Увидите десятки шахтерских посёлков, которые строили бельгийцы

Отдохнёте возле сероводородного источника

Посетите ущелье Мамисон с его средневековыми башнями, сёлами и храмом 1902 года

Насладитесь видами Зарамагского водохранилища

Попробуете воду из полезных минеральных источников

Также по пути мы поговорим о местных традициях, истории и культуре, о выдающихся личностях, проживавших в этих ущельях. В подарок для вас я сделаю 30 профессиональных фото.

Организационные детали