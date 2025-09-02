Алагирское ущелье - настоящая жемчужина Северной Осетии. В рамках экскурсии можно увидеть шахтёрские посёлки, средневековые башни и храм начала 20 века. Посетители насладятся видами Зарамагского водохранилища и попробуют воду из минеральных источников. Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике, что делает его доступным в любое время года. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏰 Средневековые башни
- 💧 Минеральные источники
- 🚙 Комфортное путешествие
- 🗺️ Исторические места
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними красками, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и весной путешествие остаётся доступным, однако холодная погода может ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Монумент в скале Уастырджи
- Средневековые башни
- Храм 1902 года
Описание экскурсии
Раньше в Алагирском ущелье велась добыча свинцово-цинковой руды, а сейчас это место поражает своей красотой. Мы отправимся туда по живописному маршруту с множеством тоннелей. Во время экскурсии вы:
- Посмотрите на монумент в скале Уастырджи
- Увидите десятки шахтерских посёлков, которые строили бельгийцы
- Отдохнёте возле сероводородного источника
- Посетите ущелье Мамисон с его средневековыми башнями, сёлами и храмом 1902 года
- Насладитесь видами Зарамагского водохранилища
- Попробуете воду из полезных минеральных источников
Также по пути мы поговорим о местных традициях, истории и культуре, о выдающихся личностях, проживавших в этих ущельях.
Организационные детали
- Путешествуем на комфортабельном внедорожнике Tank 300
- Экскурсия проводится круглый год
- Отдельно (по желанию) оплачивается перекус в кафе — от 600 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 225 туристов
Привет, меня зовут Ольга. Я ваш гид по Кавказу. Квалифицированный альпинист, спасатель. 10 лет по горам. Занимаюсь фотографией и рисую. Люблю животных, природу во всех её проявлениях. Безумно люблю свою
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ольге. Показала много красивых мест. Остались очень довольны экскурсией
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