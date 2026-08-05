Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить нас в высокогорное селение Згид. Перебравшись через Кионский перевал, мы окажемся в средневековой Дигории среди руин древних городищ.



Увидим арт-объект у водопада и остатки бельгийской фабрики XVIII века, посетим музей Задалески Нана, покачаемся на качелях с видами и завершим день в каньоне Ахсинта. Мы отправляемся в Осетию — туда, где нет туристических очередей, зато есть величие гор и дух древности. Начнём с ущелья Ардон, где увидим монастырь и грозного Уастырджи. Затем серпантин приведёт

Cocлaн Ваш гид во Владикавказе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 17 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 8 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы с вами отправимся в места где не встретишь толпы туристов, но великолепных видов и аутентичных локаций-через край. Мы начнём с ущелья реки Ардон-ворот Закавказья, где посетим Аланский Богоявленский женский монастырь и скульптуру покровителю мужчин Уастырджи. Поднимемся по серпантину, через заброшенный шахтерский поселок, к одному из самых высокогорных селений Згид и "Арт-Объекту" Танцующий джигит, застывшей в танце с кинжалами скульптуре. Переедем через Кионский перевал, один из самых красивых и высоких перевалов Осетии в Дигорию, где царит средневековая архитектура. Посетим Галиат один из самых крупных средневековых городищ. Селение Камунта на территории которого было поселение культур бронзового и железного веков датируемые XIII/XII — III вв. до н. э. Далее нас ждёт Арт-обьект в виде национального Осетинского музыкального инструмента, органично вписавшийся в ландшафт Галиатского водопада Посетим руины горно обогатительной фабрики построенной Бельгийцами в 18 веке Вкусно пообедав поедем в музей Задалески Нана которая в 14 веке спасла детей сирот после нашествия Тимура Покатаемся на качелях с прекрасным видом на Донифарс Ну и традиционно закончим каньоном Ахсинта

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