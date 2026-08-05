Мы отправляемся в Осетию — туда, где нет туристических очередей, зато есть величие гор и дух древности. Начнём с ущелья Ардон, где увидим монастырь и грозного Уастырджи. Затем серпантин приведёт
Описание экскурсииМы с вами отправимся в места где не встретишь толпы туристов, но великолепных видов и аутентичных локаций-через край. Мы начнём с ущелья реки Ардон-ворот Закавказья, где посетим Аланский Богоявленский женский монастырь и скульптуру покровителю мужчин Уастырджи. Поднимемся по серпантину, через заброшенный шахтерский поселок, к одному из самых высокогорных селений Згид и "Арт-Объекту" Танцующий джигит, застывшей в танце с кинжалами скульптуре. Переедем через Кионский перевал, один из самых красивых и высоких перевалов Осетии в Дигорию, где царит средневековая архитектура. Посетим Галиат один из самых крупных средневековых городищ. Селение Камунта на территории которого было поселение культур бронзового и железного веков датируемые XIII/XII — III вв. до н. э. Далее нас ждёт Арт-обьект в виде национального Осетинского музыкального инструмента, органично вписавшийся в ландшафт Галиатского водопада Посетим руины горно обогатительной фабрики построенной Бельгийцами в 18 веке Вкусно пообедав поедем в музей Задалески Нана которая в 14 веке спасла детей сирот после нашествия Тимура Покатаемся на качелях с прекрасным видом на Донифарс Ну и традиционно закончим каньоном Ахсинта
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аланский Богоявленский женский монастырь
- Скульптура покровителю мужчин Уастырджи
- Арт-объект «Танцующий джигит»
- Селение Згид
- Кионский перевал
- Селение Галиат
- Селение Камунта
- Арт объект «Хъисфӕндр»
- Руины Бельгийской фабрики
- Дом-музей Задалески Нана
- Каньон Ахсинта
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание и другие личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Северной Осетии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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