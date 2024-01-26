экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике, транспорт включён в стоимость;

обязательно возьмите с собой: удобную одежду (кроссовки, спортивный костюм, ветровку); воду; перекус; купальник, полотенце и сланцы, если будете купаться на термальных источниках.

Минеральные источники, арт-объекты и памятник Уастырджи Вы увидите скальный памятник Святому Уастырджи. Это участник осетинского пантеона, глубоко почитаемый местным населением. Остановитесь у лечебных сероводородных источников и оцените свежую воду на вкус. Увидите старинный навесной мост над рекой Ардон и арт-объект «Рог изобилия» — символ кавказского гостеприимства, а также современную скульптуру в виде сложенных ладоней, из которых растет дерево, мы расскажем, что она символизирует. Горнолыжный курорт Цей, Сказский ледник и не только Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 м. и оцените могучий древний ледник. Кроме того, вам откроется завораживающий вид на Кальперовский хребет, мистическую гору Монах и призрачный Пик Туриста. На обратном пути мы покажем вам Зарамагское водохранилище, образованное слиянием нескольких рек, и два древних селения — Тиб и Лисри. Они впечатлят вас величественными жилыми и боевыми башнями. Организационные детали: