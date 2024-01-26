Полное ярких впечатлений путешествие по знаменитым достопримечательностям Кавказа.
Аланский Женский монастырь, скальный памятник Святому Уастырджи, знаменитый курорт Цей, ледник Сказдон, форелевое хозяйство, Бирагзанские термальные источники и современные арт-объекты – в программе!
Аланский Женский монастырь, скальный памятник Святому Уастырджи, знаменитый курорт Цей, ледник Сказдон, форелевое хозяйство, Бирагзанские термальные источники и современные арт-объекты – в программе!
Ближайшие даты:
26
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Что вас ожидает:
- Живописная транскавказская магистраль – дорога ведущая в Осетию и Грузию
- Аланский Женский монастырь
- Скальный памятник Святому Уастырджи
- Сероводородная река Ардон
- Сероводородный источник, где можно испробовать воду
- Долина солнца
- Селенье Унал
- Шахтерский город Мизур
- Селение Бурон
- Арт-объект «Рог изобилия»
- Арт-объект «Ручки»
- Цейское ущелье
- Подъем на ледник Сказдон
- Речка с ледника Зайгалы
- Зарамагское озеро ГЭС
- Форелевое хозяйство
- Арт-объект «Коста»
- Бирагзанские термальные источники
Описание
Минеральные источники, арт-объекты и памятник Уастырджи Вы увидите скальный памятник Святому Уастырджи. Это участник осетинского пантеона, глубоко почитаемый местным населением. Остановитесь у лечебных сероводородных источников и оцените свежую воду на вкус. Увидите старинный навесной мост над рекой Ардон и арт-объект «Рог изобилия» — символ кавказского гостеприимства, а также современную скульптуру в виде сложенных ладоней, из которых растет дерево, мы расскажем, что она символизирует. Горнолыжный курорт Цей, Сказский ледник и не только Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 м. и оцените могучий древний ледник. Кроме того, вам откроется завораживающий вид на Кальперовский хребет, мистическую гору Монах и призрачный Пик Туриста. На обратном пути мы покажем вам Зарамагское водохранилище, образованное слиянием нескольких рек, и два древних селения — Тиб и Лисри. Они впечатлят вас величественными жилыми и боевыми башнями. Организационные детали:
- экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике, транспорт включён в стоимость;
- обязательно возьмите с собой: удобную одежду (кроссовки, спортивный костюм, ветровку); воду; перекус; купальник, полотенце и сланцы, если будете купаться на термальных источниках.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт с опытным водителем
- Услуги гида
- Домашнее вино (1,5 л.), горный чай (2 л.) и питьевая вода – от нас в качестве комплимента
- Что не входит
- Канатная дорога (500 руб.)
- Рафтинг (1500 руб.)
- Термальные Бирагзанские источники (300 руб. /чел.)
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания во Владикавказе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Обязательно возьмите с собой: удобную одежду (кроссовки, спортивный костюм, ветровку) воду перекус купальник
- Полотенце и сланцы
- Если будете купаться на термальных источниках
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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