В Цей по любви

Групповая экскурсия во Владикавказе
Полное ярких впечатлений путешествие по знаменитым достопримечательностям Кавказа.

Аланский Женский монастырь, скальный памятник Святому Уастырджи, знаменитый курорт Цей, ледник Сказдон, форелевое хозяйство, Бирагзанские термальные источники и современные арт-объекты – в программе!
В Цей по любви
В Цей по любви
В Цей по любви
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Что вас ожидает:

  • Живописная транскавказская магистраль – дорога ведущая в Осетию и Грузию
  • Аланский Женский монастырь
  • Скальный памятник Святому Уастырджи
  • Сероводородная река Ардон
  • Сероводородный источник, где можно испробовать воду
  • Долина солнца
  • Селенье Унал
  • Шахтерский город Мизур
  • Селение Бурон
  • Арт-объект «Рог изобилия»
  • Арт-объект «Ручки»
  • Цейское ущелье
  • Подъем на ледник Сказдон
  • Речка с ледника Зайгалы
  • Зарамагское озеро ГЭС
  • Форелевое хозяйство
  • Арт-объект «Коста»
  • Бирагзанские термальные источники

Описание

Минеральные источники, арт-объекты и памятник Уастырджи Вы увидите скальный памятник Святому Уастырджи. Это участник осетинского пантеона, глубоко почитаемый местным населением. Остановитесь у лечебных сероводородных источников и оцените свежую воду на вкус. Увидите старинный навесной мост над рекой Ардон и арт-объект «Рог изобилия» — символ кавказского гостеприимства, а также современную скульптуру в виде сложенных ладоней, из которых растет дерево, мы расскажем, что она символизирует. Горнолыжный курорт Цей, Сказский ледник и не только Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 м. и оцените могучий древний ледник. Кроме того, вам откроется завораживающий вид на Кальперовский хребет, мистическую гору Монах и призрачный Пик Туриста. На обратном пути мы покажем вам Зарамагское водохранилище, образованное слиянием нескольких рек, и два древних селения — Тиб и Лисри. Они впечатлят вас величественными жилыми и боевыми башнями. Организационные детали:
  • экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике, транспорт включён в стоимость;
  • обязательно возьмите с собой: удобную одежду (кроссовки, спортивный костюм, ветровку); воду; перекус; купальник, полотенце и сланцы, если будете купаться на термальных источниках.

Ежедневно в 9:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт с опытным водителем
  • Услуги гида
  • Домашнее вино (1,5 л.), горный чай (2 л.) и питьевая вода – от нас в качестве комплимента
Что не входит
  • Канатная дорога (500 руб.)
  • Рафтинг (1500 руб.)
  • Термальные Бирагзанские источники (300 руб. /чел.)
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой: удобную одежду (кроссовки, спортивный костюм, ветровку) воду перекус купальник
  • Полотенце и сланцы
  • Если будете купаться на термальных источниках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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