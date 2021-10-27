Наш активный тур даст вам возможность побывать в удивительном уголке Северного Кавказа – сказочной горной Ингушетии, пройти по её дорогам и тропам, ближе узнать жизнь и быт ингушского народа, его историю и культуру. На маршрутах вас ждут шедевры средневековой башенной архитектуры Северного Кавказа, воспетые в легендах и преданиях – замковые комплексы Вовнушки, Эрзи и Эгикал. Так же вам предстоит совершить восхождение на легендарную Столовую гору, священную для ингушского народа и на её вершине увидеть древнейшее святилище этих мест – Мяат-сели. Уникальные исторические памятники, самобытная кухня, альпийские луга, заснеженные вершины и отвесные скалы – все это гостеприимная горная Ингушетия.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Ингушетией

Прибытие в аэропорт Назрань (рекомендован рейс а/к Победа в 10:25). 11:00 Встреча в аэропорту группы с местным гидом. Групповой трансфер в Назрань. Обед с блюдами национальной ингушской кухни, во время которого вы попробуете традиционные национальные лепешки. По дороге вы остановитесь у Мемориала Памяти и Славы. Размещение в отеле 3* в номерах выбранной категории. После отдыха экскурсия в компании гида, во время которой вы увидите новую столицу республики Магас во всей ее красе! В том числе вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории. Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров. С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни. Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода. Посещение 100-метровой Башни Согласия, посещение этнографического музея. Подъем на смотровую площадку. Свободное время, ужин самостоятельно.

2 день Трансфер в горную Ингушетию. Поход к Ляжгинскому водопаду и к башенному комплексу Эрзи

Завтрак в отеле с 8:00 выселение из гостиницы. 9:00 Встреча с гидом в холле отеля. Трансфер в Джейрахское ущелье – по сути, музей под открытым небом. Здесь находится 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни. Некоторые архитектурные сооружения датируются вторым тысячелетием до н.э., а уникальные природно-климатические условия, бесспорно, выделяют Джейрах. Проезд через погранпост, проверка документов (для иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, проезд в погранзону возможен при оформлении погранпропуска за 45 дней). Осмотр Боевой башни Цуровых. Трекинг к (1,5 часа). Ляжгинский водопад – крупнейший в горной Ингушетии, он широкой струёй падает вниз с высоты 20 метров тремя каскадами, поднимая облака серебристых брызг и тончайшей водяной пыли. Прибытие на курорт «Армхи», размещение в номерах выбранной категории. 13:00 Обед в столовой отеля. После обеда пешая прогулка к башенному комплексу Эрзи. «Башенный город Эрзи» – один из древних и уникальных архитектурных памятников на Северном Кавказе. Эрзи – это прекрасно сохранившиеся восемь боевых башен и три десятка жилых на склоне горы над рекой Армхи. Радиально-кольцевой маршрут протяжённостью 2,5 км, лежащий на высоте 1300 м. По пути вы увидите башенные поселения Хамишки, Морч, старинные развалины башенного селения Кошк и величественный хребет Мят-лом. Трансфер в отель. С 18:00 ужин в столовой отеля. Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию. Общий треккинг 6-6,5 км.

3 день Поход к Менделевскому водопаду и к замкам Харпе и Духургишт

Завтрак в отеле с 8:00. 09:00 Трансфер к началу маршрута в селение Фуртоуг. Прогулка к Фуртоугскому водопаду, который расположен в живописном каньоне в самом начале Джейрахского ущелья, на склоне Столовой горы. В июле 1880 г. этот водопад посетил великий химик Д.И. Менделеев, поэтому в народе водопад называют Менделеевским. В селении Фуртуог вы посетите мемориальный дом-музей имени Г. Ахриева, где вас ждет знакомство с бытом и традициями ингушей XIX века. Далее вы отправитесь по маршруту Фуртоуг – замок Духургишт – замок Харпе – башенный комплекс Бейни. Дорога будет проходить по южным отрогам горы Столовой с перепадом высоты до 350 метров. Отсюда откроется великолепная панорама на гору Казбек (5033м), древние террасы Джейраха и Эзминское плато с водохранилищем. Обед (сух паёк). Трансфер в отель, ужин в столовой отеля. Пешком 9 км.

4 день Джипинг в Таргимскую котловину к башням Вовнушки, Пялинг и Ний

Завтрак в отеле с 8:00. 9:00 Выезд на джипах по маршруту: Цей-лоамский перевал-Эгикал – Вовнушки – храм Тхаба-ерды – Пялинг – Ний. Общая протяженность автомобильного маршрута составит 86 км. Дорога проходит через Цей-лоамский перевал (высота 2100м), с которого открывается великолепная панорама Главного Кавказского хребта с видом на гору Казбек. На спуске с перевала, слева во всей красе откроется Священная гора Цей-Лоам (3171м) – «Ингушский Олимп». Далее маршрут ведет к главным достопримечательностям горной Ингушетии. Вы увидите башенный город Эгикал, включающий более 100 памятников архитектуры; средневековый замок-крепость "Вовнушки"; один из древнейших христианских храмов на территории России Храм Тхаба – Ерды; великолепные образцы башенной архитектуры селений Ёвли, Пялинга и Ния. Обед (сух паёк). От селения Ний можно совершить небольшую прогулку на смотровую площадку, откуда открывается вид на замок «Двух соперниц-красавиц» и живописные вершины хребтов Цурой-лоам и Цей-лоам. Возвращение в отель, ужин в столовой отеля. Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию. *Поездка к башенным комплексам Пялинг и Ний организуется по погоде.

5 день Поход на Столовую гору (3000 м над у. м.) к святилищу Мяат-сели

Завтрак в отеле с 8:00. 09:00 Трансфер к началу маршрута в селение Бейни. Восхождение на священную гору Мят-лоам (гора Столовая 3000 м над у. м.) к храму Мят-Сели. Восхождение на эту гору– дело нелёгкое. Подъём к вершине займёт 3-4 часа. Маршрут в обе стороны протяженностью 12,5 км пройдет с большим перепадом высот, до 500 м. По пути встретятся родник и прекрасные альпийские луга. Но самые яркие впечатления от величественной красоты раскрываются с высоты 2500 метров – панорама горных хребтов, снежных вершин и равнин Центрального и Восточного Кавказа. Мят-Лоам издревле считалась священной горой. Здесь отмечался день летнего солнцестояния. Ежегодно в этот день на Мят-Лоам проходили торжественные молебны, переходившие в праздник с танцами и народными гуляниями. Эта традиция сохраняется и сегодня. На вершине Мят–Лоам воздвигнуты самые почитаемые предками ингушей религиозные культовые строения – величественные храмы – святилища: Мят – Сели, Мятер–Дяла и Сусон–Дяла. Обед (сух паёк). Спуск в селение Бейни. Трансфер в отель. Ужин в столовой отеля. Пешком 12,5 км.

6 день Прощание с горной Ингушетией