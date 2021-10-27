Наш активный тур даст вам возможность побывать в удивительном уголке Северного Кавказа – сказочной горной Ингушетии, пройти по её дорогам и тропам, ближе узнать жизнь и быт ингушского народа, его историю и культуру. На маршрутах вас ждут шедевры средневековой башенной архитектуры Северного Кавказа, воспетые в легендах и преданиях – замковые комплексы Вовнушки, Эрзи и Эгикал. Так же вам предстоит совершить восхождение на легендарную Столовую гору, священную для ингушского народа и на её вершине увидеть древнейшее святилище этих мест – Мяат-сели. Уникальные исторические памятники, самобытная кухня, альпийские луга, заснеженные вершины и отвесные скалы – все это гостеприимная горная Ингушетия.
Преимущества этого тура:
Прибытие в аэропорт Назрань (рекомендован рейс а/к Победа в 10:25).
11:00 Встреча в аэропорту группы с местным гидом.
Групповой трансфер в Назрань.
Обед с блюдами национальной ингушской кухни, во время которого вы попробуете традиционные национальные лепешки.
По дороге вы остановитесь у Мемориала Памяти и Славы.
Размещение в отеле 3* в номерах выбранной категории.
После отдыха экскурсия в компании гида, во время которой вы увидите новую столицу республики Магас во всей ее красе!
В том числе вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.
Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров.
С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.
Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.
Посещение 100-метровой Башни Согласия, посещение этнографического музея.
Подъем на смотровую площадку.
Свободное время, ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле с 8:00 выселение из гостиницы.
9:00 Встреча с гидом в холле отеля.
Трансфер в Джейрахское ущелье – по сути, музей под открытым небом.
Здесь находится 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни.
Некоторые архитектурные сооружения датируются вторым тысячелетием до н.э., а уникальные природно-климатические условия, бесспорно, выделяют Джейрах.
Проезд через погранпост, проверка документов (для иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, проезд в погранзону возможен при оформлении погранпропуска за 45 дней).
Осмотр Боевой башни Цуровых.
Трекинг к (1,5 часа).
Ляжгинский водопад – крупнейший в горной Ингушетии, он широкой струёй падает вниз с высоты 20 метров тремя каскадами, поднимая облака серебристых брызг и тончайшей водяной пыли.
Прибытие на курорт «Армхи», размещение в номерах выбранной категории.
13:00 Обед в столовой отеля.
После обеда пешая прогулка к башенному комплексу Эрзи.
«Башенный город Эрзи» – один из древних и уникальных архитектурных памятников на Северном Кавказе.
Эрзи – это прекрасно сохранившиеся восемь боевых башен и три десятка жилых на склоне горы над рекой Армхи.
Радиально-кольцевой маршрут протяжённостью 2,5 км, лежащий на высоте 1300 м.
По пути вы увидите башенные поселения Хамишки, Морч, старинные развалины башенного селения Кошк и величественный хребет Мят-лом.
Трансфер в отель.
С 18:00 ужин в столовой отеля.
Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию.
Общий треккинг 6-6,5 км.
Завтрак в отеле с 8:00.
09:00 Трансфер к началу маршрута в селение Фуртоуг.
Прогулка к Фуртоугскому водопаду, который расположен в живописном каньоне в самом начале Джейрахского ущелья, на склоне Столовой горы.
В июле 1880 г. этот водопад посетил великий химик Д.И. Менделеев, поэтому в народе водопад называют Менделеевским.
В селении Фуртуог вы посетите мемориальный дом-музей имени Г. Ахриева, где вас ждет знакомство с бытом и традициями ингушей XIX века.
Далее вы отправитесь по маршруту Фуртоуг – замок Духургишт – замок Харпе – башенный комплекс Бейни.
Дорога будет проходить по южным отрогам горы Столовой с перепадом высоты до 350 метров.
Отсюда откроется великолепная панорама на гору Казбек (5033м), древние террасы Джейраха и Эзминское плато с водохранилищем.
Обед (сух паёк).
Трансфер в отель, ужин в столовой отеля.
Пешком 9 км.
Завтрак в отеле с 8:00.
9:00 Выезд на джипах по маршруту: Цей-лоамский перевал-Эгикал – Вовнушки – храм Тхаба-ерды – Пялинг – Ний.
Общая протяженность автомобильного маршрута составит 86 км.
Дорога проходит через Цей-лоамский перевал (высота 2100м), с которого открывается великолепная панорама Главного Кавказского хребта с видом на гору Казбек.
На спуске с перевала, слева во всей красе откроется Священная гора Цей-Лоам (3171м) – «Ингушский Олимп».
Далее маршрут ведет к главным достопримечательностям горной Ингушетии.
Вы увидите башенный город Эгикал, включающий более 100 памятников архитектуры; средневековый замок-крепость "Вовнушки"; один из древнейших христианских храмов на территории России Храм Тхаба – Ерды; великолепные образцы башенной архитектуры селений Ёвли, Пялинга и Ния.
Обед (сух паёк).
От селения Ний можно совершить небольшую прогулку на смотровую площадку, откуда открывается вид на замок «Двух соперниц-красавиц» и живописные вершины хребтов Цурой-лоам и Цей-лоам.
Возвращение в отель, ужин в столовой отеля.
Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию.
*Поездка к башенным комплексам Пялинг и Ний организуется по погоде.
Завтрак в отеле с 8:00.
09:00 Трансфер к началу маршрута в селение Бейни.
Восхождение на священную гору Мят-лоам (гора Столовая 3000 м над у. м.) к храму Мят-Сели.
Восхождение на эту гору– дело нелёгкое.
Подъём к вершине займёт 3-4 часа.
Маршрут в обе стороны протяженностью 12,5 км пройдет с большим перепадом высот, до 500 м.
По пути встретятся родник и прекрасные альпийские луга.
Но самые яркие впечатления от величественной красоты раскрываются с высоты 2500 метров – панорама горных хребтов, снежных вершин и равнин Центрального и Восточного Кавказа.
Мят-Лоам издревле считалась священной горой.
Здесь отмечался день летнего солнцестояния.
Ежегодно в этот день на Мят-Лоам проходили торжественные молебны, переходившие в праздник с танцами и народными гуляниями.
Эта традиция сохраняется и сегодня.
На вершине Мят–Лоам воздвигнуты самые почитаемые предками ингушей религиозные культовые строения – величественные храмы – святилища: Мят – Сели, Мятер–Дяла и Сусон–Дяла.
Обед (сух паёк).
Спуск в селение Бейни.
Трансфер в отель.
Ужин в столовой отеля.
Пешком 12,5 км.
Завтрак в отеле с 08:00.
Выселение из гостиницы до 12:00.
08:30 Группой трансфер в аэропорт в аэропорт Назрань (рекомендован рейс а/к Победа в 10:55), затем в Беслан (Владикавказ) к рейсу в 12:30 (а/к Победа).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Стоимость тура при размещении в 2-хместном номере эконом
|Стоимость тура при размещении в 2-хместном номере стандарт
|41 100
|42 300
|Доплата за одноместное размещение в 2 х местном номере эконом
|Доплата за одноместное размещение в 2 х местном номере стандарт
|11 500
|12 800
|Стоимость тура при размещении в одноместном номере эконом – 49 700
|Стоимость тура на дополнительном месте в номере стандарт с 12 лет – от 38 600
|Скидка на основные места детям с 12 до 14 лет – 5%
Номера стандарт и номер эконом немного отличаются по состоянию, а также в номерах стандарт вид из окна лучше.
Одноместный номер эконом меньше по площади.
Отель Armkhi Ingushhetia
Гостиничный комплекс расположен в заповедной зоне горной Ингушетии. Это современный комплекс с классическим набором номеров от одноместных до номеров категории люкс. Часть номеров имеет окна с видом на курортную территорию и Кавказские горы, с возможностью полного затемнения. К услугам гостей высокоскоростной доступ Wi-Fi. Номера оснащены всей необходимой мебелью, косметикой для душа и ванной. В номерах категории «стандарт» имеется телевизор, высокоскоростной Wi-Fi, телефон (внутренний), двеполутораспальные кровати, банные полотенца, гигиенические средства, вешалки, зеркало, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, информационная карта.По требованию предоставляются фен и чайник. На первом этаже отеля работает кафе-столовая «Армхи» (режим работы с 8 до 21.00)
На верхней площадке курорта ресторан «Эрзи» (двухэтажное здание с панорамным остеклением на высоте 1520 м. Режим работы: ежедневно с 10 утра до последнего клиента.
В верхнюю часть курорта можно добраться пешком по лестнице здоровья (самая длинная, восходящая в гору, лестница в России – 1780 ступенек!) или на канатной дороге (режим работы: с 10 до 17.00). Также у администратора отеля можно заказать трансфер на машине.
Завтрак по системе «шведский стол» с 8 до 10.00. Заезд в отель с 14.00, выезд – до 12.00.
Во время прогулок в Ингушетии мужчинам и женщинам лучше надевать брюки или штаны, а рубашки-майки – с рукавами, надевать шорты не рекомендуется (как и появляться на улицах в слишком открытой одежде).
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).
На протяжении тура Вы будете обеспечены питанием - завтраки в отеле, обеды в дни трекинга (сух пайки). В программу не включены ужины – для того, чтобы у туристов был свободный выбор для ознакомления с кафе и ресторанами курорта.
В Ингушетии вы не встретите свинину в магазинах и кафе, что также связано с исповедуемой здесь религией.
Алкогольные напитки не входят в стоимость.
На маршруте и в отеле вода достаточно чистая, и перед употреблением не нуждается в специальной очистке.
Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого Вам необходимо сообщить в компанию заблаговременно об этом. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Республика Ингушетия расположена на северных склонах Кавказского хребта, в центральной его части, в зоне благоприятных климатических условий с выраженным континентальным климатом.
Основное количество осадков выпадает на горных склонах и в предгорьях. В результате этого в котловинах у подножий создается так называемая дождевая тень. Северные склоны получают более 1000 мм осадков в год, а котловины в "дождевой тени" всего около 440 мм. Лето на большей части территории умеренно теплое и влажное. В межгорных котловинах значительно суше и теплее. Среднемесячная температура июля и августа изменяется от 7,3 до 20,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха 34,4°С
Денежная единица - российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги. В кафе, ресторанах, магазинах и в отелях оплата производится наличными. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа.
В Ингушетии есть банкоматы Сбербанка России:
Отделения Сбербанка есть только в Назрани и Карабулаке.
В республиках Северного Кавказа большинство населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, ласки, поцелуи). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют негативно. Потому рекомендуем проявить осмотрительность и уважение к традициям республик.
В Ингушетии нельзя прикасаться к посторонним женщинам; не принято спрашивать у противоположного пола: "Где находится туалет? ". Женщин здесь не принято пропускать вперед и протягивать им руку при встрече. Можно делать подарки детям. Нецензурная брань и вульгарная одежда считаются неуважительным поведением. Во время Азана, призыва на молитву, лучше помолчать, нельзя проходить поперек перед молящимся. Фотографировать людей, особенно женщин, стоит, только попросив об этом разрешения.
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют ингушскую речь.
Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на физические нагрузки и перепад высот.
Каждый турист перед началом тура в обязательном порядке проходит инструктаж по технике безопасности и расписывается об этом.
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспечены также транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты.
г. Назрань станция скорой медицинской помощи Адрес: ул. Бакинская, 7а, тел. +7 (8732) 22-70-53, +7 (8732) 22-72-25.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112 Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс. С городского / сотового телефона пожарная служба и спасатели 01/101, полиция 02/202.
Пожарно – спасательная часть № 5, с. Джейрах, ул. Борова, 16, тел. 8(8734)331161.
Поисково - спасательный отряд «АРМХИ», 386430, РИ, Сунженский район, с. Джейрах, ул. Борова,15; тел. 8(8734)33-10-33.
Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия - г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34.
Дежурный ГУ МЧС России по РИ - тел 8(8734)55-19-67.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Ингушетия - 8 (8734) 55-99-99.
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, которая работает без перебоев. В гостиницах предоставляется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.
Напоминаем Вам, что при нахождении на территории республик Северного Кавказа действует роуминг. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.
На сайте Вашего мобильного оператора Вы сможете выбрать любой подходящий Вам тариф для связи. Также туристы смогут приобрести местную сим-карту.
Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах или внедорожного транспорта (Нива, УАЗ), в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.
На каждом участке тура с вами будет работать местные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли. Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом -это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Гид имеет право снять участника с маршрута за неисполнение правил техники безопасности.
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту г. Назрани на выходе из зала прилета с табличкой "Величие гор". Групповой трансфер в 11:00. Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя - контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.
Проводы: В день выезда групповой трансфер по маршруту: 08:30 выезд в аэропорт в г. Назрань к рейсу в 10:55 (а/к Победа), затем в Беслан к рейсу в 12:30 (а/к Победа). Для туристов, приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Доплата за индивидуальный трансфер отель – аэропорт Назрань – от 3000 рублей за машину, аэропорт Беслан – от 5000 рублей за машину.