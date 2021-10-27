Величие гор Ингушетии

Экскурсионный тур «Величие гор Ингушетии» на 6 дней

5
3 отзыва
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Величие гор Ингушетии
Ближайшие даты:
18
сен
02
окт

Описание

Наш активный тур даст вам возможность побывать в удивительном уголке Северного Кавказа – сказочной горной Ингушетии, пройти по её дорогам и тропам, ближе узнать жизнь и быт ингушского народа, его историю и культуру. На маршрутах вас ждут шедевры средневековой башенной архитектуры Северного Кавказа, воспетые в легендах и преданиях – замковые комплексы Вовнушки, Эрзи и Эгикал. Так же вам предстоит совершить восхождение на легендарную Столовую гору, священную для ингушского народа и на её вершине увидеть древнейшее святилище этих мест – Мяат-сели. Уникальные исторические памятники, самобытная кухня, альпийские луга, заснеженные вершины и отвесные скалы – все это гостеприимная горная Ингушетия.   

Преимущества этого тура:

  • полное "погружение" в Ингушетию – за шесть дней Вы узнаете интересные факты истории, собственными глазами увидите незабываемые виды Кавказа;
  • возьмете кусочек Кавказа с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха;
  • разнообразная программа – Вам не придется скучать ни дня. Автомобильные экскурсии, пешие прогулки и восхождение на священную гору, – это все ждет Вас;
  • знакомство с горным туризмом – Вы приобретёте незаменимые в горах навыки и подготовитесь к маршрутам по Большому Кавказу. 

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Ингушетией

Прибытие в аэропорт Назрань (рекомендован рейс а/к Победа в 10:25).

11:00 Встреча в аэропорту группы с местным гидом. 

Групповой трансфер в Назрань.  

Обед с блюдами национальной ингушской кухни, во время которого вы попробуете традиционные национальные лепешки.

По дороге вы остановитесь у Мемориала Памяти и Славы.

Размещение в отеле 3* в номерах выбранной категории. 

После отдыха экскурсия в компании гида, во время которой вы увидите новую столицу республики Магас во всей ее красе! 

В том числе вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории. 

Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров. 

С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.

Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.

Посещение 100-метровой Башни Согласия, посещение этнографического музея. 

Подъем на смотровую площадку. 

Свободное время, ужин самостоятельно.

2 день
Трансфер в горную Ингушетию. Поход к Ляжгинскому водопаду и к башенному комплексу Эрзи

Завтрак в отеле с 8:00 выселение из гостиницы.

9:00 Встреча с гидом в холле отеля. 

Трансфер в Джейрахское ущелье – по сути, музей под открытым небом. 

Здесь находится 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни. 

Некоторые архитектурные сооружения датируются вторым тысячелетием до н.э., а уникальные природно-климатические условия, бесспорно, выделяют Джейрах. 

Проезд через погранпост, проверка документов (для иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, проезд в погранзону возможен при оформлении погранпропуска за 45 дней). 

Осмотр Боевой башни Цуровых.

Трекинг к  (1,5 часа). 

Ляжгинский водопад – крупнейший в горной Ингушетии, он широкой струёй падает вниз с высоты 20 метров тремя каскадами, поднимая облака серебристых брызг и тончайшей водяной пыли. 

Прибытие на курорт «Армхи», размещение в номерах выбранной категории.

13:00 Обед в столовой отеля. 

После обеда пешая прогулка к башенному комплексу Эрзи.

«Башенный город Эрзи» – один из древних и уникальных архитектурных памятников на Северном Кавказе. 

Эрзи – это прекрасно сохранившиеся восемь боевых башен и три десятка жилых на склоне горы над рекой Армхи.

Радиально-кольцевой маршрут протяжённостью 2,5 км, лежащий на высоте 1300 м. 

По пути вы увидите башенные поселения Хамишки, Морч, старинные развалины башенного селения Кошк и величественный хребет Мят-лом.

Трансфер в отель. 

С 18:00 ужин в столовой отеля. 

Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию.

Общий треккинг 6-6,5 км.

3 день
Поход к Менделевскому водопаду и к замкам Харпе и Духургишт

Завтрак в отеле с 8:00.

09:00 Трансфер к началу маршрута в селение Фуртоуг.

Прогулка к Фуртоугскому водопаду, который расположен в живописном каньоне в самом начале Джейрахского ущелья, на склоне Столовой горы. 

В июле 1880 г. этот водопад посетил великий химик Д.И. Менделеев, поэтому в народе водопад называют Менделеевским. 

В селении Фуртуог вы посетите мемориальный дом-музей имени Г. Ахриева, где вас ждет знакомство с бытом и традициями ингушей XIX века.

Далее вы отправитесь по маршруту Фуртоуг – замок Духургишт – замок Харпе – башенный комплекс Бейни. 

Дорога будет проходить по южным отрогам горы Столовой с перепадом высоты до 350 метров.

Отсюда откроется великолепная панорама на гору Казбек (5033м), древние террасы Джейраха и Эзминское плато с водохранилищем.

Обед (сух паёк).

Трансфер в отель, ужин в столовой отеля.

Пешком 9 км.

4 день
Джипинг в Таргимскую котловину к башням Вовнушки, Пялинг и Ний

Завтрак в отеле с 8:00.

9:00 Выезд на джипах по маршруту: Цей-лоамский перевал-Эгикал – Вовнушки – храм Тхаба-ерды – Пялинг – Ний. 

Общая протяженность автомобильного маршрута составит 86 км. 

Дорога проходит через Цей-лоамский перевал (высота 2100м), с которого открывается великолепная панорама Главного Кавказского хребта с видом на гору Казбек. 

На спуске с перевала, слева во всей красе откроется Священная гора Цей-Лоам (3171м) – «Ингушский Олимп».

Далее маршрут ведет к главным достопримечательностям горной Ингушетии. 

Вы увидите башенный город Эгикал, включающий более 100 памятников архитектуры; средневековый замок-крепость "Вовнушки"; один из древнейших христианских храмов на территории России Храм Тхаба – Ерды; великолепные образцы башенной архитектуры селений Ёвли, Пялинга и Ния

Обед (сух паёк).

От селения Ний можно совершить небольшую прогулку на смотровую площадку, откуда открывается вид на замок «Двух соперниц-красавиц» и живописные вершины хребтов Цурой-лоам и Цей-лоам.

Возвращение в отель, ужин в столовой отеля. 

Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию.

*Поездка к башенным комплексам Пялинг и Ний организуется по погоде.

5 день
Поход на Столовую гору (3000 м над у. м.) к святилищу Мяат-сели

Завтрак в отеле с 8:00.

09:00 Трансфер к началу маршрута в селение Бейни.

Восхождение на священную гору Мят-лоам (гора Столовая 3000 м над у. м.) к храму Мят-Сели.

Восхождение на эту гору– дело нелёгкое.

Подъём к вершине займёт 3-4 часа. 

Маршрут в обе стороны протяженностью 12,5 км пройдет с большим перепадом высот, до 500 м. 

По пути встретятся родник и прекрасные альпийские луга. 

Но самые яркие впечатления от величественной красоты раскрываются с высоты 2500 метров – панорама горных хребтов, снежных вершин и равнин Центрального и Восточного Кавказа.

Мят-Лоам издревле считалась священной горой. 

Здесь отмечался день летнего солнцестояния.

Ежегодно в этот день на Мят-Лоам проходили торжественные молебны, переходившие в праздник с танцами и народными гуляниями. 

Эта традиция сохраняется и сегодня. 

На вершине Мят–Лоам воздвигнуты самые почитаемые предками ингушей религиозные культовые строения – величественные храмы – святилища: Мят – Сели, Мятер–Дяла и Сусон–Дяла.

Обед (сух паёк).

Спуск в селение Бейни. 

Трансфер в отель.

Ужин в столовой отеля.

Пешком 12,5 км.

6 день
Прощание с горной Ингушетией

Завтрак в отеле с 08:00.

Выселение из гостиницы до 12:00.

08:30 Группой трансфер в аэропорт в аэропорт Назрань (рекомендован рейс а/к Победа в 10:55), затем в Беслан (Владикавказ) к рейсу в 12:30 (а/к Победа).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Стоимость тура при размещении в 2-хместном номере экономСтоимость тура при размещении в 2-хместном номере стандарт
41 10042 300
Доплата за одноместное размещение в 2 х местном номере экономДоплата за одноместное размещение в 2 х местном номере стандарт
11 50012 800
Стоимость тура при размещении в одноместном номере эконом – 49 700 
Стоимость тура на дополнительном месте в номере стандарт с 12 лет – от 38 600 
Скидка на основные места детям с 12 до 14 лет – 5%

Номера стандарт и номер эконом немного отличаются по состоянию, а также в номерах стандарт вид из окна лучше.

Одноместный номер эконом меньше по площади.

Отель Armkhi Ingushhetia

Гостиничный комплекс расположен в заповедной зоне горной Ингушетии. Это современный комплекс с классическим набором номеров от одноместных до номеров категории люкс. Часть номеров имеет окна с видом на курортную территорию и Кавказские горы, с возможностью полного затемнения. К услугам гостей высокоскоростной доступ Wi-Fi. Номера оснащены всей необходимой мебелью, косметикой для душа и ванной. В номерах категории «стандарт» имеется телевизор, высокоскоростной Wi-Fi, телефон (внутренний), двеполутораспальные кровати, банные полотенца, гигиенические средства, вешалки, зеркало, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, информационная карта.По требованию предоставляются фен и чайник. На первом этаже отеля работает кафе-столовая «Армхи» (режим работы с 8 до 21.00)

На верхней площадке курорта ресторан «Эрзи» (двухэтажное здание с панорамным остеклением на высоте 1520 м. Режим работы: ежедневно с 10 утра до последнего клиента.

В верхнюю часть курорта можно добраться пешком по лестнице здоровья (самая длинная, восходящая в гору, лестница в России – 1780 ступенек!) или на канатной дороге (режим работы: с 10 до 17.00). Также у администратора отеля можно заказать трансфер на машине.

Завтрак по системе «шведский стол» с 8 до 10.00. Заезд в отель с 14.00, выезд – до 12.00.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе,включая групповые трансферы Назрань – отель Армхи – Назрань / Беслан
  • 2-х местное размещение в гостиницах*** в номере выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (завтраки в отеле, 5 обедов, в том числе 4 сух пайка, 4 ужина)
  • Услуги горного гида
  • Билет в музей
  • Эко-сборы национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Назрань и обратно
  • Питание, не включённое в программу ((1 обед, 2 ужина)
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Спиртные напитки
  • Индивидуальные трансферы
  • Поднос багажа
  • Страховка от н/с
Место начала и завершения?
г. Назрань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная куртка;
  • трекинговые брюки;
  • трекинговые ботинки или кроссовки;
  • кофта (флисовая);
  • рюкзак 25- 30 литров;
  • накидка от дождя (дождевик) для себя и для рюкзака;
  • кепка;
  • солнцезащитные очки и крем от солнца с фактором защиты 50;
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • трекинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию – 1000 руб. за всю программу).

Во время прогулок в Ингушетии мужчинам и женщинам лучше надевать брюки или штаны, а рубашки-майки – с рукавами, надевать шорты не рекомендуется (как и появляться на улицах в слишком открытой одежде).

Необходим ли пропуск в туре?

Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.

Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).

Как организовано питание в туре?

На протяжении тура Вы будете обеспечены питанием - завтраки в отеле, обеды в дни трекинга (сух пайки). В программу не включены ужины – для того, чтобы у туристов был свободный выбор для ознакомления с кафе и ресторанами курорта.

В Ингушетии вы не встретите свинину в магазинах и кафе, что также связано с исповедуемой здесь религией.

Алкогольные напитки не входят в стоимость.

На маршруте и в отеле вода достаточно чистая, и перед употреблением не нуждается в специальной очистке.

Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого Вам необходимо сообщить в компанию заблаговременно об этом. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая будет погода?

Республика Ингушетия расположена на северных склонах Кавказского хребта, в центральной его части, в зоне благоприятных климатических условий с выраженным континентальным климатом.

Основное количество осадков выпадает на горных склонах и в предгорьях. В результате этого в котловинах у подножий создается так называемая дождевая тень. Северные склоны получают более 1000 мм осадков в год, а котловины в "дождевой тени" всего около 440 мм. Лето на большей части территории умеренно теплое и влажное. В межгорных котловинах значительно суше и теплее. Среднемесячная температура июля и августа изменяется от 7,3 до 20,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха 34,4°С

Можно ли платить по карте в туре?

Денежная единица - российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги. В кафе, ресторанах, магазинах и в отелях оплата производится наличными. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа.

В Ингушетии есть банкоматы Сбербанка России:

  • ул. Д. Льянова, д. 57, в туркомплексе АРМХИ;
  • ул. Д. Льянова, д. 37, ДЖЕЙРАХ (круглосуточный).

Отделения Сбербанка есть только в Назрани и Карабулаке.

Есть ли особые правила поведения на Кавказе?

В республиках Северного Кавказа большинство населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, ласки, поцелуи). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют негативно. Потому рекомендуем проявить осмотрительность и уважение к традициям республик.

В Ингушетии нельзя прикасаться к посторонним женщинам; не принято спрашивать у противоположного пола: "Где находится туалет? ". Женщин здесь не принято пропускать вперед и протягивать им руку при встрече. Можно делать подарки детям. Нецензурная брань и вульгарная одежда считаются неуважительным поведением. Во время Азана, призыва на молитву, лучше помолчать, нельзя проходить поперек перед молящимся. Фотографировать людей, особенно женщин, стоит, только попросив об этом разрешения.

Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют ингушскую речь.

Есть ли ограничения по участию в туре?

Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.

Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на физические нагрузки и перепад высот.

Каждый турист перед началом тура в обязательном порядке проходит инструктаж по технике безопасности и расписывается об этом.

Куда можно обратиться за мед помощью в туре?

Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспечены также транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты.

г. Назрань станция скорой медицинской помощи Адрес: ул. Бакинская, 7а, тел. +7 (8732) 22-70-53, +7 (8732) 22-72-25.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112 Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс. С городского / сотового телефона пожарная служба и спасатели 01/101, полиция 02/202.

Пожарно – спасательная часть № 5, с. Джейрах, ул. Борова, 16, тел. 8(8734)331161.

Поисково - спасательный отряд «АРМХИ», 386430, РИ, Сунженский район, с. Джейрах, ул. Борова,15; тел. 8(8734)33-10-33.

Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия - г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34.

Дежурный ГУ МЧС России по РИ - тел 8(8734)55-19-67.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Ингушетия - 8 (8734) 55-99-99.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, которая работает без перебоев. В гостиницах предоставляется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.

Напоминаем Вам, что при нахождении на территории республик Северного Кавказа действует роуминг. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.

На сайте Вашего мобильного оператора Вы сможете выбрать любой подходящий Вам тариф для связи. Также туристы смогут приобрести местную сим-карту.

Какие условия автоперевозок?

Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах или внедорожного транспорта (Нива, УАЗ), в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.

В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.

Что надо знать о гидах?

На каждом участке тура с вами будет работать местные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли. Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом -это уже путешествие.

Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.

Гид имеет право снять участника с маршрута за неисполнение правил техники безопасности.

Меры предосторожности и правила поведения в активном туре

Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.

  • Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
  • Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
  • Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
  • Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
  • Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
  • Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
  • Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
  • Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
  • С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
  • Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время трекинга

Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.

  1. Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
  2. В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им трекинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
  3. Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
  4. При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
  5. На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как происходит встреча и проводы в тур?

Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту г. Назрани на выходе из зала прилета с табличкой "Величие гор". Групповой трансфер в 11:00. Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя - контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.

Проводы: В день выезда групповой трансфер по маршруту: 08:30 выезд в аэропорт в г. Назрань к рейсу в 10:55 (а/к Победа), затем в Беслан к рейсу в 12:30 (а/к Победа). Для туристов, приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Доплата за индивидуальный трансфер отель – аэропорт Назрань – от 3000 рублей за машину, аэропорт Беслан – от 5000 рублей за машину.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
27 окт 2021
Большое Вам спасибо за вашу работу и работу агенства Большая Страна. Я получила огромное удовольствие от отдыха и от общения с Вами. Обязательно в следующий раз буду обращаться в Ваше агенство и лично к Вам и буду советовать своим друзьям и знакомым. Успехов Вам!!!
О
14 сен 2021
Трудно представить, что спустя 2,5 часа полёта из Москвы можно оказаться в Нарнии. Тур оставил неизгладимое впечатление-яркая богатейшая природа, парящие орлы, башни, идеально вписанные в ландшафт. Когда был туман, не покидало ощущение, что ты выходя из него и глядя на горы с башнями, оказался в волшебной стране. Очень удачно составлен маршрут- яркие впечатления каждый день, постепенное увеличение нагрузки для восхождения на Мят-Лоам в последний день. Полная перезагрузка, всем очень рекомендую.
Т
16 июня 2022
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