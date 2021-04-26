Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Что вас ожидает

Куртатинское ущелье в истории 📖 Осетии

На протяжении всего ущелья, а это порядка 50 км, буквально каждый кусочек земли имеет историческое значение. Вы узнаете, как здесь формировалась национальная культура и какую роль ущелье играло в старинных транснациональных торговых путях вплоть до 20 века. Осматривая фортификационные сооружения и знаменитые осетинские башни на фоне горных панорам, послушаете рассказы о далеком прошлом края, нраве местных жителей и социальном устройстве общества.

Ключевые точки маршрута

Аланский Успенский монастырь . Вы посетите самый высокогорный православный монастырь в России и выясните, как удалось вручную, без техники, построить этот впечатляющий комплекс.

. Вы посетите самый высокогорный православный монастырь в России и выясните, как удалось вручную, без техники, построить этот впечатляющий комплекс. Город 🏙️ мертвых Даргавс . На территории некрополя вы узнаете, где заканчиваются мистические легенды и начинаются объективные сведения, которые объясняют культурную значимость объекта ЮНЕСКО .

. На территории некрополя вы узнаете, где заканчиваются мистические легенды и начинаются объективные сведения, которые объясняют культурную значимость объекта . Кармадонское ущелье . Далее в программе зрелищное и печально известное место схода ледника Колка, в результате которого погибли жители села и съемочная группа Сергея Бодрова.

. Далее в программе зрелищное и печально известное место схода ледника Колка, в результате которого погибли жители села и съемочная группа Сергея Бодрова. Мидаграбинская долина водопадов. Потрясающую картину падающих с ледников водных каскадов описывать нет смысла — это нужно увидеть!

И это не все, что вам предстоит увидеть за целый день. Заряжайте фотоаппараты и будьте готовы сделать тысячу и один снимок красот, которые будут возвращать вас в Осетию снова и снова!

Организационные детали