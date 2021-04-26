Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Экскурсия в Осетии предлагает уникальную возможность прикоснуться к богатой истории и культуре региона. Путешественники смогут посетить Куртатинское ущелье, где каждый уголок хранит следы прошлого.



Визит в Аланский Успенский монастырь удивит своей архитектурой, а Город мертвых Даргавс откроет мистические легенды. Кармадонское ущелье напомнит о трагических событиях, но также порадует своими видами. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и желание вернуться

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В октябре и апреле также можно насладиться красотами Осетии, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия может быть ограничена из-за погодных условий, но всё же остаётся возможной для любителей зимних пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.