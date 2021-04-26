Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

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Влюбиться в Осетию с первого взгляда

Погрузитесь в атмосферу древней Осетии, исследуя исторические памятники и природные красоты. Узнайте тайны Города мертвых и насладитесь видами
Экскурсия в Осетии предлагает уникальную возможность прикоснуться к богатой истории и культуре региона. Путешественники смогут посетить Куртатинское ущелье, где каждый уголок хранит следы прошлого.

Визит в Аланский Успенский монастырь удивит своей архитектурой, а Город мертвых Даргавс откроет мистические легенды. Кармадонское ущелье напомнит о трагических событиях, но также порадует своими видами. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и желание вернуться
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные ландшафты
  • 🏰 Исторические памятники
  • 📸 Возможность сделать впечатляющие фотографии
  • 🕍 Посещение высокогорного монастыря
  • 📜 Узнать легенды и истории Осетии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В октябре и апреле также можно насладиться красотами Осетии, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия может быть ограничена из-за погодных условий, но всё же остаётся возможной для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда

Что можно увидеть

  • Аланский Успенский монастырь
  • Город мертвых Даргавс
  • Кармадонское ущелье

Описание экскурсии

Куртатинское ущелье в истории Осетии

На протяжении всего ущелья, а это порядка 50 км, буквально каждый кусочек земли имеет историческое значение. Вы узнаете, как здесь формировалась национальная культура и какую роль ущелье играло в старинных транснациональных торговых путях вплоть до 20 века. Осматривая фортификационные сооружения и знаменитые осетинские башни на фоне горных панорам, послушаете рассказы о далеком прошлом края, нраве местных жителей и социальном устройстве общества.

Ключевые точки маршрута

  • Аланский Успенский монастырь. Вы посетите самый высокогорный православный монастырь в России и выясните, как удалось вручную, без техники, построить этот впечатляющий комплекс.
  • Город мертвых Даргавс. На территории некрополя вы узнаете, где заканчиваются мистические легенды и начинаются объективные сведения, которые объясняют культурную значимость объекта ЮНЕСКО.
  • Кармадонское ущелье. Далее в программе зрелищное и печально известное место схода ледника Колка, в результате которого погибли жители села и съемочная группа Сергея Бодрова.

И это не все, что вам предстоит увидеть за целый день. Заряжайте фотоаппараты и будьте готовы сделать тысячу и один снимок красот, которые будут возвращать вас в Осетию снова и снова!

Организационные детали

  • С собой необходимо взять наличные деньги на посещение музеев и обед, вход на территорию Города мёртвых — 200 ₽/человека
  • В поездке вы также сможете приобрести сувенирную продукцию и горный мёд

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Привет, меня зовут Александра, и я очень люблю Осетию! Однажды я прилетела в республику и влюбилась в воздух, горы и, конечно же, людей. Меня настолько впечатлила республика Северная Осетия-Алания, что я осталась тут жить. Я хочу и вас познакомить и влюбить в это прекрасное место. Наша команда гидов поможет вам сделать поездку увлекательной настолько, что и вам, надеемся, захочется вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Название экскурсии «влюбиться в Осетию с первого взгляда» и мы реально влюбились. Горы, речки и озёра, водопады, пейзажи, осетинские пироги, горный чай!!!! Все на высшем уровне! Экскурсовод покажет самые привлекательные
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места, даже подскажет откуда фотографии получатся лучше, а также сам сфотографирует. Сам заварит чай или кофе на высоте более 2000м. Словами не описать всего увиденного, услышанного. Ну и конечно гостеприимство кавказских жителей никто не отменял!!!! Советую!!! Одевайте удобную обувь, вещи и вперёд на встречу горам!

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