Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Экскурсия в Осетии предлагает уникальную возможность прикоснуться к богатой истории и культуре региона. Путешественники смогут посетить Куртатинское ущелье, где каждый уголок хранит следы прошлого.
Визит в Аланский Успенский монастырь удивит своей архитектурой, а Город мертвых Даргавс откроет мистические легенды. Кармадонское ущелье напомнит о трагических событиях, но также порадует своими видами. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и желание вернуться
Визит в Аланский Успенский монастырь удивит своей архитектурой, а Город мертвых Даргавс откроет мистические легенды. Кармадонское ущелье напомнит о трагических событиях, но также порадует своими видами. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и желание вернуться
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Исторические памятники
- 📸 Возможность сделать впечатляющие фотографии
- 🕍 Посещение высокогорного монастыря
- 📜 Узнать легенды и истории Осетии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В октябре и апреле также можно насладиться красотами Осетии, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия может быть ограничена из-за погодных условий, но всё же остаётся возможной для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аланский Успенский монастырь
- Город мертвых Даргавс
- Кармадонское ущелье
Описание экскурсии
Куртатинское ущелье в истории Осетии
На протяжении всего ущелья, а это порядка 50 км, буквально каждый кусочек земли имеет историческое значение. Вы узнаете, как здесь формировалась национальная культура и какую роль ущелье играло в старинных транснациональных торговых путях вплоть до 20 века. Осматривая фортификационные сооружения и знаменитые осетинские башни на фоне горных панорам, послушаете рассказы о далеком прошлом края, нраве местных жителей и социальном устройстве общества.
Ключевые точки маршрута
- Аланский Успенский монастырь. Вы посетите самый высокогорный православный монастырь в России и выясните, как удалось вручную, без техники, построить этот впечатляющий комплекс.
- Город мертвых Даргавс. На территории некрополя вы узнаете, где заканчиваются мистические легенды и начинаются объективные сведения, которые объясняют культурную значимость объекта ЮНЕСКО.
- Кармадонское ущелье. Далее в программе зрелищное и печально известное место схода ледника Колка, в результате которого погибли жители села и съемочная группа Сергея Бодрова.
И это не все, что вам предстоит увидеть за целый день. Заряжайте фотоаппараты и будьте готовы сделать тысячу и один снимок красот, которые будут возвращать вас в Осетию снова и снова!
Организационные детали
- С собой необходимо взять наличные деньги на посещение музеев и обед, вход на территорию Города мёртвых — 200 ₽/человека
- В поездке вы также сможете приобрести сувенирную продукцию и горный мёд
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Привет, меня зовут Александра, и я очень люблю Осетию! Однажды я прилетела в республику и влюбилась в воздух, горы и, конечно же, людей. Меня настолько впечатлила республика Северная Осетия-Алания, что я осталась тут жить. Я хочу и вас познакомить и влюбить в это прекрасное место. Наша команда гидов поможет вам сделать поездку увлекательной настолько, что и вам, надеемся, захочется вернуться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Название экскурсии «влюбиться в Осетию с первого взгляда» и мы реально влюбились. Горы, речки и озёра, водопады, пейзажи, осетинские пироги, горный чай!!!! Все на высшем уровне! Экскурсовод покажет самые привлекательные
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