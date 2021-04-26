Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Влюбиться в Осетию с первого взгляда

Проехать по незабываемому маршруту и познакомиться с наследием Куртатинского ущелья

5
1 отзыв
Александра
Александра – представитель из Владикавказа
Район, который вы посетите, больше других в республике поражает историческими, архитектурными и природными памятниками.

В колыбели осетинского народа вы прикоснетесь к тайнам Города мертвых и легендам средневековых фортификаций, увидите старинные поселения, поразитесь строительству высокогорного монастыря и побываете в сказочной долине водопадов.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда

Что вас ожидает

Куртатинское ущелье в истории 📖 Осетии
На протяжении всего ущелья, а это порядка 50 км, буквально каждый кусочек земли имеет историческое значение. Вы узнаете, как здесь формировалась национальная культура и какую роль ущелье играло в старинных транснациональных торговых путях вплоть до 20 века. Осматривая фортификационные сооружения и знаменитые осетинские башни на фоне горных панорам, послушаете рассказы о далеком прошлом края, нраве местных жителей и социальном устройстве общества.

Ключевые точки маршрута

  • Аланский Успенский монастырь. Вы посетите самый высокогорный православный монастырь в России и выясните, как удалось вручную, без техники, построить этот впечатляющий комплекс.
  • Город 🏙️ мертвых Даргавс. На территории некрополя вы узнаете, где заканчиваются мистические легенды и начинаются объективные сведения, которые объясняют культурную значимость объекта ЮНЕСКО.
  • Кармадонское ущелье. Далее в программе зрелищное и печально известное место схода ледника Колка, в результате которого погибли жители села и съемочная группа Сергея Бодрова.
  • Мидаграбинская долина водопадов. Потрясающую картину падающих с ледников водных каскадов описывать нет смысла — это нужно увидеть!

И это не все, что вам предстоит увидеть за целый день. Заряжайте фотоаппараты и будьте готовы сделать тысячу и один снимок красот, которые будут возвращать вас в Осетию снова и снова!

Организационные детали

  • С собой необходимо взять наличные деньги на посещение музеев и обед, вход на территорию Города мёртвых — 100 руб. /человека
  • В поездке вы также сможете приобрести сувенирную продукцию и горный мёд
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Влюбиться в Осетию с первого взгляда

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
Александра
Александра
Привет, меня зовут Александра, и я очень люблю Осетию! Однажды я прилетела в республику и влюбилась в воздух, горы и, конечно же, людей. Меня настолько впечатлила республика Северная Осетия-Алания, что я осталась тут жить. Я хочу и вас познакомить и влюбить в это прекрасное место. Наша команда гидов поможет вам сделать поездку увлекательной настолько, что и вам, надеемся, захочется вернуться.
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1 реальный отзыв

26 апр 2021
Название экскурсии «влюбиться в Осетию с первого взгляда» и мы реально влюбились. Горы, речки и озёра, водопады, пейзажи, осетинские пироги, горный чай!!!! Все на высшем уровне! Экскурсовод покажет самые привлекательные места, даже подскажет откуда фотографии получатся лучше, а также сам сфотографирует. Сам заварит чай или кофе на высоте более 2000м. Словами не описать всего увиденного, услышанного. Ну и конечно гостеприимство кавказских жителей никто не отменял!!!! Советую!!! Одевайте удобную обувь, вещи и вперёд на встречу горам!

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