В группе до 13 человек отправляйтесь исследовать главные визитные карточки Осетии. Захватывающие виды в Кадаргаванском каньоне и Кармадонском ущелье оставят вас без слов. Качели над пропастью подарят незабываемые впечатления. Прикоснитесь

к тайнам крупнейшего некрополя Северного Кавказа. Узнайте историю основателей осетинских родов и посетите самый высокогорный монастырь России. В пути вас ждут остановки возле ярких арт-объектов и древних сторожевых башен. Дружеское сопровождение обеспечит ответы на все ваши вопросы о культуре и традициях Осетии. Погрузитесь в атмосферу и историю этого удивительного края

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Температура позволяет наслаждаться видами без излишней жары или холода. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно насладиться красотами Осетии.

Сейчас август — это идеальное время.