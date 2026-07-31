В группе до 13 человек отправляйтесь исследовать главные визитные карточки Осетии. Захватывающие виды в Кадаргаванском каньоне и Кармадонском ущелье оставят вас без слов. Качели над пропастью подарят незабываемые впечатления. Прикоснитесь
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды Кадаргаванского каньона
- 🏞 Посещение Кармадонского ущелья
- 🕍 Экскурсия в Аланский мужской монастырь
- 🗿 Исследование Даргавского некрополя
- 🎡 Качели с видом на Фиагдонское ущелье
- 🏰 Осмотр Дзивгисской наскальной крепости
- 🏯 Башни Курта и Тага
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Температура позволяет наслаждаться видами без излишней жары или холода. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно насладиться красотами Осетии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кармадонское ущелье
- Даргавский некрополь
- Арт-объекты
- Качели с видом на Фиагдонское ущелье
- Аланский мужской монастырь
- Башни Курта и Тага
- Дзивгисская наскальная крепость
- Кадаргаванский каньон
Описание экскурсии
- Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошел сход ледника Колка, вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.
- Даргавский некрополь. На территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдет не только о ценности археологического памятника, но и о загадках Города мертвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами.
- Арт-объекты. В пути будет также несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.
- Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.
- Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.
- Башни Курта и Тага. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.
- Дзивгисская наскальная крепость 13-16 вв. Впереди у нас культовый фортификационный памятник Средних веков с историями и преданиями о самой неприступной цитадели Осетии.
- Кадаргаванский каньон. В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю еще одно природное чудо.
Дружеское сопровождение
По пути мы будем рады в неформальной обстановке ответить на ваши вопросы по самым разным темам, связанным с культурой и традициями Осетии. Расскажем истории наших старожилов. Отвезем в проверенные заведения, где вы отведаете настоящие осетинские пироги, что растопят сердце самого изысканного гурмана. И обещаем, что на остановках у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться моментом и зарядиться энергией нетронутой природы Осетии!
Организационные детали
- Питание оплачивается дополнительно
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону, обязательно возьмите теплые вещи, в святых местах необходимо соблюдать традиционный дресс-код
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3499 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4920 туристов
Привет, друзья! Мы команда давних приятелей, которые родились и выросли в Северной Осетии. Мы любим свой родной край и с огромным удовольствием откроем его и для вас! Мы делимся не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 554 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Супер! Всем рекомендую!
Что может быть лучше гор?
Только ГОРЫ!!!
Что может быть лучше гор?
Только ГОРЫ!!!
+1
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А
Экскурсия по данному маршруту доставила массу приятных эмоций и впечатлений. Всё хорошо организованно. Отдельная благодарность за комфорт, доставленные эмоции от увиденной красоты, рассказы про традиции и истории прекрасному гиду и водителю Зелиму. Рекомендую всем данную экскурсию, а также экскурсию в Цей. Получите массу приятных эмоций, вдохновитесь красотой гор. Кавказ - это мощь, сила и красота!
+2
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Здравствуйте.
Сегодня провел замечательный день на экскурсии с гидом Робертом. Это профессионал и чуткий человек, любящий свой родной край! Я побывал во всех указанных в экскурсии локациях, полюбил эту красивую и величественную природу.
Сегодня провел замечательный день на экскурсии с гидом Робертом. Это профессионал и чуткий человек, любящий свой родной край! Я побывал во всех указанных в экскурсии локациях, полюбил эту красивую и величественную природу.
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К
Очень классный тур для знакомства с Осетией. Требуйте Роберта в гиды. Его прекрасная Волга - это зверь, который покорит любые вершины. Спасибо ❤️
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Р
Лучшая экскурсия!!!! Роберт великолепный гид, все рассказал, показал. Все локации просто сказка. Лучше гор, могут быть только горы!!!
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Роберт, хотим сказать Вам огромное спасибо за невероятное путешествие по Северной Осетии от Кати и Оли👏!Мы остались в полном восторге от экскурсии😍 Ваша подача, забота и знание истории сделали этот день незабываемым🫶 Безусловно, это была лучшая поездка!
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Входит в следующие категории Владикавказа
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