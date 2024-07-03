Уточняйте информацию о скидках.

Одевайтесь по погоде. Обязательно возьмите с собой куртку и головной убор.

Возможен тур на закате: в ясную погоду звезды будто висят над вами (по предварительному согласованию с гидом).

Что вас ожидает: При подъеме выше и выше по крутым горным склонам, дыхание учащается, а сердце бьется так быстро, что кажется, будто оно выскочит из груди. Но всё окутано тишиной и спокойствием — лишь шум ветра и пение птиц разрывают это молчание. Наконец вы достигаете вершины: перед вами открывается потрясающий вид на окружающие горы, покрытые снегом, и на долины, утопающие в зелени. Под ногами — пропасть. Присядьте на Лавочку счастья или просто на удобный выступ, и ощутите, как ветер играет с вашими волосами. Закройте глаза, прислушайтесь к шепоту гор, которые как будто говорят вам о чем-то важном и непостижимом. Важная информация: