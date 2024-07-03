Почувствуйте себя свободной птицей, парящей в облаках. Отдохните на Лавочке счастья на высоте птичьего полета. Такой отдых наполнит вас невероятным чувством свободы и близости к природе. Вы почувствуете себя частью этого мира и насладитесь моментом, словно паря в вышине.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: При подъеме выше и выше по крутым горным склонам, дыхание учащается, а сердце бьется так быстро, что кажется, будто оно выскочит из груди. Но всё окутано тишиной и спокойствием — лишь шум ветра и пение птиц разрывают это молчание. Наконец вы достигаете вершины: перед вами открывается потрясающий вид на окружающие горы, покрытые снегом, и на долины, утопающие в зелени. Под ногами — пропасть. Присядьте на Лавочку счастья или просто на удобный выступ, и ощутите, как ветер играет с вашими волосами. Закройте глаза, прислушайтесь к шепоту гор, которые как будто говорят вам о чем-то важном и непостижимом. Важная информация:
- Уточняйте информацию о скидках.
- Одевайтесь по погоде. Обязательно возьмите с собой куртку и головной убор.
- Возможен тур на закате: в ясную погоду звезды будто висят над вами (по предварительному согласованию с гидом).
Ежедневно, начало 9.00-9.30 (по согласованию)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кадаргаванский каньон
- Арт-объект Барс
- Дзивгисская наскальная крепость
- Аланский мужской монастырь
- Лавочка счастья
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Завершение: Ваше место пребывания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало 9.00-9.30 (по согласованию)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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