Рассвет на Лавочке счастья

Уникальная возможность встретить рассвет на высоте 2500 м. Путешествие по живописным местам Осетии, включая Куртатинское ущелье и Архонский перевал
Путешествие на Лавочку счастья - это шанс увидеть рассвет на высоте более 2500 м, наслаждаясь утренней тишиной и чашечкой чая. Маршрут включает живописные дороги Осетии, Куртатинское ущелье и Фиагдонский каньон.
Экскурсия подходит для фотографов и любителей природы, желающих полюбоваться звёздным небом.

В путешествии используются подготовленные внедорожники, а отправление возможно из Владикавказа или Верхнего Фиагдона. Экскурсию проводят опытные гиды, готовые рассказать о традициях Осетии

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Незабываемый рассвет на высоте 2500 м
  • 📸 Идеально для фотографов и любителей природы
  • 🚙 Путешествие на подготовленных внедорожниках
  • 🌌 Возможность полюбоваться звёздным небом
  • 🗺️ Посещение живописных мест Осетии
Рассвет на Лавочке счастья© Роман
Рассвет на Лавочке счастья© Роман
Рассвет на Лавочке счастья© Роман
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Что можно увидеть

  • Фиагдонский каньон
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Описание экскурсии

В нашем мини-путешествии мы поедем к знаменитой Лавочке счастья на Архонском перевале. По дороге я ненавязчиво расскажу об Осетии и её традициях. Мы проедем по Куртатинскому ущелью, где вы полюбуетесь местными достопримечательностями:

  • Фиагдонский каньон
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Изюминка экскурсии — возможность встретить незабываемый рассвет с чашечкой чая и насладиться утренней тишиной на высоте более 2500 м над уровнем моря.

Организационные детали

  • Поездку может начать в любое удобное для вас время (рано утром на рассвете или ночью, чтобы вы смогли полюбоваться звёздами)
  • Трансфер по программе осуществляется из г. Владикавказ или села Верхний Фиагдон. Возможность начать поездку из других населённых пунктов обговаривается дополнительно
  • Путешествие проходит только на подготовленных внедорожниках
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 7) с доплатой 5000 ₽ или на автомобилях повышенного класса Lexus GX, Toyota с доплатой 2000 ₽
  • По желанию маршрут можно дополнить посещением Цейского ущелья (+4 000 ₽) или термальных источников (+2000 ₽)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания. За день до экскурсии сообщите по средствам ватсап, адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 108 туристов
Меня зовут Роман. Родился и вырос в Осетии. Наша команда гидов поможет вам погрузиться в богатую историю нашей маленькой Осетии и покажет её красоту. Наше кредо — ответственность и безопасность!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Екатерина
Екатерина
6 сен 2025
Спасибо нашему гиду Роланду за незабываемые эмоции и комфортную поездку. Это был лучший рассвет и потрясающие виды
Спасибо нашему гиду Роланду за незабываемые эмоции и комфортную поездку. Это был лучший рассвет и потрясающие виды
А
Александра
16 авг 2025
Все очень понравилось, экскурсия прошла великолепно, шикарные виды, от которых захватывает дух! Профессионально, быстро, комфортно до самой верхней точки доставили, большая благодарность Альберту за профессионализм! 👍
П
Полина
6 авг 2025
Замечательно провели утро, нет слов одни эмоции! Несмотря на облачность, полюбовались потрясающими видами, увидели живого дикого зайца, лошадей! По дороге останавливались в красивых местах для фото. Организовано все точно по времени, машина комфортная, гид-водитель профессионал;)
Замечательно провели утро, нет слов одни эмоции! Несмотря на облачность, полюбовались потрясающими видами, увидели живого дикого зайца, лошадей! По дороге останавливались в красивых местах для фото. Организовано все точно по времени, машина комфортная, гид-водитель профессионал;)
В
Виктория
27 июн 2025
Все очень понравилось! Поднялись на машине до лавочки, комфортная дорога, приятная беседа, по времени уложились в продолжительность экскурсии. Вид просто великолепный, остались очень довольны☺️
Все очень понравилось! Поднялись на машине до лавочки, комфортная дорога, приятная беседа, по времени уложились в продолжительность экскурсии. Вид просто великолепный, остались очень довольны☺️
Екатерина
Екатерина
31 мая 2025
Все прошло замечательно, организационные моменты и гид на высоте! Нас забрали от места проживания и привезли обратно. Гид очень интересно и содержательно рассказывал о достопримечательностях по пути к локации. И на обратном пути еще заезжали парочку интересных локаций. Кто будет во Владикавказе, рекомендую, уверенна останетесь довольны.
Все прошло замечательно, организационные моменты и гид на высоте! Нас забрали от места проживания и привезли
К
Кристина
10 мая 2025
Спасибо за отличную экскурсию и море позитивных эмоций! Однозначно ещё раз вернемся!!!
Анна
Анна
10 мая 2024
По прилету во Владикавказ сразу поехали с гидом встречать рассвет в горах, из-за позднего прилета рассвет, конечно, не застали, но остались под огромным впечатлением от утренних видов.
Экскурсия прошла отлично, на комфортном автомобиле.
По прилету во Владикавказ сразу поехали с гидом встречать рассвет в горах, из-за позднего прилета рассвет, конечно, не застали, но остались под огромным впечатлением от утренних видов.
Экскурсия прошла отлично, на комфортном автомобиле.

