Путешествие на Лавочку счастья - это шанс увидеть рассвет на высоте более 2500 м, наслаждаясь утренней тишиной и чашечкой чая. Маршрут включает живописные дороги Осетии, Куртатинское ущелье и Фиагдонский каньон.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Незабываемый рассвет на высоте 2500 м
- 📸 Идеально для фотографов и любителей природы
- 🚙 Путешествие на подготовленных внедорожниках
- 🌌 Возможность полюбоваться звёздным небом
- 🗺️ Посещение живописных мест Осетии
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Что можно увидеть
- Фиагдонский каньон
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Описание экскурсии
В нашем мини-путешествии мы поедем к знаменитой Лавочке счастья на Архонском перевале. По дороге я ненавязчиво расскажу об Осетии и её традициях. Мы проедем по Куртатинскому ущелью, где вы полюбуетесь местными достопримечательностями:
- Фиагдонский каньон
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Изюминка экскурсии — возможность встретить незабываемый рассвет с чашечкой чая и насладиться утренней тишиной на высоте более 2500 м над уровнем моря.
Организационные детали
- Поездку может начать в любое удобное для вас время (рано утром на рассвете или ночью, чтобы вы смогли полюбоваться звёздами)
- Трансфер по программе осуществляется из г. Владикавказ или села Верхний Фиагдон. Возможность начать поездку из других населённых пунктов обговаривается дополнительно
- Путешествие проходит только на подготовленных внедорожниках
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 7) с доплатой 5000 ₽ или на автомобилях повышенного класса Lexus GX, Toyota с доплатой 2000 ₽
- По желанию маршрут можно дополнить посещением Цейского ущелья (+4 000 ₽) или термальных источников (+2000 ₽)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания. За день до экскурсии сообщите по средствам ватсап, адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 108 туристов
Меня зовут Роман. Родился и вырос в Осетии. Наша команда гидов поможет вам погрузиться в богатую историю нашей маленькой Осетии и покажет её красоту. Наше кредо — ответственность и безопасность!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
6 сен 2025
Спасибо нашему гиду Роланду за незабываемые эмоции и комфортную поездку. Это был лучший рассвет и потрясающие виды
А
Александра
16 авг 2025
Все очень понравилось, экскурсия прошла великолепно, шикарные виды, от которых захватывает дух! Профессионально, быстро, комфортно до самой верхней точки доставили, большая благодарность Альберту за профессионализм! 👍
П
Полина
6 авг 2025
Замечательно провели утро, нет слов одни эмоции! Несмотря на облачность, полюбовались потрясающими видами, увидели живого дикого зайца, лошадей! По дороге останавливались в красивых местах для фото. Организовано все точно по времени, машина комфортная, гид-водитель профессионал;)
В
Виктория
27 июн 2025
Все очень понравилось! Поднялись на машине до лавочки, комфортная дорога, приятная беседа, по времени уложились в продолжительность экскурсии. Вид просто великолепный, остались очень довольны☺️
Екатерина
31 мая 2025
Все прошло замечательно, организационные моменты и гид на высоте! Нас забрали от места проживания и привезли обратно. Гид очень интересно и содержательно рассказывал о достопримечательностях по пути к локации. И на обратном пути еще заезжали парочку интересных локаций. Кто будет во Владикавказе, рекомендую, уверенна останетесь довольны.
К
Кристина
10 мая 2025
Спасибо за отличную экскурсию и море позитивных эмоций! Однозначно ещё раз вернемся!!!
Анна
10 мая 2024
По прилету во Владикавказ сразу поехали с гидом встречать рассвет в горах, из-за позднего прилета рассвет, конечно, не застали, но остались под огромным впечатлением от утренних видов.
Экскурсия прошла отлично, на комфортном автомобиле.
Экскурсия прошла отлично, на комфортном автомобиле.
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборСеверная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Полюбоваться горными ущельями, посетить древний монастырь и увидеть Сказский ледник
Начало: У центрального входа в Олимпийский Парк
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в Северную Осетию: красота горных сел и древних мест
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.