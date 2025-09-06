Путешествие на Лавочку счастья - это шанс увидеть рассвет на высоте более 2500 м, наслаждаясь утренней тишиной и чашечкой чая. Маршрут включает живописные дороги Осетии, Куртатинское ущелье и Фиагдонский каньон.

Экскурсия подходит для фотографов и любителей природы, желающих полюбоваться звёздным небом. В путешествии используются подготовленные внедорожники, а отправление возможно из Владикавказа или Верхнего Фиагдона. Экскурсию проводят опытные гиды, готовые рассказать о традициях Осетии

Описание экскурсии

В нашем мини-путешествии мы поедем к знаменитой Лавочке счастья на Архонском перевале. По дороге я ненавязчиво расскажу об Осетии и её традициях. Мы проедем по Куртатинскому ущелью, где вы полюбуетесь местными достопримечательностями:

Фиагдонский каньон

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Изюминка экскурсии — возможность встретить незабываемый рассвет с чашечкой чая и насладиться утренней тишиной на высоте более 2500 м над уровнем моря.

Организационные детали