6. Тхаба-Ерды - один из древнейших христианских храмов на территории России
Джейрахское ущелье Ингушетии поразит живописными ландшафтами и средневековой архитектурой «страны башен и легенд»!
Полюбоваться горными ⛰️ перевалами и потрясающими видами ущелий, прогуляться 👣 в лабиринтах древних горных селений и остаться под впечатлением после посещения загадочных башенных комплексов - выдающихся образцов каменного зодчества ингушей.
Что входит
поездка на комфортабельном автобусе(минивэне)
экскурсионное сопровождение одного из представителей нашей команды гидов
все входные билеты по маршруту
легкий обед-ланч или организация пикник-ланча в живописном месте в горах
Что не входит
оплата сувениров и траты в магазинчиках, расположенных в горах, производится только наличными
в зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.