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Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Алана Б.
Алана Б. – Гид из Владикавказа
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🚌На автобусе
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Что вы увидите

  • 1. Башенный поселок Эрзи
  • 2. Цей-Лоамский горный перевал
  • 3. Таргимская котловина
  • 4. Древний Эгикал - башенный комплекс
  • 5. Башни Вовнушки
  • 6. Тхаба-Ерды - один из древнейших христианских храмов на территории России
Джейрахское ущелье Ингушетии поразит живописными ландшафтами и средневековой архитектурой «страны башен и легенд»!
Полюбоваться горными ⛰️ перевалами и потрясающими видами ущелий, прогуляться 👣 в лабиринтах древних горных селений и остаться под впечатлением после посещения загадочных башенных комплексов - выдающихся образцов каменного зодчества ингушей.
Что входит
  • поездка на комфортабельном автобусе(минивэне)
  • экскурсионное сопровождение одного из представителей нашей команды гидов
  • все входные билеты по маршруту
  • легкий обед-ланч или организация пикник-ланча в живописном месте в горах
Что не входит
  • оплата сувениров и траты в магазинчиках, расположенных в горах, производится только наличными
  • в зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, центр города
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алана Б.
Алана Б.
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