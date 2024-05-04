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нет в официальных путеводителях. А так как залог успеха в любом деле — командная работа — вместе со мной уже долгое время работает команда профессиональных гидов, опытных водителей и экскурсоводов, с раннего детства влюблённых в горы Осетии, её историю и культуру. Имея многолетний опыт работы в сфере туризма и гостеприимства, мы предлагаем особый туристический продукт — вы испытаете незабываемые эмоции и будете в восторге от каждого дня, проведённого с нами!