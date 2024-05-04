Горная Ингушетия по максимуму

Увидеть не только главные достопримечательности, но и посетить труднодоступные
Наш путь лежит к знаменитым красотам горной Ингушетии. Однако мы часто будем с него съезжать.

Вдали от основных дорог скрыты не менее впечатляющие чудеса — просто не каждый знает, как до них добраться.

Кроме нацпарка «Эрзи», башен Хой и Вовнушки мы посетим башенные комплексы Пялинг и Ний, увидим местный Мачу-Пикчу и поговорим об особенностях горского менталитета.
5
1 отзыв
Горная Ингушетия по максимуму
Горная Ингушетия по максимуму
Горная Ингушетия по максимуму
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Сразу при выезде из Владикавказа мы увидим форпост Российской империи на Военно-Грузинской дороге.
  • Сделаем остановку возле уникального природного скалодрома, откуда с многометровой высоты открывается панорама гор Осетии и Ингушетии.
  • Поднимемся на отрог Столовой горы, чтобы полюбоваться панорамой Скалистого хребта.
  • Увидим водопад Менделеева (Фортуанский водопад) и выясним историю его названий.
  • Зайдём в фамильную башню Цориевых, прогуляемся по экотропе до Ляжгинского водопада, посетим башенный комплекс Хой, откуда просматривается всё Джейрахское ущелье с визитной карточкой Ингушетии — аулом Эрзи.
  • Кульминацией путешествия станет смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале. Вам откроется невероятный вид на Джейрахское ущелье и Таргимскую котловину.
  • Обязательно увидим ингушский Мачу-Пикчу — аул Эгикал.
  • На территории нацпарка «Эрзи» проедем вдоль русла реки Асса, посмотрим на башенный комплекс Вовнушки и древнехристианский храм Тхаба-Ерды. Полюбуемся каменным аулом Таргим на противоположном берегу реки.
  • Доберёмся до труднодоступных башенных комплексов Пялинг и Ний.

Вы узнаете:

  • Следы каких знаменитых людей помнит Военно-Грузинская дорога
  • Почему в Ингушетии родовые башни называются башнями согласия
  • Какой оберег ингушского народа, некогда хранимый в селении Эрзи, ныне находится в Эрмитаже
  • Чем необычен свадебный обряд ингушей
  • Как современное светское законодательство сочетается с традиционным укладом жизни горцев

И многое другое!

По желанию:

  • Мы можем посетить Эка-Чожинский водопад с красивейшей подходной тропой по руслу реки Асса.
  • А ещё — заехать в аул Фортуг и небольшой этнографический музей, организованный старейшиной аула. Там поговорим о причинах освоения труднодоступной горной местности в средние века и познакомимся с бытом горцев того времени.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входят услуги гида, трансфер от места вашего проживания и обратно
  • Вход в нацпарк «Эрзи» оплачивается дополнительно – 150 руб. с человека
  • В базовом варианте поездка проводится на автомобилях «Нива», Lada Vesta, Lada Largus. По запросу возможно проведение на джипах Land Rover Freelander, Lexus GX, Mercedes ML
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом

Обратите внимание!

  • Часть маршрута пройдёт по приграничной зоне, поэтому обязательно возьмите с собой паспорт РФ, для детей до 14 лет — свидетельства о рождении (оригинал). Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск на въезд.
  • Местные жители придерживаются мусульманской веры и в меру консервативны. Поэтому рекомендуем выбрать закрытую одежду: мужчинам – штаны и футболка, женщинам – длинная юбка или штаны, футболка или блузка, закрывающие плечи и живот. Стоит прикрыть пирсинг, татуировки, тоннели (при наличии), а также воздержаться от публичного проявления чувств (объятия, поцелуи и пр.).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
4 мая 2024
Очень круто все, гид прекрасный, виды чудесные и даже плохая погода была не помеха
Очень круто все, гид прекрасный, виды чудесные и даже плохая погода была не помехаОчень круто все, гид прекрасный, виды чудесные и даже плохая погода была не помехаОчень круто все, гид прекрасный, виды чудесные и даже плохая погода была не помехаОчень круто все, гид прекрасный, виды чудесные и даже плохая погода была не помехаОчень круто все, гид прекрасный, виды чудесные и даже плохая погода была не помеха

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