Приглашаю на познавательную прогулку по столице Северной Осетии! Вы увидите живописный город у подножья Кавказского хребта, прогуляетесь по историческим улочкам, увидите колоритную архитектуру и услышите городские легенды!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Что вас ожидает:
- Памятник Дзаугу Бугулову
- Крепостная стена
- Дом Вахтангова
- Площадь Свободы
- Проспект Мира
- Памятник Булгакову
- Русский Академический театр им. Вахтангова
- Центральный парк ИМ.К.Л. Хетагурова
- Суннитская Мечеть
- Памятник И.А. Плиеву
- Ольгинский мост
Описание экскурсии
В гармонии благородного модерна, величественных гор и бурного Терека родился неповторимый образ Старого Владикавказа. Его дома и тенистые улочки хранят память о купцах и промышленниках, знаменитых архитекторах и литераторах. Что вас ждет:• Рассматривая старинные дома, вы осознаете вклад купцов в создание нынешнего образа города.
- Выясните, почему Владикавказ был так интересен предпринимателям.
- И конечно, я покажу религиозные здания разных конфессий, которые ярко транслируют мультикультурный характер Владикавказа. Знаковые места столицы Осетии в сочетании с многовековой историей в насыщенной прогулке по городу.
Что здесь делал Пушкин? Почему театр назван в честь Е. Б. Вахтангова? Как формировался архитектурный облик главной улицы города Проспекта Мира? С удовольствием открою для вас мой любимый Владикавказ! Важная информация:.
Что здесь делал Пушкин? Почему театр назван в честь Е. Б. Вахтангова? Как формировался архитектурный облик главной улицы города Проспекта Мира? С удовольствием открою для вас мой любимый Владикавказ! Важная информация:.
• Что здесь делал Пушкин? Почему театр назван в честь Е. Б. Вахтангова? Как формировался архитектурный облик главной улицы города Проспекта Мира? С удовольствием открою для вас мой любимый Владикавказ! Важная информация:
- Экскурсия пешеходная, надевайте удобную одежду и обувь, возьмите воду.
- Для детей до 10 лет экскурсия бесплатна.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Дзаугу Бугулову
- Крепостная стена
- Дом Вахтангова
- Площадь Свободы
- Проспект Мира
- Памятник Булгакову
- Русский Академический театр им. Вахтангова
- Центральный парк ИМ.К.Л. Хетагурова
- Суннитская Мечеть
- Памятник И.А. Плиеву
- Ольгинский мост
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Покупка сувениров
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, площадь Штыба
Завершение: Владикавказ, ул. Коцоева, д. 75
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Спасибо за бронирование
- Скоро я напишу вам в мессенджер для уточнения организационных деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
29 мая 2024
Все прошло чудесно! Спасибо большое Александре за то, что открыла для нас Владикавказ) Город очень уютный, гостеприимный и душевный) еда вкуснейшая, кофе ароматный) Время пролетело незаметно!!!!
Вернёмся сюда ещё не раз!
Вернёмся сюда ещё не раз!
Ю
Юлия
25 мая 2024
Спасибо Александре за интересную прогулку по Владикавказу. Сразу видно, что она любит город, сумела нас тоже влюбить. Однозначно рекомендуем! И приедем ещё!
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