В гармонии благородного модерна, величественных гор и бурного Терека родился неповторимый образ Старого Владикавказа. Его дома и тенистые улочки хранят память о купцах и промышленниках, знаменитых архитекторах и литераторах. Что вас ждет:• Рассматривая старинные дома, вы осознаете вклад купцов в создание нынешнего образа города.

Выясните, почему Владикавказ был так интересен предпринимателям.

И конечно, я покажу религиозные здания разных конфессий, которые ярко транслируют мультикультурный характер Владикавказа. Знаковые места столицы Осетии в сочетании с многовековой историей в насыщенной прогулке по городу.

Что здесь делал Пушкин? Почему театр назван в честь Е. Б. Вахтангова? Как формировался архитектурный облик главной улицы города Проспекта Мира? С удовольствием открою для вас мой любимый Владикавказ! Важная информация:.

Что здесь делал Пушкин? Почему театр назван в честь Е. Б. Вахтангова? Как формировался архитектурный облик главной улицы города Проспекта Мира? С удовольствием открою для вас мой любимый Владикавказ! Важная информация:.

• Что здесь делал Пушкин? Почему театр назван в честь Е. Б. Вахтангова? Как формировался архитектурный облик главной улицы города Проспекта Мира? С удовольствием открою для вас мой любимый Владикавказ! Важная информация: