Владикавказ - город, где встречаются Европа и Азия.
Экскурсия предлагает прогулку по историческим местам, включая площадь Штыба, памятник Дзаугу Бугулову и Чугунный мост. Вы увидите церковь Святого Григория Просветителя и Суннитскую мечеть. Гид расскажет о культурном облике Северной Осетии и значимых событиях города. Не упустите шанс посетить парк им. Хетагурова и памятник Кучиеву. Владикавказ ждет вас с радушием и гостеприимством
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в историю Владикавказа
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🕌 Посещение знаковых религиозных мест
- 🌳 Прогулка по старейшему парку Кавказа
- 🗺️ Интересные факты и истории от гида
Что можно увидеть
- Штыба
- Памятник Дзаугу Бугулову
- Чугунный мост
- Церковь Святого Григория Просветителя
- Проспект Мира
- Суннитская мечеть
- Памятник Кучиеву
- Парк им. Хетагурова
Описание экскурсии
В маршруте экскурсии — главные достопримечательности города:
- Штыба — площадь в центре Владикавказа, где мы рассмотрим карту города на асфальте
- Памятник Дзаугу Бугулову, основателю поселения Осетинская слободка
- Чугунный мост, где с четырёх сторон расположены скульптуры барсов
- Церковь Святого Григория Просветителя, одна из главных достопримечательностей города
- Проспект Мира — знаковая локация для изучения архитектуры старинных домов
- Суннитская мечеть на левом берегу Терека у подножия живописной Столовой горы
- Памятник Кучиеву — легендарному арктическому капитану, который первым достиг Северного полюса
- Парк им. Хетагурова — старейший парк на Северном Кавказе, расположенный на месте бывшей пойменной зоны реки Терек
На всём протяжении пути — интересные факты и истории:
- В каком году был основан Владикавказ и как с этим связан Дзауг Бугулов
- Почему Владикавказ служит воротами между Европой и Азией
- Какие важные политические события происходили в городе
- Как формировался своеобразный культурный облик Северной Осетии — Алании
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 964 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Луиза
1 ноя 2025
Прекрасный тур по Владикавказу! Красота природы, люди, колорит, тут есть всё. Было интересно, весело, в прекрасной компании. Отдельное спасибо Тимуру гиду по городу и Тимуру кто организовал мне экскурсии! Поездка вышла очень душевной. Надеюсь, что не последний раз.
Светлана
30 апр 2025
Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌
Входит в следующие категории Владикавказа
