Знакомьтесь, Владикавказ

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Владикавказу, где вас ждут исторические памятники, архитектурные шедевры и удивительные истории
Владикавказ - город, где встречаются Европа и Азия.

Экскурсия предлагает прогулку по историческим местам, включая площадь Штыба, памятник Дзаугу Бугулову и Чугунный мост. Вы увидите церковь Святого Григория Просветителя и Суннитскую мечеть. Гид расскажет о культурном облике Северной Осетии и значимых событиях города. Не упустите шанс посетить парк им. Хетагурова и памятник Кучиеву. Владикавказ ждет вас с радушием и гостеприимством
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в историю Владикавказа
  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 🕌 Посещение знаковых религиозных мест
  • 🌳 Прогулка по старейшему парку Кавказа
  • 🗺️ Интересные факты и истории от гида
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Штыба
  • Памятник Дзаугу Бугулову
  • Чугунный мост
  • Церковь Святого Григория Просветителя
  • Проспект Мира
  • Суннитская мечеть
  • Памятник Кучиеву
  • Парк им. Хетагурова

Описание экскурсии

В маршруте экскурсии — главные достопримечательности города:

  • Штыба — площадь в центре Владикавказа, где мы рассмотрим карту города на асфальте
  • Памятник Дзаугу Бугулову, основателю поселения Осетинская слободка
  • Чугунный мост, где с четырёх сторон расположены скульптуры барсов
  • Церковь Святого Григория Просветителя, одна из главных достопримечательностей города
  • Проспект Мира — знаковая локация для изучения архитектуры старинных домов
  • Суннитская мечеть на левом берегу Терека у подножия живописной Столовой горы
  • Памятник Кучиеву — легендарному арктическому капитану, который первым достиг Северного полюса
  • Парк им. Хетагурова — старейший парк на Северном Кавказе, расположенный на месте бывшей пойменной зоны реки Терек

На всём протяжении пути — интересные факты и истории:

  • В каком году был основан Владикавказ и как с этим связан Дзауг Бугулов
  • Почему Владикавказ служит воротами между Европой и Азией
  • Какие важные политические события происходили в городе
  • Как формировался своеобразный культурный облик Северной Осетии — Алании

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 964 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Луиза
1 ноя 2025
Прекрасный тур по Владикавказу! Красота природы, люди, колорит, тут есть всё. Было интересно, весело, в прекрасной компании. Отдельное спасибо Тимуру гиду по городу и Тимуру кто организовал мне экскурсии! Поездка вышла очень душевной. Надеюсь, что не последний раз.
Светлана
Светлана
30 апр 2025
Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌
Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌

Входит в следующие категории Владикавказа

