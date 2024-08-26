Мы увидим исторический центр города, в котором формировалась его история и характер. Расскажем всё о самых важных достопримечательностях, но и не упустим приятные детали.
А ещё расскажем всё о выдающихся личностях, связанных с городом и о его современной жизни и жителях.
А ещё расскажем всё о выдающихся личностях, связанных с городом и о его современной жизни и жителях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 13:30, 17:30
Описание экскурсии
На этой экскурсии Вы познaкомитесь c Владикaвказом, его жителями, историей и современной жизнью. Мы пройдёмся по историческому центру города и вы узнаете разные версии того, как зародился Владикавказ. Мы увидим главные и самые первые улицы города, на которых формировался характер Владикавказа и его история. Вы узнаете город, где каждый особняк таит в себе небольшую историю. Мы расскажем всё и о многих знаменитых личностях этого города и о не самых популярных, но не меньше повлиявших на историю и характер города. Увидимединственную кирху в Осетии и одну из немногих на Кавказе. Увидим мечеть, которую великий меценат Муртаза Мухтаров построил как подарок своей любимой. А ещё увидим старейший парк города и один из старейших всего Кавказа, история которого началась с первого вело путешественника страны. И всё в виде интересных и незаурядных историй и легенд, которые хорошо отражают дух и атмосферу Владикавказа. Мы познакомим Вас с историей и многогранной культурой нашего родного Владикавказа. Мы пройдём по главным улицам, сохранившим его историю в особняках и поступках его жителей. Мы расскажем не только о прошлом города, но и о его нынешней жизни. И всё это в нескучной и незаурядной подаче! Мы посетим исторический центр, который очень хорошо сохранился по сей день и активно реставрируется. Мы расскажем Вам истории о самых необычных особняках города и о жизни их владельцев, которые задумывали подобную красоту. А ещё мы посетим наш центральный парк, история которого связана с первым вело-путешественником и узнаете как горожане создавали это прекрасное место своими усилиями. И, конечно, мы не обойдём и многоконфессиональную сторону города, мы увидим кирху, мечеть, православные храмы, армянскую церковь, которые уживаются в переделах небольшого центра города! Также мы расскажем о выдающихся личностях, которые здесь родились и не всегда становились известными, но тем не менее серьёзно повлияли на местную культуру и историю. Расскажем об их пути, интересных и забавных фактах из их жизни. А ещё расскажем и про тех известных персон, которые когда-то посещали этот город, оставив в нём свои следы! При всём этом мы обязательно расскажем и о современной жизни города, о том чем сейчас живут владикавказцы. Увидим некоторые современные арт-объекты, полюбившиеся горожанам и с удовольствие ответим на любой ваш вопрос, даже если он будет не по теме. Ведь мы готовы ответить на что угодно! Важная информация:
- Если желаемые дата и время закрыты в нашем календаре — вы можете написать нам, возможно, мы сумеем провести экскурсию.
- Экскурсия полностью индивидуальная.
- Экскурсия проходит полностью пешком.
- Посещение музеев и заведений не входит в программу.
- Для посещения храмов на пути необходимо соблюдать соответствующий дресс-код.
- Посетить храмы можно лишь на дневной экскурсии, так как после 17:30 они бывают закрыты.
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, мы не гарантируем, что наша подача будет интересна для детей.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|1 500 ₽
|Билет для детей 11-16 лет
|700 ₽
|Билет для детей до 10 лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Немецкая Кирха
- Особняк Ястремского
- Школа №27 ИМ.Ю.С. Кучиева
- Памятник А.С. Пушкину
- Проспект Мира
- Памятник Гадиаты Секъа
- Памятник М.А. Булгакову
- Торговый дом Оганова
- Русский драматический театр им. Евгения Вахтангова
- Памятник В.И. Ленину
- Фонтан «Нарт Сослан»
- Особняк Оганова
- Гостиница «Империал»
- Табачная фабрика Вахтанговых
- Центральный парк им. Къоста Хетагкаты
- Суннитская мечеть им. Муртазы Мухтарова
- Памятник Къоста Хетагкаты
- Музей Терской области
- Храм князя Владимира
- Гимназия №5 Центральная площадь Свободы
- Армянская Апостольская церковь
- Памятник Дзаугу Бугулову
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Миллера, 34. Здание Государственной Филармонии
Завершение: Площадь Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Уважаемые гости
- Если вы приехали во Владикавказ
- То должны понимать
- Что здесь имеются определённые культурные устои и нормы
- Нарушение которых всегда раздражает жителей нашей Республики. Мы убедительно просим соблюдать дресс-код без слишком открытой одежды. Не берите с собой алкоголь и не покупайте его во время экскурсии. Нахождение на экскурсии в состоянии опьянения также недопустимо. Курение во многих местах центра города запрещено. При нарушении какого-либо из условий мы будем вынуждены моментально остановить и отменить экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
ДОЛГОПОЛОВ
26 авг 2024
П
Петр
23 авг 2024
Неторопливая внятная речь гида Валеры. Открыли для себя город Владикавказ. Успели поговорить на разные темы связанные с Республикой Северная Осетия - Алания. Приятно было пообщаться.
Входит в следующие категории Владикавказа
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