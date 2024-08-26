Если желаемые дата и время закрыты в нашем календаре — вы можете написать нам, возможно, мы сумеем провести экскурсию.

Экскурсия полностью индивидуальная.

Экскурсия проходит полностью пешком.

Посещение музеев и заведений не входит в программу.

Для посещения храмов на пути необходимо соблюдать соответствующий дресс-код.

Посетить храмы можно лишь на дневной экскурсии, так как после 17:30 они бывают закрыты.

Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, мы не гарантируем, что наша подача будет интересна для детей.

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

На этой экскурсии Вы познaкомитесь c Владикaвказом, его жителями, историей и современной жизнью. Мы пройдёмся по историческому центру города и вы узнаете разные версии того, как зародился Владикавказ. Мы увидим главные и самые первые улицы города, на которых формировался характер Владикавказа и его история. Вы узнаете город, где каждый особняк таит в себе небольшую историю. Мы расскажем всё и о многих знаменитых личностях этого города и о не самых популярных, но не меньше повлиявших на историю и характер города. Увидимединственную кирху в Осетии и одну из немногих на Кавказе. Увидим мечеть, которую великий меценат Муртаза Мухтаров построил как подарок своей любимой. А ещё увидим старейший парк города и один из старейших всего Кавказа, история которого началась с первого вело путешественника страны. И всё в виде интересных и незаурядных историй и легенд, которые хорошо отражают дух и атмосферу Владикавказа. Мы познакомим Вас с историей и многогранной культурой нашего родного Владикавказа. Мы пройдём по главным улицам, сохранившим его историю в особняках и поступках его жителей. Мы расскажем не только о прошлом города, но и о его нынешней жизни. И всё это в нескучной и незаурядной подаче! Мы посетим исторический центр, который очень хорошо сохранился по сей день и активно реставрируется. Мы расскажем Вам истории о самых необычных особняках города и о жизни их владельцев, которые задумывали подобную красоту. А ещё мы посетим наш центральный парк, история которого связана с первым вело-путешественником и узнаете как горожане создавали это прекрасное место своими усилиями. И, конечно, мы не обойдём и многоконфессиональную сторону города, мы увидим кирху, мечеть, православные храмы, армянскую церковь, которые уживаются в переделах небольшого центра города! Также мы расскажем о выдающихся личностях, которые здесь родились и не всегда становились известными, но тем не менее серьёзно повлияли на местную культуру и историю. Расскажем об их пути, интересных и забавных фактах из их жизни. А ещё расскажем и про тех известных персон, которые когда-то посещали этот город, оставив в нём свои следы! При всём этом мы обязательно расскажем и о современной жизни города, о том чем сейчас живут владикавказцы. Увидим некоторые современные арт-объекты, полюбившиеся горожанам и с удовольствие ответим на любой ваш вопрос, даже если он будет не по теме. Ведь мы готовы ответить на что угодно! Важная информация: