Вячеслав проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Урухский каньон Ахсинта

Первым делом вы посетите самое узкое место Дигорского ущелья, одно из наиболее известных и величественных памятников природы Северной Осетии. С Чертового моста откроете чарующий вид на каньон и узнаете, какими тайнами овеяны ворота в Горную Дигорию.

Сакральный Задалеск

В старинном селении поговорим о трагических страницах истории 📖 и эпохе разрушительных завоеваний Тамерлана. Вы услышите предание об одном из центральных героических образов аланского народа — спасительнице Нана Задалески. А после сможете посетить небольшой краеведческий музей 🖼, или дом-святилище, основанный в память о подвиге женщины.

Необычный замок-фрегат

Затем я отвезу вас в селение Ханаз, где на каменной глыбе находится нетривиальный архитектурный памятник Средневековья. Я расскажу, в чем уникальность «парусного» сооружения, которому нет аналогов во всем мире. Раскрою версии, объясняющие его истинное назначение. И, конечно, поделюсь горскими легендами, которых просто не могло не возникнуть вокруг столь примечательного строения, даже по меркам традиционно мистических осетинских башен.

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