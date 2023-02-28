Вячеслав проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия в Дигорию обещает удивительные открытия: от захватывающих видов Урухского каньона Ахсинта до легендарного подвига Нана Задалески.



Посетители узнают о трагических событиях эпохи Тамерлана и смогут прикоснуться к уникальному замку-фрегату в селении Ханаз.



Это путешествие позволит погрузиться в богатую историю и культуру Осетии, оставив незабываемые впечатления. Прекрасная возможность для любителей истории и природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Дигории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортна для прогулок и изучения местных достопримечательностей. В это время года природа расцветает, а горные виды особенно впечатляют. Осенью, в октябре и ноябре, также можно насладиться яркими красками листвы, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия может быть затруднена из-за погодных условий, но для любителей зимних пейзажей это может стать интересным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.