Вячеслав проводит ещё 3 экскурсии

Мистическая красота старинной Дигории

Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Владикавказа
Вы побываете в одном из самых поразительных уголков республики, где легко верить средневековым преданиям, а от горных панорам захватывает дух.

Я расскажу, чем прославилась мрачная Дигорская теснина.

В сакральном для алан месте вы узнаете о подвиге Задалески Нана и подходах Тамерлана.

А в селении Ханаз познакомитесь с самой необычной башней края.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Мистическая красота старинной Дигории
Мистическая красота старинной Дигории

Что вас ожидает

Урухский каньон Ахсинта
Первым делом вы посетите самое узкое место Дигорского ущелья, одно из наиболее известных и величественных памятников природы Северной Осетии. С Чертового моста откроете чарующий вид на каньон и узнаете, какими тайнами овеяны ворота в Горную Дигорию.

Сакральный Задалеск
В старинном селении поговорим о трагических страницах истории 📖 и эпохе разрушительных завоеваний Тамерлана. Вы услышите предание об одном из центральных героических образов аланского народа — спасительнице Нана Задалески. А после сможете посетить небольшой краеведческий музей 🖼, или дом-святилище, основанный в память о подвиге женщины.

Необычный замок-фрегат
Затем я отвезу вас в селение Ханаз, где на каменной глыбе находится нетривиальный архитектурный памятник Средневековья. Я расскажу, в чем уникальность «парусного» сооружения, которому нет аналогов во всем мире. Раскрою версии, объясняющие его истинное назначение. И, конечно, поделюсь горскими легендами, которых просто не могло не возникнуть вокруг столь примечательного строения, даже по меркам традиционно мистических осетинских башен.

Организационные детали

  • Обед из блюд национальной кухни 🥧 и напитки — по желанию и за отдельную плату. Вы также можете взять с собой перекус.
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
Мистическая красота старинной Дигории
Мистическая красота старинной Дигории
Мистическая красота старинной Дигории
Мистическая красота старинной Дигории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вячеслав
Вячеслав
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав. С радостью раскрою для вас всю красоту Кавказа и расскажу о нем интересные факты. Надеюсь на скорую встречу.
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