Вячеслав проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения Дигории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортна для прогулок и изучения местных достопримечательностей. В это время года природа расцветает, а горные виды особенно впечатляют. Осенью, в октябре и ноябре, также можно насладиться яркими красками листвы, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия может быть затруднена из-за погодных условий, но для любителей зимних пейзажей это может стать интересным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Урухский каньон Ахсинта
Задалеск
Замок-фрегат в Ханазе
Описание экскурсии
Урухский каньон Ахсинта
Первым делом вы посетите самое узкое место Дигорского ущелья, одно из наиболее известных и величественных памятников природы Северной Осетии. С Чертового моста откроете чарующий вид на каньон и узнаете, какими тайнами овеяны ворота в Горную Дигорию.
Сакральный Задалеск
В старинном селении поговорим о трагических страницах истории и эпохе разрушительных завоеваний Тамерлана. Вы услышите предание об одном из центральных героических образов аланского народа — спасительнице Нана Задалески. А после сможете посетить небольшой краеведческий музей, или дом-святилище, основанный в память о подвиге женщины.
Необычный замок-фрегат
Затем я отвезу вас в селение Ханаз, где на каменной глыбе находится нетривиальный архитектурный памятник Средневековья. Я расскажу, в чем уникальность «парусного» сооружения, которому нет аналогов во всем мире. Раскрою версии, объясняющие его истинное назначение. И, конечно, поделюсь горскими легендами, которых просто не могло не возникнуть вокруг столь примечательного строения, даже по меркам традиционно мистических осетинских башен.
Организационные детали
Обед из блюд национальной кухни и напитки — по желанию и за отдельную плату. Вы также можете взять с собой перекус.
Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 557 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав. С радостью раскрою для вас всю красоту Кавказа и расскажу о нем интересные факты. Надеюсь на скорую встречу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Это было просто сказочное путешествие!!! Мы остались полностью довольны всем!!! Вячеслав отличный рассказчик, увлечённый своим делом энтузиаст, превосходный водитель!!! Он покорил наши женские сердца. Устроил нам пикник на природе, показал читать дальшеуменьшить
удивительные места. Всем свои друзьям буду рекомендовать только Вячеслава, сама тоже надеюсь, что обязательно вернусь. Ведь как важно уметь заитересовать!!! Вячеслав, вам это удалось!! Удачи вам и здоровья, благополучия в доме!!!!
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Анастасия
Экскурсия очень понравилась. Все, что было заявлено в описании экскурсии, мы увидели, и даже больше:) Вячеслав приготовил нам вкусный обед на мангале, т. к. до кафе было добираться очень далеко, спасибо ему за это и за хорошую атмосферу. Места, которые мы постелили, - просто фантастические! Дигорию определенно стоит увидеть!
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Е
Елена
Спасибо Вячеславу за чудесную поездку и отличное настроение😀. Интересная и насыщенная программа. Пейзажи и виды завораживали. Бонусом стали фотографии, которые Вячеслав снимал в течение дня. Восторг🤩 Комфортабельный автомобиль, аккуратная и профессиональная езда. Получили массу впечатлений. Однозначно рекомендую.
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