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Жемчужина Кавказских гор — Мидаграбинские водопады

5
5 отзывов
Туризм15
Туризм15 – Гид из Владикавказа
Приглашаем вас на экскурсию ⛳ по Даргавскому ущелью и Мидаграбинской долине водопадов.

В ущелье, прежде всего известном самым большим на Кавказе некрополем, есть также и природные достопримечательности 🏛️.

Вы увидите водопад Большой Зейгалан высотой более 600 метров, а также другие Мидаграбинские каскады.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Жемчужина Кавказских гор — Мидаграбинские водопады
Жемчужина Кавказских гор — Мидаграбинские водопады

Что вы увидите

  • Мидаграбинская долина водопадов
  • Большой и Малый Зейгалан
  • Тахадон. По желанию можно посетить Даргавский некрополь
Каскады воды, живописные горные озера и памятники природыДвенадцать водопадов, спадающих со склонов гор ⛰️ Зейгалан, Шау и Дончента в естественном горном цирке не оставят равнодушным не одного из путешественников. Различной высоты, спадающие каскадами и заполняющие брызгами всю долину, от небольших ручейков до настоящих горных рек с высоты более трёх тысяч метров эти памятники природы зимой превращаются в хрустальные замки 🏰 из льда.
Для того, чтобы увидеть всю красоту водопадов лучше посетить их в июне-августе, когда водные потоки достигают своего максимума. После прохождения пограничного пункта, путь лежит вдоль реки Гизельдон (Стырдон) мимо живописных горных озер, с форелью. Подъём пешком займёт 40-60 минут, в зависимости от вашей физической подготовки. Самый ближайшие водопад — Малый Зейгалан, далее проход разрешен только по пограничным пропускам.

Организационные детали:

  • Обязательно возьмите с собой российский паспорт, для иностранцев обязательно погранпропуска;
  • Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. Возьмите перекус и бутылочку для воды.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • транспорт.
Что не входит
  • Питание
  • входные билеты.
Начало
🚩 Заберем с адреса во Владикавказе
Место завершения
🏁 По адресу экскурсанта
Жемчужина Кавказских гор — Мидаграбинские водопады
Жемчужина Кавказских гор — Мидаграбинские водопады
Жемчужина Кавказских гор — Мидаграбинские водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туризм15
Туризм15
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5 отзывов оставили туристы

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