Каскады воды, живописные горные озера и памятники природыДвенадцать водопадов, спадающих со склонов гор ⛰️ Зейгалан, Шау и Дончента в естественном горном цирке не оставят равнодушным не одного из путешественников. Различной высоты, спадающие каскадами и заполняющие брызгами всю долину, от небольших ручейков до настоящих горных рек с высоты более трёх тысяч метров эти памятники природы зимой превращаются в хрустальные замки 🏰 из льда.

Для того, чтобы увидеть всю красоту водопадов лучше посетить их в июне-августе, когда водные потоки достигают своего максимума. После прохождения пограничного пункта, путь лежит вдоль реки Гизельдон (Стырдон) мимо живописных горных озер, с форелью. Подъём пешком займёт 40-60 минут, в зависимости от вашей физической подготовки. Самый ближайшие водопад — Малый Зейгалан, далее проход разрешен только по пограничным пропускам.

Организационные детали: