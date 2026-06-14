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Жемчужина Кавказских гор - Мидаграбинские водопады

Уникальная экскурсия по Мидаграбинским водопадам для настоящих путешественников
Приглашаем вас на экскурсию по Даргавскому ущелью и Мидаграбинской долине водопадов.

В ущелье, прежде всего известном самым большим на Кавказе некрополем, есть также и природные достопримечательности.

Вы увидите водопад Большой Зейгалан высотой более 600 метров, а также другие Мидаграбинские каскады.
5
51 отзыв
Жемчужина Кавказских гор - Мидаграбинские водопады
Жемчужина Кавказских гор - Мидаграбинские водопады
Жемчужина Кавказских гор - Мидаграбинские водопады

Описание экскурсии

Каскады воды, живописные горные озера и памятники природы
Двенадцать водопадов, спадающих со склонов гор Зейгалан, Шау и Дончента в естественном горном цирке не оставят равнодушным не одного из путешественников. Различной высоты, спадающие каскадами и заполняющие брызгами всю долину, от небольших ручейков до настоящих горных рек с высоты более трёх тысяч метров эти памятники природы зимой превращаются в хрустальные замки из льда. Для того, чтобы увидеть всю красоту водопадов лучше посетить их в июне-августе, когда водные потоки достигают своего максимума. После прохождения пограничного пункта, путь лежит вдоль реки Гизельдон (Стырдон) мимо живописных горных озер, с форелью. Подъём пешком займёт 40-60 минут, в зависимости от вашей физической подготовки. Самый ближайшие водопад — Малый Зейгалан, далее проход разрешен только по пограничным пропускам. Организационные детали:
  • Обязательно возьмите с собой российский паспорт;
  • Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. Возьмите перекус и бутылочку для воды.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мидаграбинская долина водопадов
  • Большой и Малый Зейгалан, Тахадон
  • Даргавский некрополь (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: Доставим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
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3
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А
Спасибо большое Михаилу за экскурсию «Жемчужина Кавказских гор — Мидаграбинские водопады». Были на экскурсии 13 июня все прошло великолепно, посетили все контрольные точки экскурсии, Михаил очень интересно рассказывал про места,
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историю, легенды. Вообщем после таких экскурсии влюбляешься в Осетию еще больше. Отдельно хочется дать совет путешественникам всегда слушайте свое гида. Мы посетили все места без толп туристов, мы подъехали к Мидаграбинскому озеру и были там одни, затем отправились к водопаду и застали его тоже без толп туристов. Отдельное спасибо за места, которые Михаил посоветовал посетить в самом городе, особенно впечатлил меренговый рулет с кондитерской «Выпечка номер 1».
Спасибо организатору Руслану он быстро подтвердил экскурсию, ответил на интересующие вопросы и прислал в обеденное время всю информацию по экскурсии.

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С
Огромное спасибо Руслану за организацию и нашему гиду Альберту за экскурсию 15.07.2026.
Красивейшие виды, посетили все места что были по плану. По дороге узнали много нового о сошедшем леднике Колка, увидели
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последствия этой катастрофы. Дошли до подножья водопада малый Зейгалан. Дорога до водопада была не сложной даже для меня, без физ. подготовки и 115кг веса). Многие едут на уазике по камням, но пешком намного интереснее, главное - обувь с плотной не скользкой подошвой.

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А
Были на экскурсии 09.07.2026, чудесный человек и гид Александр провел незабываемый день с нами и для нас, показал все и даже больше, отдельно хочется отметить аккуратное вождение по горным дорогам! Рекомендую 👌
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Е
Были на индивидуальной экскурсии в июле 2024. Наш гид Казбек. О том, что увидите, подробно указано в описании, нам показали даже больше того, что описано. Сама экскурсия была незабываемой и
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оставила много новых впечатлений! Отдельно хочется рассказать о нашем гиде. Спасибо огромное за теплоту и радушие. Нас забрали с места нашего прибывания и привезли туда же. Заранее сообщили, все объяснили. Вся поездка проходила в атмосфере, как будто мы приехали в гости к лучшему другу и он решил нам показать все красоты своего края! Поездка проходила в очень теплой атмосфере! Если вы хотите оценить все радушие и гостеприимство осетинского народа, вам только к этим ребятам! Казбек! Спасибо от всей души! Будем в Осетии, обязательно обратимся к вам! Здоровья Вам и процветания!

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М
Отличная экскурсия!
Нужно быть готовыми к физическим нагрузкам, взять с собой удобную обувь для подъема к водопадам.
Михаил хороший гид и просто хороший человек! Отлично провели время, послушали интересные истории, увидели много красивых мест и сделали красивые фото/видео. Спасибо большое!
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Г
Экскурсия на Мидаграбинские водопады очень впечатлила! Красивое озеро на фоне гор. Поднимались к водопаду, созерцая множество мелких водопадиков, которые срываются с огромной высоты.
Дорога до водопада проходит по камням, но результат
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того стоит. Для тех, кто не хочет идти пешком, есть джипы, которые вас довезут почти до водопада, цена 3000 руб.
Огромная благодарность нашему гиду Михаилу за комфортное перемещение, интересные рассказы, внимание и вкусный свежесваренный кофе)
Мы в восторге! Однозначно рекомендую 👍

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