Приглашаем вас на экскурсию по Даргавскому ущелью и Мидаграбинской долине водопадов.
В ущелье, прежде всего известном самым большим на Кавказе некрополем, есть также и природные достопримечательности.
Вы увидите водопад Большой Зейгалан высотой более 600 метров, а также другие Мидаграбинские каскады.
В ущелье, прежде всего известном самым большим на Кавказе некрополем, есть также и природные достопримечательности.
Вы увидите водопад Большой Зейгалан высотой более 600 метров, а также другие Мидаграбинские каскады.
Описание экскурсии
Каскады воды, живописные горные озера и памятники природы
Двенадцать водопадов, спадающих со склонов гор Зейгалан, Шау и Дончента в естественном горном цирке не оставят равнодушным не одного из путешественников. Различной высоты, спадающие каскадами и заполняющие брызгами всю долину, от небольших ручейков до настоящих горных рек с высоты более трёх тысяч метров эти памятники природы зимой превращаются в хрустальные замки из льда. Для того, чтобы увидеть всю красоту водопадов лучше посетить их в июне-августе, когда водные потоки достигают своего максимума. После прохождения пограничного пункта, путь лежит вдоль реки Гизельдон (Стырдон) мимо живописных горных озер, с форелью. Подъём пешком займёт 40-60 минут, в зависимости от вашей физической подготовки. Самый ближайшие водопад — Малый Зейгалан, далее проход разрешен только по пограничным пропускам. Организационные детали:
- Обязательно возьмите с собой российский паспорт;
- Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. Возьмите перекус и бутылочку для воды.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мидаграбинская долина водопадов
- Большой и Малый Зейгалан, Тахадон
- Даргавский некрополь (по желанию)
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: Доставим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо большое Михаилу за экскурсию «Жемчужина Кавказских гор — Мидаграбинские водопады». Были на экскурсии 13 июня все прошло великолепно, посетили все контрольные точки экскурсии, Михаил очень интересно рассказывал про места,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Огромное спасибо Руслану за организацию и нашему гиду Альберту за экскурсию 15.07.2026.
Красивейшие виды, посетили все места что были по плану. По дороге узнали много нового о сошедшем леднике Колка, увидели
Красивейшие виды, посетили все места что были по плану. По дороге узнали много нового о сошедшем леднике Колка, увидели
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были на экскурсии 09.07.2026, чудесный человек и гид Александр провел незабываемый день с нами и для нас, показал все и даже больше, отдельно хочется отметить аккуратное вождение по горным дорогам! Рекомендую 👌
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были на индивидуальной экскурсии в июле 2024. Наш гид Казбек. О том, что увидите, подробно указано в описании, нам показали даже больше того, что описано. Сама экскурсия была незабываемой и
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная экскурсия!
Нужно быть готовыми к физическим нагрузкам, взять с собой удобную обувь для подъема к водопадам.
Михаил хороший гид и просто хороший человек! Отлично провели время, послушали интересные истории, увидели много красивых мест и сделали красивые фото/видео. Спасибо большое!
Нужно быть готовыми к физическим нагрузкам, взять с собой удобную обувь для подъема к водопадам.
Михаил хороший гид и просто хороший человек! Отлично провели время, послушали интересные истории, увидели много красивых мест и сделали красивые фото/видео. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсия на Мидаграбинские водопады очень впечатлила! Красивое озеро на фоне гор. Поднимались к водопаду, созерцая множество мелких водопадиков, которые срываются с огромной высоты.
Дорога до водопада проходит по камням, но результат
Дорога до водопада проходит по камням, но результат
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Жемчужина Кавказских гор - Мидаграбинские водопады»
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по Осетии: Куртатинское ущелье, некрополь и водопады
Насладиться моментами единения с природой в поездке по Осетии
Начало: На Московском шоссе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Из Владикавказа - сквозь величие гор
Посетить лучшие природные уголки Северной Осетии и насладиться красотой региона
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Горы зовут в Северную Осетию
Все те божественно красивые места, которые вы скорее всего видели на фотографиях тревел-блогеров
Начало: На проспекте Мира
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5199 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 14 900 ₽ за всё до 4 чел.
-5%
11 210 ₽ за экскурсию