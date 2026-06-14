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оставила много новых впечатлений! Отдельно хочется рассказать о нашем гиде. Спасибо огромное за теплоту и радушие. Нас забрали с места нашего прибывания и привезли туда же. Заранее сообщили, все объяснили. Вся поездка проходила в атмосфере, как будто мы приехали в гости к лучшему другу и он решил нам показать все красоты своего края! Поездка проходила в очень теплой атмосфере! Если вы хотите оценить все радушие и гостеприимство осетинского народа, вам только к этим ребятам! Казбек! Спасибо от всей души! Будем в Осетии, обязательно обратимся к вам! Здоровья Вам и процветания!