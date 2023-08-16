Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная Кабардино-Балкария
Путешествие в мир виноделия и природных чудес Кабардино-Балкарии. Откройте для себя Шато Эркен и Чегемские водопады в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: В любом районе Владикавказа
«Вы увидите три водопада: 30-метровый Адай-Су, похожий на огромный желоб Сакал-Туп и «плачущий» Главный Чегемский водопад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«После отправимся к грандиозному комплексу Чегемских водопадов, который стоит увидеть в любое время года»
Расписание: По договоренности
7 июл в 09:00
8 июл в 09:00
22 700 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Чегемские водопады
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Чегемские водопады впадают в реку Чегем»
Расписание: вт, сб в 09:00
Сегодня в 09:00
8 июл в 09:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВеснина16 августа 2023Дорога к водопадам очень живописная. Скалистые горы, перевал,рокочущие реки. Кругом красота! Чегемские водопады впечатлили своей необычностью! Они манят и притягивают!
- ААнжелика28 июля 2023Необычная Кабардино-Балкария оказалась таковой в прямом и переносном смысле. Эльбрус покорил своей величественностью. Оказаться посреди лета в зиме или в маленьком французском замке в Кабардино-Балкарии - это замечательно. Григорий был хорошим собеседником, прекрасно провели время. Рекомендую.
- ККарина9 августа 2022Это было невероятно! От и до! Валерий показал нам удивительные места, организовал чудеснейший пикник в горах с потрясающими видами! Затем
- ЮЮлия22 мая 202220 мая 2022 г. ездили с подругой к водопадам и озеру Гижгит, с гидом Валерием, все было на высшем уровне,
- ККсения2 мая 2022Необычная Кабардино-Балкария: замок Шато-Эркен и Чегемские водопадыЭкскурсия супер
- ММарина3 января 2022Необыкновенно, невероятно, потрясающе и великолепно! И это ещё не все слова, чтобы описать невероятный день с гидом Вадимом! Мы вечером
- ГГалина24 августа 2021Отличный гид Вадим. Старается исполнить любое желание клиента. Интересный маршрут. . Единственное, что было неприятно - огромное количество людей и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Чегемские водопады»
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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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