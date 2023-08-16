читать дальше

должны были вернуться в Владикавказ на ДР нашей подружки, поэтому в Кабардино-Балкарию мы не поехали, Вадим предложил посетить прекрасную Дигорию. Я думаю, это было правильное решение, мы в восторге! Посетили очень красивые, здоровские места😍 Вадим очень много и интересно рассказывал о народе, легендах, блюдах! (о боги! это вообще что-то, человек настолько вкусно рассказывает, что просто слюнки текут!). Писать можно долго, вывод один. Прекрасная организация, прекрасный гид Вадим, отличные маршруты и знание местности, легенд и куча всего интересного! Спасибо огромное! ♥️ в следующий раз за экскурсиями- только к вам!