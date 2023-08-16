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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» во Владикавказе, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Необычная Кабардино-Балкария
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная Кабардино-Балкария
Путешествие в мир виноделия и природных чудес Кабардино-Балкарии. Откройте для себя Шато Эркен и Чегемские водопады в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: В любом районе Владикавказа
«Вы увидите три водопада: 30-метровый Адай-Су, похожий на огромный желоб Сакал-Туп и «плачущий» Главный Чегемский водопад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
11 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«После отправимся к грандиозному комплексу Чегемских водопадов, который стоит увидеть в любое время года»
Расписание: По договоренности
7 июл в 09:00
8 июл в 09:00
22 700 ₽ за экскурсию
Чегемские водопады
На автобусе
9 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Чегемские водопады
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Чегемские водопады впадают в реку Чегем»
Расписание: вт, сб в 09:00
Сегодня в 09:00
8 июл в 09:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Веснина
    16 августа 2023
    Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
    Дорога к водопадам очень живописная. Скалистые горы, перевал,рокочущие реки. Кругом красота! Чегемские водопады впечатлили своей необычностью! Они манят и притягивают!
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    Валерий показал нам ещё и" малый" водопад,шум которого слышно издалека. Очень красивый! Как всегда пикник устроили в очень красивом месте. Мы сидели у подножия гор,похожих на фантастический город. Улетали осетинские пироги и наслаждались красотой и общением! Спасибо Валерию за экскурсию! Всем рекомендую!

  • А
    Анжелика
    28 июля 2023
    Необычная Кабардино-Балкария
    Необычная Кабардино-Балкария оказалась таковой в прямом и переносном смысле. Эльбрус покорил своей величественностью. Оказаться посреди лета в зиме или в маленьком французском замке в Кабардино-Балкарии - это замечательно. Григорий был хорошим собеседником, прекрасно провели время. Рекомендую.
  • К
    Карина
    9 августа 2022
    Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
    Это было невероятно! От и до! Валерий показал нам удивительные места, организовал чудеснейший пикник в горах с потрясающими видами! Затем
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    по нашей просьбе отвёз нас на Парадром Чегем, где мы с мужем испытали по истине острые и экстремальные ощущения. Эта экскурсия стоит того) P.S. Будете на Чегемских водопадах обязательно захватите пастилу на местном «базаре» и побольше, если вы любите ее! Мы взяли три штуки и нам было мало, а стоит она копейки.

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2022
    Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
    20 мая 2022 г. ездили с подругой к водопадам и озеру Гижгит, с гидом Валерием, все было на высшем уровне,
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    красота мест неописуема, единственно с погодой не повезло, было ветрено и местами шел небольшой дождь. О пикнике нужно сказать отдельно - мясо гриль на природе в окружении гор с горячим травяным чаем и осетинским пирогом, это нечто. Поездка прошла в дружеской и непринужденной атмосфере. Валерий рассказывал о культуре своей нации, о красотах своего края. Рекомендую эту экскурсию и этого гида!

  • К
    Ксения
    2 мая 2022
    Необычная Кабардино-Балкария: замок Шато-Эркен и Чегемские водопады
    Экскурсия супер
  • М
    Марина
    3 января 2022
    Необычная Кабардино-Балкария
    Необыкновенно, невероятно, потрясающе и великолепно! И это ещё не все слова, чтобы описать невероятный день с гидом Вадимом! Мы вечером
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    должны были вернуться в Владикавказ на ДР нашей подружки, поэтому в Кабардино-Балкарию мы не поехали, Вадим предложил посетить прекрасную Дигорию. Я думаю, это было правильное решение, мы в восторге! Посетили очень красивые, здоровские места😍 Вадим очень много и интересно рассказывал о народе, легендах, блюдах! (о боги! это вообще что-то, человек настолько вкусно рассказывает, что просто слюнки текут!). Писать можно долго, вывод один. Прекрасная организация, прекрасный гид Вадим, отличные маршруты и знание местности, легенд и куча всего интересного! Спасибо огромное! ♥️ в следующий раз за экскурсиями- только к вам!

  • Г
    Галина
    24 августа 2021
    Необычная Кабардино-Балкария
    Отличный гид Вадим. Старается исполнить любое желание клиента. Интересный маршрут. . Единственное, что было неприятно - огромное количество людей и
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    на винодельне, и на водопадах. Но здесь уже ничего не поделаешь, не зависит ни от гида, ни от Трипстера. Значит, всем интересно! Зато интересно! В общем, рекомендуем!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Чегемские водопады»

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  3. Чегемские водопады
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
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  9. Мидаграбинские водопады
  10. Город мертвых
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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