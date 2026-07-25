Самое отдалённое от Владикавказа и в то же время самое живописное Дигорское ущелье по праву считается жемчужиной Осетии. Его красота просто невероятна, не даром Дигория имеет статус Национального парка. Вас ждут памятники истории 5-10 веков и потрясающие пейзажи.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Традиционно у въезда в ущелье нас встречает наскальный памятник Уастырджи — покровителя всех путников. Экскурсия в Дигорию начинается у каньона Ахсинта, где под ногами, на глубине 50 метров ревет и беснуется река Урух. Над пропастью здесь перекинут мост с мистическим названием «Чёртов». Отсюда едем выше в селение Задалеск, где сотни лет назад отважная женщина Задалески Нана смогла защитить осетинский народ от исчезновения. Мы посетим дом-музей Задалески Нана. Ещё дальше, на высоте 2000 метров, раскинулся огромный древний замок Фрегат. Второго такого сооружения не найти на всём Северном Кавказе! Следующая остановка — Национальный парк Алания. Невероятный, сохранивший природную целостность заповедник, где особо охраняется многообразие животного и растительного мира, с чистейшим воздухом, сосновыми рощами, пещерами и древними башнями. Далее вы увидите арт-объект Осетинская лира и знаменитое селение Камунта — осетинский Мачу-Пикчу, где проживает не больше десяти человек, прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на невероятной красоты смотровую на всё Дигорское ущелье. Следом у нас самое древнее селение Осетии — архитектурный комплекс Галиат, с многоэтажными каменными домами. Расскажу, почему тут не осталось ни одного жителя и чем оно так привлекает археологов и исследователей мирового масштаба. Дигория не оставит равнодушным никого, не зря местные считают ее самой живописной! Организационные детали •Экскурсия проходит на одном из подготовленных для горных дорог автомобилей: Nissan X-Trail, Mitsubishi Montero, Chevrolet Niva, Honda CR-V. Точную марку сообщим за день до экскурсии.
- Дорога до первой локации занимает 1,5 часа •Экскурсию можно провести и для большего количества человек (без ограничений) •Экскурсия проводится круглый год, в любую погоду. Надевайте удобную одежду и возьмите в горы тёплые вещи, вне зависимости от времени года.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды Дополнительные расходы •обед (в среднем 500 руб. /чел.) •Поездка на более комфортабельном авто - Lexus GX и Toyota Land Cruiser — 3000 руб.
- Доплата за группу 5-7 человек — 3000 руб. /чел., больше участников — по договорённости •Въезд в национальный парк Алания — 200 руб. с человека •По вашему желанию можем добавить дополнительные локации:.
Доплата за группу 5-7 человек — 3000 руб. /чел., больше участников — по договорённости •Въезд в национальный парк Алания — 200 руб. с человека •По вашему желанию можем добавить дополнительные локации:.
водопад «Три сестры» — 2000 руб. с группы — живописный Згидский перевал, бельгийские шахтерские посёлки 19-го века, самое высокогорное селение Осетии — Згид и арт-объект «Танец с кинжалами» — 3000 руб. с группы — горячие источники «Бирагзанг» — 1500 руб. с группы.
Ежедневно. Рекомендуемое время выезда — 9:30. Также можем выехать раньше или позже, подстроившись под ваш тайминг.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ахсинта
- Чёртов мост
- Наскальный памятник Уастырджи
- Дом-музей Задалески Нана
- Башня Фрегат
- Арт-объект «Стрелы нарта Сослана»
- Арт-объект «Осетинская лира»
- Селение Камунта
- Древнейшее селение Галиат
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (джип)
Что не входит в цену
- Обед - в среднем 500 руб. /чел.
- Въезд в Национальный парк Алания - 200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Рекомендуемое время выезда — 9:30. Также можем выехать раньше или позже, подстроившись под ваш тайминг.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
Тур на 5+. Дигорское ущелье покорило своей мощью, а гид Аламат сделал этот день незабываемым. Интересная история, прекрасные виды и море впечатлений. Всё было супер!
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Д
Очень красивые места, аж дух захватывает. По организации все отлично: забрали вовремя, все посмотрели, гид Георгий - отличный рассказчик.
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Д
Всё было отлично и прекрасно. Не смотря на облачную погоду, настроение было замечательное.
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Я
Это была яркая и насыщенная экскурсия. С нами был гид Юрий. Он нам очень много рассказал об истории Осетии, её настоящем, о гордости осетинского народа. Юрий очень аккуратный водитель. А
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K
Огромная благодарность организаторам за хорошо спланированный маршрут и конечно же гиду Юрию за интересный рассказ об истории Осетии. Маршрут очень насыщенный и живописный, в пути было много остановок с потрясающими видами и древними архитектурными достопримечательностями. Мы остались довольны! Всем рекомендуем!
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А
Экскурсия прошла прекрасно! Виды на горы шикарные! Особое спасибо нашему гиду Юрию, который знает все локации, откуда получаются хорошие фото. Так же очень много дал информации про историю и обычаи осетин. Спасибо огромное! К вам хочется вернуться 🥰
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