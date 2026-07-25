Что вас ожидает: Традиционно у въезда в ущелье нас встречает наскальный памятник Уастырджи — покровителя всех путников. Экскурсия в Дигорию начинается у каньона Ахсинта, где под ногами, на глубине 50 метров ревет и беснуется река Урух. Над пропастью здесь перекинут мост с мистическим названием «Чёртов». Отсюда едем выше в селение Задалеск, где сотни лет назад отважная женщина Задалески Нана смогла защитить осетинский народ от исчезновения. Мы посетим дом-музей Задалески Нана. Ещё дальше, на высоте 2000 метров, раскинулся огромный древний замок Фрегат. Второго такого сооружения не найти на всём Северном Кавказе! Следующая остановка — Национальный парк Алания. Невероятный, сохранивший природную целостность заповедник, где особо охраняется многообразие животного и растительного мира, с чистейшим воздухом, сосновыми рощами, пещерами и древними башнями. Далее вы увидите арт-объект Осетинская лира и знаменитое селение Камунта — осетинский Мачу-Пикчу, где проживает не больше десяти человек, прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на невероятной красоты смотровую на всё Дигорское ущелье. Следом у нас самое древнее селение Осетии — архитектурный комплекс Галиат, с многоэтажными каменными домами. Расскажу, почему тут не осталось ни одного жителя и чем оно так привлекает археологов и исследователей мирового масштаба. Дигория не оставит равнодушным никого, не зря местные считают ее самой живописной! Организационные детали •Экскурсия проходит на одном из подготовленных для горных дорог автомобилей: Nissan X-Trail, Mitsubishi Montero, Chevrolet Niva, Honda CR-V. Точную марку сообщим за день до экскурсии.

Дорога до первой локации занимает 1,5 часа •Экскурсию можно провести и для большего количества человек (без ограничений) •Экскурсия проводится круглый год, в любую погоду. Надевайте удобную одежду и возьмите в горы тёплые вещи, вне зависимости от времени года.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды Дополнительные расходы •обед (в среднем 500 руб. /чел.) •Поездка на более комфортабельном авто - Lexus GX и Toyota Land Cruiser — 3000 руб.

Доплата за группу 5-7 человек — 3000 руб. /чел., больше участников — по договорённости •Въезд в национальный парк Алания — 200 руб. с человека •По вашему желанию можем добавить дополнительные локации:.

Доплата за группу 5-7 человек — 3000 руб. /чел., больше участников — по договорённости •Въезд в национальный парк Алания — 200 руб. с человека •По вашему желанию можем добавить дополнительные локации:.

водопад «Три сестры» — 2000 руб. с группы — живописный Згидский перевал, бельгийские шахтерские посёлки 19-го века, самое высокогорное селение Осетии — Згид и арт-объект «Танец с кинжалами» — 3000 руб. с группы — горячие источники «Бирагзанг» — 1500 руб. с группы.