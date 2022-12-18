Самое отдалённое от Владикавказа и в то же время самое живописное Дигорское ущелье по праву считается жемчужиной Осетии, красота невероятна. Имеет статус Национального парка. Памятники истории 5-10 веков и потрясающие пейзажи ждут вас на насыщенной программе.

Традиционно у въезда в ущелье нас встречает наскальный памятник Уастырджи - покровителя всех путников. Экскурсия в Дигорию начинается у каньона «Ахсинта», где под ногами, на глубине 50 метров ревет и беснуется река «Урух». Над пропастью здесь перекинут мост с мистическим названием «Чёртов». Отсюда едем выше в селение «Задалеск», где сотни лет назад отважная женщина «Задалески Нана» смогла защитить осетинский народ от исчезновения. Мы посетим дом - музей «Задалески Нана». Ещё дальше, на высоте 2000 метров, раскинулся огромный древний замок «Фрегат». Второго такого сооружения не найти на всём Северном Кавказе.

Следующая остановка - Национальный парк Алания. Невероятный, сохранивший природную целостность заповедник, где особо охраняется многообразие животного и растительного мира, с чистейшим воздухом, сосновыми рощами, пещерами и древними башнями.

Далее у нас арт-объект «Осетинская лира» и знаменитое селение «Камунта» - осетинский Мачу-Пикчу, где проживает не больше десяти человек, прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на невероятной красоты смотровую на всё Дигорское ущелье. Следом у нас самое древнее селение Осетии - архитектурный комплекс «Галиат», с многоэтажными каменными домами. Расскажу почему тут не осталось ни одного жителя и чем оно так привлекает археологов и исследователей мирового масштаба.

Дигория своей невероятной красотой гор не оставит равнодушным никого, не зря местные считают ее самой живописной и оно обрело статус Национального парка!

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