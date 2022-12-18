Жемчужина Осетии - горная Дигория

Жемчужина Осетии - горная Дигория
Жемчужина Осетии - горная Дигория
Жемчужина Осетии - горная Дигория
Жемчужина Осетии - горная Дигория
Жемчужина Осетии - горная Дигория
Жемчужина Осетии - горная Дигория
Жемчужина Осетии - горная Дигория
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Что вас ожидает 🤩

  • Каньон «Ахсинта»
  • Чёртов мост
  • Наскальный памятник Уастырджи
  • Дом музей «Задалески Нана»
  • Башня «Фрегат»
  • Арт-объект «Стрелы нарта Сослана»
  • Арт-объект «Осетинская лира»
  • Селение «Камунта»
  • Смотровая 2000м
  • Древнейшее селение «Галиат»
  • Качели с панорамным видом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самое отдалённое от Владикавказа и в то же время самое живописное Дигорское ущелье по праву считается жемчужиной Осетии, красота невероятна. Имеет статус Национального парка. Памятники истории 5-10 веков и потрясающие пейзажи ждут вас на насыщенной программе.
Традиционно у въезда в ущелье нас встречает наскальный памятник Уастырджи - покровителя всех путников. Экскурсия в Дигорию начинается у каньона «Ахсинта», где под ногами, на глубине 50 метров ревет и беснуется река «Урух». Над пропастью здесь перекинут мост с мистическим названием «Чёртов». Отсюда едем выше в селение «Задалеск», где сотни лет назад отважная женщина «Задалески Нана» смогла защитить осетинский народ от исчезновения. Мы посетим дом - музей «Задалески Нана». Ещё дальше, на высоте 2000 метров, раскинулся огромный древний замок «Фрегат». Второго такого сооружения не найти на всём Северном Кавказе.
Следующая остановка - Национальный парк Алания. Невероятный, сохранивший природную целостность заповедник, где особо охраняется многообразие животного и растительного мира, с чистейшим воздухом, сосновыми рощами, пещерами и древними башнями.
Далее у нас арт-объект «Осетинская лира» и знаменитое селение «Камунта» - осетинский Мачу-Пикчу, где проживает не больше десяти человек, прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на невероятной красоты смотровую на всё Дигорское ущелье. Следом у нас самое древнее селение Осетии - архитектурный комплекс «Галиат», с многоэтажными каменными домами. Расскажу почему тут не осталось ни одного жителя и чем оно так привлекает археологов и исследователей мирового масштаба.
Дигория своей невероятной красотой гор не оставит равнодушным никого, не зря местные считают ее самой живописной и оно обрело статус Национального парка!

По вашему желанию можем добавить дополнительные локации:

  1. водопад «Три сестры» - 2000р. с группы.
  2. живописный Згидский перевал, самое высокогорное селение Осетии - «Згид» и арт - объект «Танец с кинжалами» - 2000р. с группы.
  3. горячие источники «Бирагзанг» - 1500р. с группы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
  • Транспортное обслуживание - джип
Что не входит
  • Обед - в среднем 300р/ч
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одевайте комфортную одежду и обувь.
  • По вашему желанию можем добавить дополнительные локации:
  • 1- водопад «Три сестры» - 2000р. с группы.
  • 2- живописный Згидский перевал и арт-объект «Танцующий джигит» - 2000р. с группы.
  • 3- горячие источники «Бирагзанг» - 1500р. с группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🍀Природа и пейзажиГоры🏡Выездные☀️На весь день📜История и культураСеверная ОсетияДигория

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