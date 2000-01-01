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Жемчужина Северной Осетии. Восточная Дигория.

Валерий Д.
Валерий Д. – Гид из Владикавказа
Жемчужина Северной Осетии.

Восточная Дигория.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • В горы
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Жемчужина Северной Осетии. Восточная Дигория.
Жемчужина Северной Осетии. Восточная Дигория.

Что вы увидите

  • Чертов мост
  • село Фаснал
  • село Камунта
  • село Галиат
  • виды на ущелье с высоты 2000 м.
Самобытность и первозданность горского быта, перемещение из 21 века в средневековье, непередаваемые виды на ущелье с высоты 2000 м.
Мы заедем на Чертов мост и увидим красивейший каньон, откуда в средневековье скидывали преступников. Затем заедем в село Фаснал, в котором в XIX-м веке работала бельгийская горно-обогатительная фабрика.
Прогуляемся по старинным улочкам сел Камунта и Галиат.
В дополнении к поездке Вы получите качественные фотографии 📸 и видеозарисовку с квадрокоптера.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
  • Перекус и чай в дороге включен.
  • В дополнении к поездке Вы получите качественные фотографии и видеозарисовку с квадрокоптера.
Что не входит
    Начало
    🚩 Забираем вас от места проживания во Владикавказе
    Место завершения
    🏁 Привозим вас к месту проживания во Владикавказе
    Жемчужина Северной Осетии. Восточная Дигория.
    Жемчужина Северной Осетии. Восточная Дигория.
    Жемчужина Северной Осетии. Восточная Дигория.
    Жемчужина Северной Осетии. Восточная Дигория.
    Жемчужина Северной Осетии. Восточная Дигория.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Валерий Д.
    Валерий Д.
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