Самобытность и первозданность горского быта, перемещение из 21 века в средневековье, непередаваемые виды на ущелье с высоты 2000 м.
Мы заедем на Чертов мост и увидим красивейший каньон, откуда в средневековье скидывали преступников. Затем заедем в село Фаснал, в котором в XIX-м веке работала бельгийская горно-обогатительная фабрика.
Прогуляемся по старинным улочкам сел Камунта и Галиат.
В дополнении к поездке Вы получите качественные фотографии 📸 и видеозарисовку с квадрокоптера.
Что входит
Услуги гида
Транспортное сопровождение
Перекус и чай в дороге включен.
В дополнении к поездке Вы получите качественные фотографии и видеозарисовку с квадрокоптера.
Что не входит
Начало
🚩 Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Место завершения
🏁 Привозим вас к месту проживания во Владикавказе
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.