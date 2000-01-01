Самобытность и первозданность горского быта, перемещение из 21 века в средневековье, непередаваемые виды на ущелье с высоты 2000 м.

Мы заедем на Чертов мост и увидим красивейший каньон, откуда в средневековье скидывали преступников. Затем заедем в село Фаснал, в котором в XIX-м веке работала бельгийская горно-обогатительная фабрика.

Прогуляемся по старинным улочкам сел Камунта и Галиат.

В дополнении к поездке Вы получите качественные фотографии 📸 и видеозарисовку с квадрокоптера.