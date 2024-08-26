Мы объединили природные и исторические достопримечательности нашего края, так что программа будет насыщенная.
Каньон Ахсинта, дом-музей Задалески Нана, старинные склепы, Бельгийская обогатительная фабрика, высокогорные сёла, ледники и бесподобные виды с высоты 2500 метров — всё это предстоит вам увидеть и оценить на экскурсии!
Каньон Ахсинта, дом-музей Задалески Нана, старинные склепы, Бельгийская обогатительная фабрика, высокогорные сёла, ледники и бесподобные виды с высоты 2500 метров — всё это предстоит вам увидеть и оценить на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Наше путешествие начнётся с посещения памятника Иисусу при въезде в Дигору
- Изучим каньон Ахсинта и мост через него, который в простонародье называют «Чёртовым»
- Заедем в село Задалеск, где расположен дом-музей Задалески Нана, которая спасла детей во время нашествия Тамерлана в 14 веке
- Полюбуемся арт-объектом «Осетинский народный инструмент»
- Посмотрим на то, что осталось от Бельгийской обогатительной фабрики в селе Фаснау
- Посетим склепы — места захоронения предков
- Побываем в высокогорном селе Камунта (1930 м над уровнем моря). Здесь расположена смотровая площадка, с которой открывается роскошный вид на одни из самых высоких ледников Осетии — Уилпата и Сонцгутион
- Окажемся в месте, где казнили преступников — на «Собачьей скале»
- Преодолеем перевал (2500 м над уровнем моря), сделаем остановку, чтобы насладиться панорамами и покататься на качелях
- На обратной дороге заедем в посёлок Верхний Згид, в котором расположен арт-объект «Танцующий джигит», погуляем по шахтёрскому посёлку Садон и посетим женский монастырь
По пути расскажем вам о каньоне Ахсинта и загадочном «Чёртовом мосте», о том, как бабушка спасла детишек и как в высокогорье Осетии появилась Бельгийская обогатительная фабрика. А также раскроем тайны, которые скрывают ущелья Дигории и Алагира.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Renault Logan или Lada Granta
- Отдельно по желанию оплачивается обед и посещение термальных источников в с. Верхний Бирагзанг (500 ₽/час), доплата за заезд — 1000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 134 туристов
Всем привет! С радостью и большим удовольствием покажем самые удивительные места нашего родного края и расскажем о них интересные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
26 авг 2024
Прекрасная организация поездки из сказочной Дигории в Алагирское ущелье!
Алан- профессиональный, чуткий гид (да и просто добрый, внимательный человек с замечательным чувством юмора) сделал это путешествие по -настоящему незабываемым! Рассказы об истории края, экскурсы в осетинский эпос запомнятся на всю жизнь. Алан! Благодаря Вам мы полюбили горы Осетии и хотим сюда вернуться!
Алан- профессиональный, чуткий гид (да и просто добрый, внимательный человек с замечательным чувством юмора) сделал это путешествие по -настоящему незабываемым! Рассказы об истории края, экскурсы в осетинский эпос запомнятся на всю жизнь. Алан! Благодаря Вам мы полюбили горы Осетии и хотим сюда вернуться!
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
105009 975₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальное путешествие по двум ущельям Северной Осетии с гидом
Откройте для себя дух Северной Осетии в коротком путешествии по Кармадонскому и Тагаурскому ущельям с опытным гидом
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.