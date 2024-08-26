О Оксана

Прекрасная организация поездки из сказочной Дигории в Алагирское ущелье!

Алан- профессиональный, чуткий гид (да и просто добрый, внимательный человек с замечательным чувством юмора) сделал это путешествие по -настоящему незабываемым! Рассказы об истории края, экскурсы в осетинский эпос запомнятся на всю жизнь. Алан! Благодаря Вам мы полюбили горы Осетии и хотим сюда вернуться!