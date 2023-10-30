Если у вас есть немного времени и очень много желания увидеть древние памятники Северной Осетии — Алании и самые красивые пейзажи, прокатиться по серпантину и просто подышать горным воздухом — я уже на пути к вам! Мы проедем коротким маршрутом по двум живописным ущельям, увидим Башню кровника и поговорим о знаменитых событиях, которые разыгрывались в этих местах.