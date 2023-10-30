За 3 часа увидеть то, что некоторые не успевают за день
Если у вас есть немного времени и очень много желания увидеть древние памятники Северной Осетии — Алании и самые красивые пейзажи, прокатиться по серпантину и просто подышать горным воздухом — я уже на пути к вам! Мы проедем коротким маршрутом по двум живописным ущельям, увидим Башню кровника и поговорим о знаменитых событиях, которые разыгрывались в этих местах.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Кармадонское ущелье. Место неописуемой красоты и известных печальных событий, связанных со схождением ледника Колка. Здесь вы лучше представите масштаб катастрофы, случившейся в сентябре 2002 года, и узнаете о ходе поисковых операций.
- Тагаурское ущелье и Даргавский некрополь. Мы посетим территорию крупнейшего могильника на Северном Кавказе, где поговорим не только о его археологической ценности, но и о различных загадках Города мёртвых.
- Башня кровника. Я расскажу зловещую историю о человеке, который прятался от кровной мести и по ночам строил себе убежище из обломков скал. Посетить башню не так просто, но если вы очень захотите, мы попробуем это сделать.
- Перевал Кахтисар и спуск по его живописному серпантину станут завершением нашего маршрута.
Организационные детали
- Я заеду за вами в удобное для вас место во Владикавказе.
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.
- Дополнительно оплачивается вход в Даргавский некрополь — 100 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Феликс — ваш гид во Владикавказе
Всем привет! 😊 Меня зовут Феликс, мне 33 года, я из республики Северная Осетия-Алания, город Владикавказ. Уже 3 года организовываю туры к самым красивым, незабываемым локациям нашей республики, которые никого не оставляют равнодушными! Знакомлю гостей с историей, обычаями и бытом осетин.
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