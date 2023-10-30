Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии

За 3 часа увидеть то, что некоторые не успевают за день

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Если у вас есть немного времени и очень много желания увидеть древние памятники Северной Осетии — Алании и самые красивые пейзажи, прокатиться по серпантину и просто подышать горным воздухом — я уже на пути к вам! Мы проедем коротким маршрутом по двум живописным ущельям, увидим Башню кровника и поговорим о знаменитых событиях, которые разыгрывались в этих местах.
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
Ближайшие даты:
30
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1
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Кармадонское ущелье. Место неописуемой красоты и известных печальных событий, связанных со схождением ледника Колка. Здесь вы лучше представите масштаб катастрофы, случившейся в сентябре 2002 года, и узнаете о ходе поисковых операций.
  • Тагаурское ущелье и Даргавский некрополь. Мы посетим территорию крупнейшего могильника на Северном Кавказе, где поговорим не только о его археологической ценности, но и о различных загадках Города мёртвых.
  • Башня кровника. Я расскажу зловещую историю о человеке, который прятался от кровной мести и по ночам строил себе убежище из обломков скал. Посетить башню не так просто, но если вы очень захотите, мы попробуем это сделать.
  • Перевал Кахтисар и спуск по его живописному серпантину станут завершением нашего маршрута.

Организационные детали

  • Я заеду за вами в удобное для вас место во Владикавказе.
  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.
  • Дополнительно оплачивается вход в Даргавский некрополь — 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Северная Осетия
Даргавс
Популярные места
Кармадонское ущелье
Ущелья
Для студентов

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