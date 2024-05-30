Фаснал – экскурсии во Владикавказе

Найдено 16 экскурсий в категории «Фаснал» во Владикавказе, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
62 отзыва
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850 за всё до 4 чел.
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 6 чел.
Природа и старинные селения Горной Дигории
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Природа и старинные селения Горной Дигории
Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья
16 900 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: полная перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Горная Дигория: полная перезагрузка - экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Тайны Дигорского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Тайны Дигорского ущелья
Средневековые интриги, следы разных цивилизаций, уникальные сооружения и потрясающие виды
Начало: на проспекте Коста
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18 000 за всё до 4 чел.
«Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
Групповая
10 часов
167 отзывов
«Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии
Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник и четверг в 8:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Жемчужина Северной Осетии - Восточная Дигория + пикник
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Жемчужина Северной Осетии - Восточная Дигория + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: В обговоренный день с 9.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
18 800 за всё до 4 чел.
Горная Дигория - место где остановилось время
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Горная Дигория - место где остановилось время
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Таинственная Дигория
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Таинственная Дигория
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Кавказская Швейцария
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Кавказская Швейцария
Начало: Владикавказ, место пребывания туристов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 за всё до 7 чел.
Сокровища Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Сокровища Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Начало: Владикавказ, место проживания туристов
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Горную Дигорию
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Путешествие в Горную Дигорию
Начало: Место проживание туристов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в удивительную Дигорию
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в удивительную Дигорию
Начало: Угол Доватора и З. Космодемьянской (Сеть KFC)
Расписание: По договоренности
12 июня в 18:00
13 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Ездили на экскурсию с гидом Михаилом. Все прошло на высшем уровне! Погода была отличная, виды просто бомбические! Гид рассказывал много
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    всего интересного, на вершине около замка Фрегат угощал нас вкусным травяным чаем и орешками с изюмом. На локациях оставались столько, сколько нам нужно. Экскурсия на 5+, всем советую!

  • Р
    Регина
    29 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Экскурсия супер. Виды замечательные. Всё очень понравилось.
  • A
    Amaru
    28 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Шикарная поездка в Дигорию - данный тур обязателен, для получения полной картины Северной Осетии. Ехали с Романом покорять горные вершины
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    и поездка удалась на все 100 %. Прекраснейший вид с разных высот, чистый горный воздух, согревающие напитки и отличная компания сделала поездку незабываемой, не зря говорят, что многое зависит от компании в дороге. На некоторых локациях встречались местные жители, которые с удовольствием рассказывали интересные факты о данной местности. Также Роман показал много красивых локаций, где можно сделать шикарные кадры, так чтоб телефон можно заполнить фотографиями. На обратной дороге в машине устроили караоке клуб:-). По итогу время пролетело как мгновение, оставив только положительные эмоции. Огромное спасибо!!!

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
    Увидели все, что было намечено по плану, все пункты программы в Дигорском ущелье были выполнены. Водитель Сергей безупречно возил нас
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    по горным дорогам, поражаюсь спокойствию и мастерству. Гид Давид не давал заскучать всю дорогу, рассказал много интересного из истории поселений в Дигорском ущелье, ответил на множество самых разных вопросов, держал нас в тонусе всю дорогу. С такой командой действительно приятно и весело путешествовать, спасибо. Обедали в частном доме в Галиате, отдельная благодарность Таисии, хозяйке этого дома, за вкусную еду и доброе отношение.

  • Р
    Римма
    20 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
    Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать рассказом, прекрасное чувство юмора, опытный водитель, мы замечательно провели день! Незабываемая экскурсия, Дигория нас покорила!
    Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
    Всё очень понравилось. Природа впечатляет, вкусно накормили. Гид Георгий профессионал. Очень приятный как человек. Следил за всеми участниками группы. От экскурсии остались хорошие впечатления!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Горная Дигория: полная перезагрузка
    Хочу настоятельно порекомендовать гостям Осетии эту поездку: вы, как и я, останетесь очень довольны! Интересная и насыщенная программа поездки позволит
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    увидеть не только красивые природные места и арт-объекты, но и прикоснуться к истории и традициям осетинского народа. Хочу кратко отметить отдельные плюсы выбора поездки в Дигорию именно с гидом-водителем Луизой: чёткость подачи машины к месту вашего проживания и соблюдения всех временных рамок по программе поездки; чистая удобная машина и спокойное качественное вождение (чувствуется опыт!); интересный рассказ по ходу поездки (именно рассказ, а не утомительная сухая лекция с кучей фактов от лектора общества "Знание"), желание и умение прислушиваться к пожеланиям туриста (это касается и фото-остановок, и "санитарных" остановок, и времени/выбора места для обеда и ужина): вам рекомендуют, но не навязывают. Ещё хочу отметить личные качества гида-водителя, с которым вы проводите несколько часов в дороге: деликатность, интеллигентность, эрудированность - эта та вишенка на торте, которая делает эту поездку такой приятной. И Дигория - это то место, где можно оставить кусочек своего сердца!

  • В
    Владимир
    10 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
    Все очень понравилось. Экскурсия получилась замечательная с удачным сочетанием истории, видовых картин, национального колорита. Замечательное послевкусие и воспоминания. Немного не повезло с погодой, но… Вывод один - обязательно вернемся досмотреть и дослушать. Спасибо.
  • Р
    Роман
    4 мая 2024
    Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
    Зелимхан, прекрасный гид, любящий свой родной край, природу и культуру. Помимо основной информации по экскурсии, рассказывает много интересной дополнительной фактуры.
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    Уверенный водитель, что очень важно для индивидуальных туров на машине. Не спешит, не торопит, всегда с улыбкой и уважением. А какие у него тосты за обедом… Нам понравилась и сама экскурсия и Зелимхан как водитель, гид и хороший человек. P.S. Кстати, Зелимхан делает отличные фото. Можете смело доверить ему сделать ваши фото.

  • Е
    Евгений
    1 мая 2024
    Горная Дигория: полная перезагрузка
    В восторге от экскурсии! Луиза - отличный гид, приятная и общительная женщина. Было интересно и комфортно. Только притные впечатления после экскурсии. Советую от души!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Фаснал»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
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  2. Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
  3. Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
  4. Природа и старинные селения Горной Дигории
  5. Горная Дигория: полная перезагрузка
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Кармадонское ущелье
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  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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