Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Чечне

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Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Чечне! Вас ждет насыщенный маршрут и умопомрачительные локации. Чеченская Республика — край удивительной природы и богатой истории.

Вы посетите одно из крупнейших ущелий Кавказа и увидите Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном и созданные вайнахскими мастерами, познакомитесь с историей современных и старинных святынь, погуляете по ухоженным аллеям и посетите высотный комплекс «Грозный-Сити».
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье

Что вас ожидает 🤩

  • Нихалоевские водопады
  • Ушкалойские башни-близнецы
  • Селение Итум-Кали
  • Пхакоч
  • Грозный-Сити
  • Цветочный парк
  • Мечеть Сердце Чечни
  • Храм Архангела Михаила
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии

Первая часть экскурсии включает, как остановки в особенно живописных местах, так и насыщенные рассказами переезды. Старинная дорога, вырубленная в известняковых скалах, будет вести нас вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун.
Вы увидите Нихалоевские водопады — каскад из двенадцати водопадов. Нависающие скалы с одной стороны и быстрая горная река с другой, позволят насладиться волшебными пейзажами, вдохнуть чистейшего горного воздуха и сделать впечатляющие фото.
Посмотрим мы и на Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном. На их примере мы раскроем историю сторожевых и сигнальных башен, и какую функцию они выполняли на протяжении столетий.
В селении Итум-Кали побываем в краеведческом музее имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч. Познакомимся с историей и бытом чеченцев в эпоху Средневековья. В музее хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.
Далее нам предстоит переезд в город Грозный. В 17:00 пройдет вечерняя обзорная экскурсия в Грозном по маршруту: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.
Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры. Впечатляет и Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны. Конечно, посетим знаменитый высотный комплекс «Грозный-Сити», Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», являющийся одним из наиболее популярных мест в Грозном. Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».
После отправимся во Владикавказ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (комфортабельный автобус, минивэн)
  • Все входные билеты по маршруту
Что не входит
  • Обед или организация пикник-ланча в живописном месте в горах (350 руб. /чел.)
  • Сувениры и траты в магазинчиках в горах (оплачиваются только наличными)
Место начала и завершения?
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

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