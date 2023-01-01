Программа экскурсии

Первая часть экскурсии включает, как остановки в особенно живописных местах, так и насыщенные рассказами переезды. Старинная дорога, вырубленная в известняковых скалах, будет вести нас вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун.

Вы увидите Нихалоевские водопады — каскад из двенадцати водопадов. Нависающие скалы с одной стороны и быстрая горная река с другой, позволят насладиться волшебными пейзажами, вдохнуть чистейшего горного воздуха и сделать впечатляющие фото.

Посмотрим мы и на Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном. На их примере мы раскроем историю сторожевых и сигнальных башен, и какую функцию они выполняли на протяжении столетий.

В селении Итум-Кали побываем в краеведческом музее имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч. Познакомимся с историей и бытом чеченцев в эпоху Средневековья. В музее хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Далее нам предстоит переезд в город Грозный. В 17:00 пройдет вечерняя обзорная экскурсия в Грозном по маршруту: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры. Впечатляет и Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны. Конечно, посетим знаменитый высотный комплекс «Грозный-Сити», Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», являющийся одним из наиболее популярных мест в Грозном. Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».

После отправимся во Владикавказ.