Родовые башни. После завтрака в отеле мы выезжаем в соседнюю республику — Ингушетию. Это самый маленький регион России. Но несмотря на небольшую площадь, здесь есть, что посмотреть! Ингуши свой народ называют «галга», что по одной из версий значит «строители башен». Башни здесь повсюду — раньше их строили вместо обычных домов — для жизни семьи, и многие сооружения отлично сохранились.

Загадки замка Эрзи. Первая часть нашего маршрута будет проходить по Джейрархскому району, через ущелье реки Армхи — это очень живописные места, которые часто называют «Солнечной долиной Ингушетии». Мы увидим древние башни замка Эрзи, которые по разным версиям относятся к 13-17 вв. (ученые до сих пор не могут выяснить точное время появления башен и определить, сколько их здесь было раньше — большая часть была уничтожена в середине прошлого века). Сейчас в долине сохранилось 47 башен — это настоящий древний город! Некоторые башни по высоте сопоставимы с современными девятиэтажками — это довольно мощные сооружения, так что только диву даешься, как такие огромные строения могли возникнуть здесь, среди гор, несколько сотен лет назад.

Вид на долину. Мы пройдем перевал Цей-Лем и увидим невероятную панораму на Джейрахскую долину и Таргимскую котловину — не убирайте далеко фотоаппараты, такие виды точно захочется сохранить на память.

Древний город Эгикал. По пути в Ассинское ущелье мы заедем в одно из самых древних ингушских поселений — Эгикал. В средневековье это был политический и экономический центр, здесь жили оружейники, кузнецы, гончары и ювелиры, была очень хорошо развита медицина. Сейчас это законсервированный древний город, по улицам которого можно походить и прикоснуться к истории.

Башни в аулах. После прогулки по древнему городу мы устроим небольшой фуршет с горячими напитками и закусками, либо пикник с ланч-боксами, а затем продолжим наше путешествие и отправимся в аулы Таргим и Хамхи. Таргим — это покинутое село-призрак на границе с Грузией, сейчас это место превратили в музей — можно погулять среди древних башен и даже увидеть остатки циклопических жилищ, датируемых II-I веком до нашей эры. Еще больше башен мы увидим в Хамхи. Когда-то здесь жили несколько семей, у каждой семьи была своя башня. В каких-то башнях жили, в других хоронили своих родственников, третьи служили в качестве защиты и боевых укреплений — все башни очень разные и мы разберемся, как отличать эти необычные для нас сооружения и каких видов они бывают.

Реликвии древнего храма. Вы увидите древнейший христианский храм Тхаба-Ерды. Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Здесь сплелись сразу несколько архитектурных стилей и традиций: барельефы с животными и людьми на стенах соседствуют с причудливыми орнаментами. Археологи обнаружили внутри храма вещи, которые относятся к 9-10 векам: древнегрузинский рукописный псалтырь и византийский солит Михаила III.

Знаменитые Вовнушки. В конце такого насыщенного дня посетим и самый известный в Ингушетии башенный комплекс «Вовнушки» — это популярное туристическое место, которое обычно изображают на всех открытках. По пути мы полюбуемся живописным видом на реку Асса, а потом вернемся в гостиницу во Владикавказ.