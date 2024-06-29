Описание тура
Организационные детали
Тур состоится от 3 участников.
Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Проживание. 4 ночи во Владикавказе (отель «Владикавказ» 3*, «Олимп Плаза» 3*, «Планета Люкс» 3* или «Империал» 3*, за доплату — отель Vladikavkaz by Hilton 4*), 1 ночь в Грозном (Central City Hotel Grozny, Arena City, Дона), 3 ночи в Каспийске «AZIMUT Hotel Каспийск» 4* или отеле Марва в Махачкале. Возможны отели аналогичного уровня. Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В программу входят завтраки в гостинице и обеды в пути. Обязательно попробуем местные блюда, а в первый день научимся делать настоящие осетинские пироги на мастер-классе.
Программа тура по дням
Знакомство с Владикавказом и местной кухней
Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту или на ж/д вокзале Владикавказа до 13 часов и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.
Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы посмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Вечерняя программа на выбор. Вечером заселимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять. Можно поучаствовать в дополнительной программе (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню. Просьба о своем выборе сообщить заранее, чтобы для вас точно были места.
Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 2200 руб.
Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.
Приключения в Цейском ущелье и расслабление в термальных источниках
Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании: манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Сделаем остановку возле памятника Уастырджи, который будто выпрыгивает из скалы.
Канатная дорога. Цейское ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты, увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору и насладимся запахом хвои и леса. После этого пообедаем в кафе отеля «Вертикаль».
Тайны дзуаров. Еще мы увидим осетинские дзуары — небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Вы узнаете, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.
Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по очень живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.
Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров. Вода целебная, будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет.
Вечером вернемся в отель во Владикавказе и отдохнем после такого насыщенного дня.
Кармадонское ущелье и город мертвых Даргавс
Заброшенный курорт. После вкусного завтрака в гостинице поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Город мертвых. После осетинского обеда в одном из кафе по пути мы отправимся еще в одно пугающее место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Трекинг к водопадам. В период полноводности водопадов (ориентировочно с июня по сентябрь) доступны также Мидаграбинские водопады. Чтобы добраться до них, нужно пройти пешком около часа по горным тропинкам. Устроим легкий треккинг и доберемся до водопадов, самый большой из которых достигает 750 метров в высоту.
Качели в горах. Пообедаем в красивом месте в горах и поедем на Какдурский перевал. Готовьтесь к ярким эмоциям от извилистой дороги над пропастью и крутых склонов! Остановимся на смотровой площадке и покачаемся на качелях над обрывом.
Вечером вернемся в отель и отдохнем. Вы можете самостоятельно сходить на ужин — мы подскажем хорошие места.
Древности Ингушетии
Родовые башни. После завтрака в отеле мы выезжаем в соседнюю республику — Ингушетию. Это самый маленький регион России. Но несмотря на небольшую площадь, здесь есть, что посмотреть! Ингуши свой народ называют «галга», что по одной из версий значит «строители башен». Башни здесь повсюду — раньше их строили вместо обычных домов — для жизни семьи, и многие сооружения отлично сохранились.
Загадки замка Эрзи. Первая часть нашего маршрута будет проходить по Джейрархскому району, через ущелье реки Армхи — это очень живописные места, которые часто называют «Солнечной долиной Ингушетии». Мы увидим древние башни замка Эрзи, которые по разным версиям относятся к 13-17 вв. (ученые до сих пор не могут выяснить точное время появления башен и определить, сколько их здесь было раньше — большая часть была уничтожена в середине прошлого века). Сейчас в долине сохранилось 47 башен — это настоящий древний город! Некоторые башни по высоте сопоставимы с современными девятиэтажками — это довольно мощные сооружения, так что только диву даешься, как такие огромные строения могли возникнуть здесь, среди гор, несколько сотен лет назад.
Вид на долину. Мы пройдем перевал Цей-Лем и увидим невероятную панораму на Джейрахскую долину и Таргимскую котловину — не убирайте далеко фотоаппараты, такие виды точно захочется сохранить на память.
Древний город Эгикал. По пути в Ассинское ущелье мы заедем в одно из самых древних ингушских поселений — Эгикал. В средневековье это был политический и экономический центр, здесь жили оружейники, кузнецы, гончары и ювелиры, была очень хорошо развита медицина. Сейчас это законсервированный древний город, по улицам которого можно походить и прикоснуться к истории.
Башни в аулах. После прогулки по древнему городу мы устроим небольшой фуршет с горячими напитками и закусками, либо пикник с ланч-боксами, а затем продолжим наше путешествие и отправимся в аулы Таргим и Хамхи. Таргим — это покинутое село-призрак на границе с Грузией, сейчас это место превратили в музей — можно погулять среди древних башен и даже увидеть остатки циклопических жилищ, датируемых II-I веком до нашей эры. Еще больше башен мы увидим в Хамхи. Когда-то здесь жили несколько семей, у каждой семьи была своя башня. В каких-то башнях жили, в других хоронили своих родственников, третьи служили в качестве защиты и боевых укреплений — все башни очень разные и мы разберемся, как отличать эти необычные для нас сооружения и каких видов они бывают.
Реликвии древнего храма. Вы увидите древнейший христианский храм Тхаба-Ерды. Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Здесь сплелись сразу несколько архитектурных стилей и традиций: барельефы с животными и людьми на стенах соседствуют с причудливыми орнаментами. Археологи обнаружили внутри храма вещи, которые относятся к 9-10 векам: древнегрузинский рукописный псалтырь и византийский солит Михаила III.
Знаменитые Вовнушки. В конце такого насыщенного дня посетим и самый известный в Ингушетии башенный комплекс «Вовнушки» — это популярное туристическое место, которое обычно изображают на всех открытках. По пути мы полюбуемся живописным видом на реку Асса, а потом вернемся в гостиницу во Владикавказ.
Современный Грозный
Город будущего. Сегодня мы отправимся в Чечню и ее столицу — Грозный. Это современный город, который практически полностью отстроили заново в начале нулевых. Попадая сюда, невольно удивляешься — неужели это Кавказ? Новые модные здания, лавочки с USB-розетками на солнечных батареях, остановки с подогревом и огромное количество спортивных площадок — да это же город будущего!
С высоты птичьего полета. Мы прогуляемся по главной площади, сделаем селфи на установленную там огромную селфи-палку, увидим храм Архангела Михаила, а напротив него высотки «Грозный-Сити». Поднимемся на смотровую площадку в одной из башен комплекса и полюбуемся новым городом с высоты.
Сердце Чечни. Конечно, не обойдем стороной главный символ города — огромную мечеть «Сердце Чечни», одну из самых больших в мире. Строительство завершилось в 2008 году: это современное здание, созданное по последним технологиям с очень красивой ночной подсветкой. Кому-то она может напомнить Голубую мечеть в Стамбуле — за основу был взят этот образ.
Национальная кухня. У нас будет обед с элементами вайнахской кухни (так называется традиционная кухня чеченцев и ингушей). Мы попробуем хингал — это мучные галушки необычной формы (жижиг-галнаш) с куриным отварным мясом и добавлением особого соуса. А на десерт у нас будет чепалг — это угощение с творогом и зеленым луком.
Роскошь новой мечети. После обеда мы поедем в новую мечеть «Гордость мусульман», открывшуюся всего пару лет назад — в августе 2019 года. Мечеть находится в 30 км от Грозного, недалеко от комплекса «Шали-Сити». Над зданием возвышается огромный купол высотой 43 метра, стены покрыты белоснежным мрамором с греческого острова Тасос — даже в сильную жару внутри прохладно и свежо. Внутри висит люстра, высотой 8 метров и весом больше 2,5 тонн, светильники украшены золотом и камнями Swarovski. Рядом есть огромный парк с фонтанами, голландскими деревьями и разными видами роз — территория впечатляет ухоженностью, роскошью и продуманностью в каждой детали.
Вечером заселимся в отель в Грозном и отдохнем — завтра нас ждет путешествие в Дагестан!
Знакомство с Махачкалой
Национальная кухня и мечеть. После завтрака собираем вещи и выезжаем в Дагестан. Там сразу пойдем на обед, попробуем национальную кухню и насладимся необычными вкусами дагестанских блюд. Затем отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале. Посмотрим Центральную Джума-мечеть, которая сильно напоминает Голубую мечеть в Стамбуле. Зайдем в исторический парк «Россия — моя история. Город Махачкала» и узнаем интересные факты из истории Дагестана.
Пешая прогулка по городу. Погуляем по городу, дойдем до Кумыкского театра имени А. П. Салаватова с обзором старой части города: улицы Буйнакского, памятника В. И. Ленину, Дагестанской филармонии. Гид расскажет, как изменилась жизнь в этом регионе.
Дагестанский рынок. Мы увидим все основные достопримечательности Махачкалы: площадь Ленина, скверы им. Фазу Алиевой и борцам за Советскую власть. И обязательно сходим на местный рынок: там можно купить сувениры и подарки домой, привезти ароматные специи, урбеч, ореховую траву и дагестанский чай.
Махачкала с высоты. После обеда поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки-Тау и посмотрим на Махачкалу с высоты. Отсюда открывается красивый вид на город, и у нас будет время, чтобы пофотографироваться.
Отель на побережье. Вечером мы заселимся в отель Азимут Каспийск 4*. Это новый отель 2021 года, который расположен на берегу Каспийского моря. За дополнительную плату можно забронировать номер с видом на море или заказать одноместное размещение. После заселения можно самостоятельно прогуляться по побережью либо поберечь силы для завтрашнего дня и отдохнуть в номере. В случае отсутствия номеров в этом отеле — мы предложим альтернативы.
Едем в горы: башни, ГЭС и аул-призрак
Дагестанские башни. Завтракаем в отеле и выезжаем в горы. Первая остановка — Гимринская башня 19 века. Экскурсоводы расскажут, почему в Дагестане так много подобных сооружений.
Вид на ГЭС. Следующая точка маршрута — Ирганайское водохранилище. Остановимся у Гунибской ГЭС и башни Андалал, полюбуемся видами на водохранилище. Увидеть действующую ГЭС так близко — большая редкость, обычно гидросооружения закрыты от посторонних глаз, а здесь все доступно для путешественников.
Аул-призрак. Затем поедем в Гамсутль — старый аул в горах, расположенный на высоте 1418 метров над уровнем моря. Еще недавно здесь кипела жизнь: работали магазины, больница, почта, сюда можно было добраться по автомобильной дороге. В 2015 году этот аул опустел. Любителей фото именно здесь будут ждать одни из самых инстаграмных дверей Дагестана. Если погода не позволит поехать в Гамсутль, то альтернативной программой станет высокогорное село Чох.
Гуниб и Кавказская война. После обеда погуляем по Гунибу — это высокогорное село считается самым солнечным местом в Дагестане. Вы узнаете историю этого места, подробности Кавказской войны и биографии ее главных героев. Увидим стелу Белые Журавли, пройдем через ворота Гунибской крепости, заглянем в беседку Шамиля и Царскую поляну. И вечером вернемся в отель.
Экраноплан «Лунь» и древности Дербента
Экраноплан на побережье. После завтрака в отеле посмотрим необычную достопримечательность Дагестана — экраноплан Лунь. Это приспособление похоже на самолет, на котором можно незаметно и быстро мчаться над водой на небольшой высоте. В 2020 году судно привезли на побережье Каспийского моря и оставили на вечную стоянку как музейный экспонат. В будущем рядом с экранопланом хотят сделать большой исторический парк, а пока «Лунь» доступен для всех желающих без билетов и касс. Гид расскажет, для чего предназначалось такое судно и что помешало ему выйти в массовое производство.
Тайны Дербента. Затем мы поедем в Дербент,. Городу уже больше двух тысяч лет, он старше, чем Великий Новгород, Псков или Ростов Великий; и после присоединения Крыма стал вторым древним городом после Керчи. Увидим крепость Нарын-Кала. Только представьте, ее построили здесь 1500 лет назад! Заглянем внутрь, походим по стенам и полюбуемся городом с высоты.
Улицы Старого города. После обеда прогуляемся по Старому городу. Узкие кривые улочки, старые дома и мечети, колоритные и гостеприимные местные жители — это погружение в другую реальность, которая сильно отличается от наших городов.
Баня для незамужних девушек. Еще одно место в Дербенте must see — Девичья баня. До середины прошлого века ее использовали по прямому назначению: незамужние девушки мылись здесь перед бракосочетанием. Это был важный обряд, в чем-то напоминающий современный девичник. Узнаем, как проходили купания и зачем нужны были специальные банщицы.
Древности и современность. По соседству зайдем в Джума-мечеть, культовое сооружение для мусульман-шиитов. А потом прогуляемся по набережной Дербента, где любят гулять жители города.
Вечером вернемся в отель и сможем отдохнуть перед завтрашней поездкой.
Сулакский каньон, голубое водохранилище и пустыня
Голубая гладь Чиркейского водохранилища. После завтрака отправимся к одному из самых инстаграмных водоемов Дагестана — Чиркейскому водохранилищу. Вода здесь имеет яркий голубой цвет и отлично смотрится на фотографиях; в этом месте легко получаются эффектные кадры. За дополнительную плату при желании большинства участников группы можно покататься на катере.
Главная достопримечательность Дагестана. Затем мы поедем к визитной карточке региона — к Сулакскому каньону. Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра — это самый глубокий каньон в Европе! Посмотрим на него с обзорных площадок, пофотографируемся, без спешки полюбуемся видами.
Дагестанская пустыня. А вы знаете, что в Дагестане есть своя пустыня? Золотые пески, по которым можно пройти, напоминают восточную сказку. Кстати, знаменитую сцену фильма «Белое солнце пустыни» снимали здесь. И теперь вы сможете тоже «попасть в кадр».
После такого насыщенного приключения едем в аэропорт; можно смотреть билеты на рейсы после 18 часов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|124 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта Владикавказа (г. Беслан) и в аэропорт Махачкалы
- Питание: 9 обедов, 8 завтраков
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода, возможен формат гид-водитель
- Проживание в стандартных номерах: 4 ночи во Владикавказе, 1 ночь в Грозном, 3 ночи в Каспийске/Махачкале (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении)
Что не входит в цену
- Переезд из вашего города до Владикавказа и из Махачкалы домой
- Входные билеты
- Индивидуальный трансфер
- Одноместное размещение - с доплатой, стоимость по запросу, подселения нет
- Номер с видом на Каспийское море в Азимут 4* - с доплатой, стоимость по запросу
- Доплата за размещение в Vladikavkaz by Hilton 4* - стоимость по запросу
- Повышение категории номеров - стоимость по запросу