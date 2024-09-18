В июле – туры во Владикавказе

Найдено 5 туров в категории «В июле» во Владикавказе, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
На автобусе
1 отзыв
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
15 апр в 08:00
1 мая в 08:00
61 000 за человека
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Пешая
1 отзыв
7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) в 12:30 и на...
6 июл в 08:00
13 июл в 08:00
64 900 за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
На автобусе
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
18 апр в 13:00
2 мая в 13:00
58 000 за человека
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Джиппинг
На машине
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
6 мая в 08:00
13 мая в 08:00
42 900 за человека
На джипах по ущельям Северной Осетии
Джиппинг
На машине
3 дня
На джипах по ущельям Северной Осетии
Промчаться с ветерком по горам и каньонам и посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Владикавказа, 12:00
6 мая в 08:00
13 мая в 08:00
34 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
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    настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу. -Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты. -Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы. - Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах. -Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами. -Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время. Минусы: Да какие минусы, все было отлично!

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Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
  2. Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
  3. Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
  4. Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
  5. На джипах по ущельям Северной Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Сказский ледник
  6. Эгикал
  7. Вовнушки
  8. Эльбрус
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в октябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "В июле" можно забронировать 5 авторских туров от 34 900 до 64 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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