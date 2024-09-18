7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
15 апр в 08:00
1 мая в 08:00
61 000₽ за человека
7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) в 12:30 и на...
6 июл в 08:00
13 июл в 08:00
64 900₽ за человека
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
18 апр в 13:00
2 мая в 13:00
58 000₽ за человека
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
6 мая в 08:00
13 мая в 08:00
42 900₽ за человека
3 дня
На джипах по ущельям Северной Осетии
Промчаться с ветерком по горам и каньонам и посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Владикавказа, 12:00
6 мая в 08:00
13 мая в 08:00
34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия18 сентября 2024По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «В июле»
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- По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
- Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
- Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
- Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
- На джипах по ущельям Северной Осетии
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