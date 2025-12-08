1 день

Прибытие. Владикавказ

Мы встречаем Вас в аэропорту (под рекомендованные рейсы) и едем заселяться в один из лучших отелей в городе, расположенный в самом центре.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами.

После небольшого отдыха — ужин в одном из лучших ресторанов города.

Пробуем блюда локальной кухни, знакомимся, общаемся и погружаемся в атмосферу кавказского гостеприимства.

Мы отведаем не просто еду — мы прикоснемся к истории, вкус которой хочется запомнить.

На закуску — горские сыры с богатым, слегка ореховым послевкусием, ароматные кавказские закуски и традиционный фыдджын: мясной пирог с соком, специями и хрустящей корочкой.

Фыдджын осетины подают только на свадьбах и семейных торжествах как символ местных традиций и изобилия.

Ужин продолжится кавказским салатом с теплой телятиной и баклажанами.

И, конечно, ни один кавказский стол не обходится без шашлыков.

Нам подадут ассорти из сочного мяса, приготовленного на мангале, с овощами в сопровождении полнотелого красного вина сорта Саперави.

Все блюда и напитки по программе уже входят в стоимость тура.

После ужина мы отправимся исследовать улочки Владикавказа — города, расположенного на берегах легендарного Терека.

Местный гид познакомит нас с историей и многогранной культурой этого уютного «маленького Петербурга».

По пути нас ждут творческие мастерские и арт-объекты, а также впечатляющий проспект Мира — одна из крупнейших пешеходных улиц в России.

Мы узнаем, чем живут владикавказцы сегодня, и познакомимся с развитием столицы Северной Осетии — Алании.

После насыщенного дня мы возвращаемся в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160