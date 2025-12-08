Мои заказы

Гастрономический тур на Северный Кавказ на новогодние праздники

Отправляемся в гастрономическое путешествие, в которое мы включили много еды, вина и вкусных мероприятий.

Нас ждут рестораны осетинской и вайнахской кухни, одна из лучших виноделен России, дегустации араки, горских сыров и мясных деликатесов, мастер-класс по сыроделию, живописные горы, каньоны и озера.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Владикавказ

Мы встречаем Вас в аэропорту (под рекомендованные рейсы) и едем заселяться в один из лучших отелей в городе, расположенный в самом центре.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами.

После небольшого отдыха — ужин в одном из лучших ресторанов города.

Пробуем блюда локальной кухни, знакомимся, общаемся и погружаемся в атмосферу кавказского гостеприимства.

Мы отведаем не просто еду — мы прикоснемся к истории, вкус которой хочется запомнить.

На закуску — горские сыры с богатым, слегка ореховым послевкусием, ароматные кавказские закуски и традиционный фыдджын: мясной пирог с соком, специями и хрустящей корочкой.

Фыдджын осетины подают только на свадьбах и семейных торжествах как символ местных традиций и изобилия.

Ужин продолжится кавказским салатом с теплой телятиной и баклажанами.

И, конечно, ни один кавказский стол не обходится без шашлыков.

Нам подадут ассорти из сочного мяса, приготовленного на мангале, с овощами в сопровождении полнотелого красного вина сорта Саперави.

Все блюда и напитки по программе уже входят в стоимость тура.

После ужина мы отправимся исследовать улочки Владикавказа — города, расположенного на берегах легендарного Терека.

Местный гид познакомит нас с историей и многогранной культурой этого уютного «маленького Петербурга».

По пути нас ждут творческие мастерские и арт-объекты, а также впечатляющий проспект Мира — одна из крупнейших пешеходных улиц в России.

Мы узнаем, чем живут владикавказцы сегодня, и познакомимся с развитием столицы Северной Осетии — Алании.

После насыщенного дня мы возвращаемся в отель.

2 день

Ресторан в горах, форель, дегустация арака, мастер-класс по сыроделию и самые красивые места Северной Осетии

Завтракаем в отеле.

Отправляемся исследовать живописные уголки Северной Осетии.

Мы отправимся к суровому и завораживающему Кармадонскому ущелью, а затем — к загадочному Даргавскому некрополю — «городу мёртвых», чтобы прикоснуться к тайнам прошлого.

Поднимемся на «качели над пропастью» и насладимся захватывающей панорамой.

Затем посетим Аланский высокогорный монастырь в живописной долине Солнца, который издали напоминает средневековые замки Европы, и пройдем по «лестнице отпущения грехов».

Нас ждет обед в ресторане, который располагается в живописном месте с прекрасным видом на горные вершины Фиагдона.

Нам подадут легкий и шелковистый крем-суп из чечевицы и осетинский пирог Уалибах с сыром домашнего приготовления.

Затем для нас приготовят на мангале форель из родниковых вод Северного Кавказа с гранатовым соусом и овощами гриль.

После обеда поездка к башням братьев Курта и Тага — родовой дом местных правителей, стоящий на утесе с видом сразу на три ущелья.

Также заглянем в Кадаргаванский каньон.

Возвращаемся в город и отправляемся на мастер-класс по сыроделию!

Каждый из нас освоит все этапы сыроварения и приготовит настоящий осетинский сыр.

Каждый сам приготовит сыр и заберёт его с собой вместе с рецептом, который можно повторить дома.

Вечером нас ждёт ужин в уютном этно-ресторане с элементами традиционного осетинского быта.

Сегодня нашим главным блюдом станут колоритные метровые кебабы под бокал сухого красного вина.

На закуску разнообразное мезе: рулетики из баклажанов, хумус, горский салат и насджын с тыквой.

За ужином также продегустируем традиционный осетинский алкогольной напиток — араку.

По вкусу и запаху арака схожа с шотландским виски, а некоторые сорта последнего вообще трудно отличить от очищенной араки двойной перегонки.

Завершением ужина станет нежная тыква, запеченная с маскарпоне.

Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем.

3 день

Одна из лучших виноделен в России, республика Ингушетия, вайнахский ресторан, Грозный и ужин в ресторане

Сегодня завтракаем в отеле и отправляемся на семейную винодельню Константина Дзитоева!

Брюты и красные вина Константина Дзитоева входят в список «Лучших вин России».

В год винодельня производит 65 000 бутылок тихого вина и 3000 бутылок игристого.

Производство игристого консультирует энолог Института энологии Шампани — Аврора Жёди.

На винодельне трудятся две художницы, они декорируют вручную каждую бутылку.

Мы посетим цех, винные погреба и продегустируем 7 образцов тихих и игристых вин в сопровождении закусок!

После винодельни едем в Ингушетию, в древний комплекс боевых башен Эгикал.

Для многих россиян Ингушетия — абсолютно неизвестная республика.

Но те, кто добирается до Ингушетии, не могут оставаться равнодушными при виде величественных гор и идеально вписанных в них средневековых ингушских башен.

Эгикал — это старинные боевые башни, которые сохранились до наших дней, а люди жили в поселении до середины 20 века.

После прогулки остановимся на обед в горном ресторане.

Нам подадут блюда традиционной кухни вайнахов!

Мы попробуем чапильг (лепешка с творогом), шорпу (суп) и сочные манты.

После обеда в горах едем дальше, нас ждет Чеченская Республика!

Дорога займет чуть больше двух часов, и у нас будет время, чтобы отдохнуть и полюбоваться прекрасными видами.

Приезжаем в один из самых красивых городов на Кавказе — Грозный!

Мы будем жить в самом большом пятизвездочном отеле на Северном Кавказе, расположенном в центре Грозного, в самой красивой части города.

После заселения в отель и небольшого отдыха мы прогуляемся по центру города вместе с местным гидом.

Мы посмотрим главную мечеть, Мемориальный комплекс славы и здание национального музея.

Конечно, поднимемся на смотровую площадку одного из небоскребов Грозный-Сити, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.

После этого нас ждёт ужин в одном из лучших ресторанов Грозного.

Это заведение с восточной атмосферой, европейским лоском и сохранением Кавказских традиций.

Дегустируем главное блюдо вечера и всей Чеченской Республики — жижиг галнаш: крупно нарезанное отварное мясо с галушками из пшеничной или кукурузной муки, подается с чесночным соусом.

На десерт нам подадут хингалш — знаменитые сладкие блинчики, с маслом и тыквой.

Ужинаем и возвращаемся в наш отель.

4 день

Грандиозные мечети, города Шали и Аргун и ужин в панорамном ресторане на 32 этаже

Сегодня наслаждаемся завтраком в нашем отеле и едем знакомиться с главными достопримечательностями Чеченской Республики!

Мы увидим грандиозные мечети, познакомимся с другими городами Чеченской Республики, углубимся в историю Чечни и узнаем о традициях местных жителей.

Сначала мы посетим город Шали — третий по численности населения в республике.

Здесь расположена самая крупная мечеть в Европе — «Гордость мусульман», которая поражает своей красотой и снаружи, и внутри.

Мечеть настолько велика, что вмещает 30 000 человек, а прилегающая и территория может принять до 70 000 посетителей.

На обед нас будут ждать в великолепном ресторане, расположенном в парке Возрождения имени Ахмата Кадырова, где можно насладиться не только вкусной кухней, но и прекрасными видами на природу.

Нам подадут блюда кавказской кухни: ароматный картофельный суп и мясной садж по-деревенски.

Завершим обед уже полюбившимся нам хингалшем.

Не спеша обедаем и продолжаем путь — нас ждёт знакомство с Аргуном, четвёртым по численности населения городом в республике.

Визитная карточка этого места — мечеть «Сердце матери», первая в России, выполненная в ультрасовременном стиле хай-тек.

Мы также заглянем внутрь мечети, чтобы полюбоваться великолепной люстрой в форме полумесяца, диаметром 30 метров и весом почти 5 тонн.

Затем мы возвращаемся в Грозный, где у нас будет немного свободного времени до ужина.

Можно прогуляться по очаровательным пешеходным улицам, заглянуть в интересные сувенирные лавочки или отдохнуть в номере.

Также вы можете расслабиться в СПА отеля (это входит в стоимость проживания).

Вечером мы соберёмся на заключительный ужин в панорамном ресторане на 32 этаже, откуда открывается потрясающий вид на ночной Грозный.

На закуску нам подадут брускетту с пряным мясом, запечёнными томатами и нежным сыром страчателла, а также кавказский пирог с мясом и сочными овощами.

Основное блюдо вечера — томлёная голень барашка с бархатным пюре из батата и изысканным соусом демиглас.

Завершим ужин фирменной интерпретацией десерта Анна Павлова со свежими ягодами.

После ужина мы возвращаемся в отель, чтобы расслабиться.

5 день

Главный рынок Грозного. Отъезд

После завтрака в отеле мы отправимся на главный рынок Грозного — Беркат.

Это настоящий восточный базар в самом центре города.

Затем мы проводим вас в аэропорт Грозного.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

2-местное размещение1-местное размещение
102 000119 000

Варианты проживания

Cosmos Selection Grozny City

2 ночи

Отель категории 5 звезд в Грозном. Побывав здесь, у вас навсегда сложится приятное впечатление о городе и о его инфраструктуре. Отели такого уровня всегда шикарно встречают своих гостей и погружают их в мир комфорта и роскоши.

Номера, в которых есть все необходимое и даже больше. Из многих номеров открываются потрясающие виды на город. Кроме того, отель может предложить своим гостям услуги SPA и Фитнес в современном оздоровительном центре гостиницы.

В отеле несколько ресторанов, позволяющих выбрать привычную Вам кухню, а также попробовать что-нибудь новое. Сытный и вкусный завтрак по типу «шведский стол» входит в стоимость проживания.

Находится в самой красивой части города, на берегу реки Сунжа, рядом с мечетью «Сердце Чечни» и всего в десяти минутах езды от аэропорта города.

Гостиница «Владикавказ»

2 ночи

Расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

Номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. На территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4* во Владикавказе и в отеле 5* в Грозном
  • Приветственный комплимент (бутылка игристого и фрукты)
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура в традиционных и авторских ресторанах
  • Встреча в аэропорту Владикавказа в первый день тура и проводы в аэропорт Грозного в заключительный день под рекомендованные рейсы
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
  • Все экскурсии с местным гидом
  • Мастер-класс по осетинскому сыроделию
  • Все дегустации по программе
  • Экскурсия по винодельне Константина Дзитоева и дегустация премиальных вин с сомелье
  • Все входные билеты по программе
  • Все трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
  • Личные расходы и сувениры
  • Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Какие рейсы вы можете порекомендовать (трансфер организован под это время)?

Рекомендуемые рейсы:

  • Туда: 3 января 2026: Москва – Владикавказ, а/к «S7 Airlines», рейс S7‑2153, 11:20-14:40;
  • Обратно: 7 января 2026: Грозный – Москва, а/к «Аэрофлот», рейс SU‑1499, время 12:40-15:35.
Стоимость индивидуальных трансферов по запросу.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

