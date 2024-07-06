Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Попробуем освежающий нарзан, бьющий из-под земли, и почувствуем, как уходит будничная усталость, окунувшись в целебные Кармадонские источники. Впереди — 9 дней жизни, полной приключений и вдохновляющих побед!
июл
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с 18 лет.
Восхождение доступно для среднего уровня физподготовки взрослого человека. Желателен опыт походов, но не обязателен. В день мы будем проходить максимум до 10-12 километров с рюкзаком. Самый сложный день — день штурма. Мы выйдем ночью и будем в пути 8-12 часов. Если вы в состоянии пробежать 10 километров за час, то это достаточная форма. Самое главное в восхождении — это правильная тактическая подготовка, грамотная акклиматизация и благосклонная погода.
Путь пролегает по приграничной территории, для посещения которой пропуска оформляются за месяц до выхода на маршрут.
Список необходимого снаряжения: рюкзак на 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, ледоруб, страховочная система, динамическая верёвка 10 мм — 2 метра, два муфтованных карабина, кошки, каска, сидушка, очки солнцезащитные, маска лыжная, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, ботинки альпинистские, бахилы (фонарики на ботинки), маска от ветра (балаклава), одежда ветрозащитная, одежда тёплая, перчатки тёплые — 1-2 пара, перчатки-верхонки, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка тёплая, куртка теплая (пуховка), термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешок, или компрессионные мешки для вещей, нож, ложка, миска, кружка), термос на 1 литр, ёмкость для воды на 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты, крем от солнца (фактор 50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищенные от влаги, паспорт, деньги.
Если у вас не хватает чего-то из снаряжения, поможем подобрать, купить или взять в аренду.
Проживание. В палатках.
Питание. Трёхразовое походное.
Программа тура по дням
Начало похода: треккинг по Кармадонскому ущелью
Встречаемся и едем к месту старта нашего похода. Дорога займёт не более часа. Затем начнём треккинг по живописному Кармадонскому ущелью, по пути любуясь белоснежным ледником Майли — нашим главным ориентиром. Дойдя до Нижних Кармадонских источников (ванн) на высоте 1600 метров, установим лагерь. Вечером я расскажу о правилах безопасности в горах, познакомимся друг с другом поближе и проведём первую ночь в палатках вдали от шумной цивилизации.
Поход до Верхних Кармадонских источников
Позавтракаем, соберём палатки и продолжим подъём. Сегодня наша цель — Верхние источники (2300 м) в Геналдонском ущелье, которое относится к пограничной зоне. Получив пропуска, пройдём пограничный пункт, и через несколько километров окажемся у родников, где снова установим палатки. Я проведу для вас учебные занятия, расскажу о том, какие понадобятся узлы и как их вязать, а также о необходимом в горах снаряжении и его правильном использовании. Те, кто любит погорячее, окунутся — температура воды в ваннах колеблется примерно от 40 до 60 градусов. Купание в них укрепляет иммунную систему, активизирует обменные процессы и снимает усталость.
Штурм ледника Майли
Собрав лагерь и позавтракав, наденем кошки и поднимемся на ледник, в ясные дни ярко блестящий на солнце. Дойдём до контрфорса пика Орджоникидзевской железной дороги (пик ОЖД), затем продолжим восхождение уже по нему.
На высоте 3500 над ледопадом Майли поставим палатки, отдохнём и переночуем.
Подъём до пика ОЖД
Утром продолжаем подъём по скальному контрфорсу до пика ОЖД. На высоте 4200 метров разобьём штурмовой лагерь, полюбуемся завораживающим видом Казбека, который открывается с этой точки. Вечером пообщаемся, поделимся друг с другом впечатлениями и обсудим план на завтра. Ночь в палатках.
Акклиматизационный выход
В этот день совершим выход на высоту 4600 метров, что позволит нам ещё лучше акклиматизироваться — подышим разреженным воздухом. Потренируемся передвигаться по ледово-снежному покрову: отработаем техники страховки, движения в связке, в кошках и технику самозадержания ледорубом.
Вернувшись, соберём рюкзаки, возьмём термосы и снаряжение.
Спать ляжем рано, так как выйти нам завтра надо будет уже в 04:00.
Покорение Казбека
Вот и наступил главный день путешествия! В 04:00 начинаем подъём, который, в зависимости от нашей скорости, займёт от 4 до 6 часов.
На вершину нам нужно взойти до 13:00. Это контрольное время, после которого все участники должны начать спуск, где бы они ни находились в этот момент. На спуск уйдёт 3-4 часа.
Довольные собой, отдыхаем в лагере.
Запасной день
В случае непогоды в предыдущий день штурмуем Казбек сегодня. Если восхождение состоялось накануне, спустимся до термальных источников и отдохнём.
Спуск и купание в источниках
Сегодня по контрфорсу спускаемся до отметки 2300 метров, после чего отдыхаем — мы заслужили! — и купаемся в термальных источниках. Ночёвка в палатках.
По согласованию с группой в этот день, в зависимости от погодных условий, возможен штурм западной вершины Казбека (5054 м).
Спуск до посёлка Кармадон, отъезд
Позавтракав и собрав лагерь, спускаемся в посёлок Кармадон, откуда будет организован трансфер во Владикавказ.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гидов-инструкторов в соотношении - один гид на 3-4 человека
- 3-разовое походное питание
- Групповое снаряжение: кухня, аптечка, техническое оборудование
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в ПСО МЧС
- Оформление пропусков в ФСБ
- Трансфер из Владикавказа до места старта и обратно
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Владикавказа и обратно
- Доплата за более комфортное размещение (по желанию)
- Прокат личного снаряжения при необходимости
- Экскурсии и ужин в кафе после восхождения