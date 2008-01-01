Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

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Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца

Погрузиться в историю Древней Руси и изучить храмовую архитектуру города святого Георгия

Михаил
Михаил – Гид из Владимира
Маленький город 🏙️ Юрьев-Польский недалеко от Владимира славится старинной храмовой архитектурой и уютным центром с деревянными домами.

Я проведу вас по улицам одного из непризнанных — но не менее значимых и красивых 🤩 — городов Золотого кольца, расскажу историю 📖 его основания и помогу расшифровать уникальную резную живопись на стенах Георгиевского собора.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца

Что вас ожидает

Исторический центр города
Экскурсию ⛳ начнем у памятника основателю города — Юрию Долгорукому, где я расскажу о том, как у Суздаля и Владимира появился сосед — Юрьев-Польский. Вы прогуляетесь 👣 по валам, где поговорим о том, как они были возведены и как в Юрьев-Польском появилась первая крепость. Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке. А также увидите другие храмы, монастыри и памятники, которые нельзя пропустить в древнем городке.

Загадочные резные композиции
Георгиевский собор в центре Юрьев-Польского известен не столько своей древностью, сколько резными барельефами, не имеющими аналогов в России. На экскурсии 🧭 вы в деталях рассмотрите изображения и разгадаете их смысл. Несмотря на постоянный интерес ученых, смысл далеко не всех сюжетов объяснен. Вместе мы погрузимся в древнерусское искусство и попробуем понять задумку удивительно красивой резьбы.

Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Мне 30 лет, экскурсиями занимаюсь с 2008 года, провожу их по древнему городу Юрьев-Польскому и Владимирскому Ополью. Специализируюсь на белокаменном зодчестве Владимирской Руси, исторических фактах и событиях, связанных с XIX — началом XX века. С удовольствием поделюсь интересными историческими сюжетами.
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