Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Что вас ожидает

Исторический центр города

Экскурсию ⛳ начнем у памятника основателю города — Юрию Долгорукому, где я расскажу о том, как у Суздаля и Владимира появился сосед — Юрьев-Польский. Вы прогуляетесь 👣 по валам, где поговорим о том, как они были возведены и как в Юрьев-Польском появилась первая крепость. Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке. А также увидите другие храмы, монастыри и памятники, которые нельзя пропустить в древнем городке.

Загадочные резные композиции

Георгиевский собор в центре Юрьев-Польского известен не столько своей древностью, сколько резными барельефами, не имеющими аналогов в России. На экскурсии 🧭 вы в деталях рассмотрите изображения и разгадаете их смысл. Несмотря на постоянный интерес ученых, смысл далеко не всех сюжетов объяснен. Вместе мы погрузимся в древнерусское искусство и попробуем понять задумку удивительно красивой резьбы.