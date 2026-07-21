Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года комфортно прогуливаться по городу и наслаждаться его архитектурными памятниками.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Юрьеву-Польскому, жемчужине Золотого кольца, расположенной недалеко от Владимира.Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами страницы истории, воплощенные в белокаменных стенах и резных барельефах Георгиевского собора.Пройдитесь

по древним улицам, где каждый камень дышит историей, и узнайте о том, как строились первые крепости и храмы. Ваш личный гид поделится знаниями о мастерстве древнерусских зодчих и тайнами, которые хранят старинные резные изображения. В холодное время года экскурсия займет не более полутора часов, но оставит в вашей памяти яркие впечатления на долгие годы. Возможность расширения маршрута и посещения дополнительных исторических мест делает этот тур идеальным выбором для любителей истории и архитектуры

Описание экскурсии

Исторический центр города

Экскурсию начнем у памятника основателю города — Юрию Долгорукому, где я расскажу о том, как у Суздаля и Владимира появился сосед — Юрьев-Польский. Вы прогуляетесь по валам, где поговорим о том, как они были возведены и как в Юрьев-Польском появилась первая крепость. Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке. А также увидите другие храмы, монастыри и памятники, которые нельзя пропустить в древнем городке.

Загадочные резные композиции

Георгиевский собор в центре Юрьев-Польского известен не столько своей древностью, сколько резными барельефами, не имеющими аналогов в России. На экскурсии вы в деталях рассмотрите изображения и разгадаете их смысл. Несмотря на постоянный интерес ученых, смысл далеко не всех сюжетов объяснен. Вместе мы погрузимся в древнерусское искусство и попробуем понять задумку удивительно красивой резьбы.

Организационные детали

В зимнее время экскурсия длится примерно 1,5 часа: за это время мы успеем пройти весь маршрут.

Посещение экспозиции в Георгиевском соборе – 100 рублей с человека.

При желании экскурсию можно провести на транспорте и расширить маршрут (например, включить в программу посещение усадьбы Голицыных и города Мстиславль). Продолжительность и стоимость такой программы уточняйте в переписке с гидом.