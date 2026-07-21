Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами страницы истории, воплощенные в белокаменных стенах и резных барельефах Георгиевского собора.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура древнерусских храмов
- 🗿 Загадочные резные барельефы Георгиевского собора
- 🏰 История основания города Юрьев-Польский
- 🌳 Прогулка по историческим валам
- 🕍 Посещение Михайло-Архангельского монастыря
- 🚶♂️ Возможность расширить маршрут на транспорте
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Георгиевский собор
- Михайло-Архангельский монастырь
- Памятник Юрию Долгорукому
- Исторические валы
Описание экскурсии
Исторический центр города
Экскурсию начнем у памятника основателю города — Юрию Долгорукому, где я расскажу о том, как у Суздаля и Владимира появился сосед — Юрьев-Польский. Вы прогуляетесь по валам, где поговорим о том, как они были возведены и как в Юрьев-Польском появилась первая крепость. Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке. А также увидите другие храмы, монастыри и памятники, которые нельзя пропустить в древнем городке.
Загадочные резные композиции
Георгиевский собор в центре Юрьев-Польского известен не столько своей древностью, сколько резными барельефами, не имеющими аналогов в России. На экскурсии вы в деталях рассмотрите изображения и разгадаете их смысл. Несмотря на постоянный интерес ученых, смысл далеко не всех сюжетов объяснен. Вместе мы погрузимся в древнерусское искусство и попробуем понять задумку удивительно красивой резьбы.
Организационные детали
В зимнее время экскурсия длится примерно 1,5 часа: за это время мы успеем пройти весь маршрут.
Посещение экспозиции в Георгиевском соборе – 100 рублей с человека.
При желании экскурсию можно провести на транспорте и расширить маршрут (например, включить в программу посещение усадьбы Голицыных и города Мстиславль). Продолжительность и стоимость такой программы уточняйте в переписке с гидом.