Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

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Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца

Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Юрьеву-Польскому, жемчужине Золотого кольца, расположенной недалеко от Владимира.

Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами страницы истории, воплощенные в белокаменных стенах и резных барельефах Георгиевского собора.

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по древним улицам, где каждый камень дышит историей, и узнайте о том, как строились первые крепости и храмы.

Ваш личный гид поделится знаниями о мастерстве древнерусских зодчих и тайнами, которые хранят старинные резные изображения.

В холодное время года экскурсия займет не более полутора часов, но оставит в вашей памяти яркие впечатления на долгие годы.

Возможность расширения маршрута и посещения дополнительных исторических мест делает этот тур идеальным выбором для любителей истории и архитектуры

5
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура древнерусских храмов
  • 🗿 Загадочные резные барельефы Георгиевского собора
  • 🏰 История основания города Юрьев-Польский
  • 🌳 Прогулка по историческим валам
  • 🕍 Посещение Михайло-Архангельского монастыря
  • 🚶‍♂️ Возможность расширить маршрут на транспорте

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года комфортно прогуливаться по городу и наслаждаться его архитектурными памятниками.
Сейчас август — это идеальное время.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца

Что можно увидеть

  • Георгиевский собор
  • Михайло-Архангельский монастырь
  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Исторические валы

Описание экскурсии

Исторический центр города

Экскурсию начнем у памятника основателю города — Юрию Долгорукому, где я расскажу о том, как у Суздаля и Владимира появился сосед — Юрьев-Польский. Вы прогуляетесь по валам, где поговорим о том, как они были возведены и как в Юрьев-Польском появилась первая крепость. Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке. А также увидите другие храмы, монастыри и памятники, которые нельзя пропустить в древнем городке.

Загадочные резные композиции

Георгиевский собор в центре Юрьев-Польского известен не столько своей древностью, сколько резными барельефами, не имеющими аналогов в России. На экскурсии вы в деталях рассмотрите изображения и разгадаете их смысл. Несмотря на постоянный интерес ученых, смысл далеко не всех сюжетов объяснен. Вместе мы погрузимся в древнерусское искусство и попробуем понять задумку удивительно красивой резьбы.

Организационные детали

В зимнее время экскурсия длится примерно 1,5 часа: за это время мы успеем пройти весь маршрут.
Посещение экспозиции в Георгиевском соборе – 100 рублей с человека.
При желании экскурсию можно провести на транспорте и расширить маршрут (например, включить в программу посещение усадьбы Голицыных и города Мстиславль). Продолжительность и стоимость такой программы уточняйте в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1230 туристов
Здравствуйте, я Михаил, коренной юрьевполец, аттестованный гид. Экскурсиями занимаюсь с 2008 года, провожу их по древнему городу Юрьев-Польскому и Владимирскому Ополью. Специализируюсь на белокаменном зодчестве Владимирской Руси, исторических фактах и событиях, связанных с XIX — началом XX века. С удовольствием поделюсь интересными историческими сюжетами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо Михаилу за отличную экскурсию! Знакомство с историей города было увлекательным, очень интересным. Мы познакомились с древней историей города, с удовольствием окунулись в далекое прошлое. Михаил искренне любит свой город, много знает, и заразил нас этой любовью. Спасибо!
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Анна
Михаил поразил нашу разношерстную компания (взрослые, подростки и активный дедушка), мы все в восторге. Будучи уже который раз в Суздале решили доехать до Юрьева-Польского по принципу - ну, посмотрим, что
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там такое. Через 2 часа с Михаилом были веселые, активные, готовые обсуждать между собой услышанное. Это про тональность экскурсии. Суть экскурсии и ее наполненность еще лучше. Михаил - очень грамотный историк. Ты понимаешь, что тебе не сказки рассказывают (что, увы, в Суздале случается), все точно, выверено, с источниками, без пустого залихватского - вот тут впервые, вот только здесь….. Умный, знающий, внимательный, корректный, с хорошо поставленной речью. Спасибо Михаилу за то, что мы теперь влюблены в Юрьев-Польский. Это недооцененная жемчужина, с Михаилом намного интереснее, чем просто искать слона на старинной церкви. Приезжайте в Юрьев-Польский - атмосферное, наполненное место

Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Анна, спасибо, рад что Вам понравилось путешествие в Юрьев-Польский, приезжаете ещё раз))
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Г
Наше экскурсия проходила а сильнейшую метель. Но не смотря ни на что, Михаил смог нам рассказать и показать всю историю и красоту этого маленького городка. Всем рекомендую посетить Юрьев-Польский, т. к. в нем находится один из самых красивейших храмов-Георгиевский Собор. Спасибо, Михаил, что не отменили экскурсию, мы её запомним надолго!!!
Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова, и за Вашу любовь к истории, по погодным условиям эта экскурсия была очень экстремальная, но 2 часа в Вашей копании пролетели незаметно
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Сергей
Очень интересный рассказ о Юрьеве Польском в частности много интересных деталей о Георгиевском соборе
Очень интересный рассказ о Юрьеве Польском в частности много интересных деталей о Георгиевском соборе
Очень интересный рассказ о Юрьеве Польском в частности много интересных деталей о Георгиевском соборе
Очень интересный рассказ о Юрьеве Польском в частности много интересных деталей о Георгиевском соборе
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А
Михаил провел нам замечательную экскурсию по центру города. Рассказ был интересен и взрослым, и ребенку 10 лет. Очень содержательная и дружелюбная вышла прогулка с человеком увлеченным своим делом и проникнутым любовью к родному городу!
Михаил провел нам замечательную экскурсию по центру города. Рассказ был интересен и взрослым, и ребенку 10
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О
Прекрасная экскурсия, замечательный гид! Остались самые лучшие впечатления от города Юрьев-Польский и его достопримечательностей. Экскурсию рекомендуем к обязательному посещению!
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