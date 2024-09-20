За время прогулки мы погрузимся во времена не такой уж и далекой старины. Но именно тут мы прочувствуем все: как люди жили, любили, творили и становились важными фигурами в истории нашего государства. Золотые имена их — неотъемлемая часть истории нашего государства, и родина их — Владимирская земля!

Описание трансфер

Владимирская земля: история и культура

Вас ждет увлекательное путешествие по Владимирской земле — родине выдающихся умов нашей страны! Мы посетим провинциальные усадьбы, которые хранят в себе множество тайн и историй. На протяжении нашей прогулки мы расскажем о «феномене» русской усадьбы и о том, как все начиналось.

Усадьбы и их особенности

Вы узнаете, чем отличается вотчина от имения, а имение от усадьбы. Мы рассмотрим устройство усадебного комплекса, жизнь помещиков и культуру усадебного быта.

Усадьба Жуковских

Усадьба Жуковских — это мемориальный комплекс, единственная усадьба во Владимирской области, где сохранились нетронутые интерьеры. Хранительницы музея, Майя Константиновна и Елена, расскажут о биографии ученого, покажут его комнату и обстановку, погружая нас в атмосферу 19 века.

Усадьба Орехово

В усадьбе Орехово родился Коленька Жуковский, который впоследствии стал отцом русской авиации. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя: кто-то будет восхищаться историей усадеб и их интерьерами, а кто-то больше увлечется наукой. В усадьбе представлен целый зал с макетами и разработками ученого. Кроме того, вы сможете надеть виртуальные очки и «полетать» над нашей областью!

Село Черкутино

Село Черкутино — родина Михаила Михайловича Сперанского. Эти земли некогда принадлежали роду Салтыковых, и здесь располагалось огромное имение с каскадными прудами и барским домом. Именно здесь, в селе священника, родился мальчик Миша, который с детства предпочитал чтение псалтыря играм с детьми. Этот мальчик впоследствии стал знаменитым автором свода Законов Российской империи!

Важная информация

Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 13 лет. Обратите внимание, что одновременно в группе может находиться не более 3 человек.