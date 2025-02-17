Владимирская земля подарила нам немало великих умов.
Все они воспитывались в провинциальных усадьбах, которые мы вам покажем в сёлах Жерехово, Орехово, Черкутино. По пути расскажем о феномене русской усадьбы.
С чего всё начиналось? Чем вотчина от имения отличается, а имение — от усадьбы? Вы узнаете об усадебном устройстве и быте, а также о жизни помещиков.
Все они воспитывались в провинциальных усадьбах, которые мы вам покажем в сёлах Жерехово, Орехово, Черкутино. По пути расскажем о феномене русской усадьбы.
С чего всё начиналось? Чем вотчина от имения отличается, а имение — от усадьбы? Вы узнаете об усадебном устройстве и быте, а также о жизни помещиков.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Усадьба Жерехово — готический дворец в лесу хранит такие красивые легенды о семействе Всеволжских! Здесь, в этом огромном имении, недолго работал управляющим отец великого учёного, к которому мы отправимся следом в соседнее село.
Усадьба в Орехово
- Это родина Коленьки Жуковского, и именно ему суждено будет стать отцом русской авиации. В Орехово он творил и создавал, отдыхал и проводил досуг со своей семьёй. Это единственная усадьба во Владимирской области, где остались оригинальные интерьеры!
- Хранительницы музея расскажут вам биографию учёного, покажут его комнату и погрузят вас в атмосферу 19 века
- Здесь также есть целый зал с макетами и разработками учёного. А ещё можно надеть VR-очки и полетать виртуально над нашей областью
Село Черкутино, где родился Михаил Михайлович Сперанский, автор свода законов Российской империи. Подробнее о нём вам расскажут в музее.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей Сперанского — от 100 ₽, в дом Жуковского — от 240 ₽
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Bora
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Экскурсии внутри музеев проводят местные гиды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 1421 туриста
Привет, я — Таня, аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем: — обзорнуюЗадать вопрос
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