Владимирская земля подарила нам немало великих умов. Все они воспитывались в провинциальных усадьбах, которые мы вам покажем в сёлах Жерехово, Орехово, Черкутино. По пути расскажем о феномене русской усадьбы. С чего всё начиналось? Чем вотчина от имения отличается, а имение — от усадьбы? Вы узнаете об усадебном устройстве и быте, а также о жизни помещиков.

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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Усадьба Жерехово — готический дворец в лесу хранит такие красивые легенды о семействе Всеволжских! Здесь, в этом огромном имении, недолго работал управляющим отец великого учёного, к которому мы отправимся следом в соседнее село.

Усадьба в Орехово

Это родина Коленьки Жуковского, и именно ему суждено будет стать отцом русской авиации. В Орехово он творил и создавал, отдыхал и проводил досуг со своей семьёй. Это единственная усадьба во Владимирской области, где остались оригинальные интерьеры!

Хранительницы музея расскажут вам биографию учёного, покажут его комнату и погрузят вас в атмосферу 19 века

Здесь также есть целый зал с макетами и разработками учёного. А ещё можно надеть VR-очки и полетать виртуально над нашей областью

Село Черкутино, где родился Михаил Михайлович Сперанский, автор свода законов Российской империи. Подробнее о нём вам расскажут в музее.

Организационные детали