Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Величие древнего града Боголюбово Расположенный на высоком берегу реки Нерль, поселок Боголюбово покорит вас не только пасторальными пейзажами, но и удивительным архитектурным наследием. Вы увидите руины дворца Андрея Боголюбского XII века и посетите Свято-Боголюбский женский монастырь. А также насладитесь белоснежной церковью Покрова на Нерли, возведенной прямо посреди заливных лугов.
Андрей Боголюбский и тайны Боголюбово Вы узнаете, как и когда Боголюбово стало важной стратегической точкой Древней Руси и почему этот небольшой тихий поселок по сей день остается «местом притяжения» путешественников и паломников. Кроме того, я расскажу о культурно-историческом наследии благоверного князя Андрея Боголюбского и раскрою, почему историки в один голос называют его «первым русским монархом».
Организационные детали
Из Владимира в Боголюбово и обратно мы доедем на общественном транспорте или на такси 🚕. Время в пути — 15 минут.
В теплое время года можно организовать лодочную прогулку 👣 к месту слияния Клязьмы и Нерли. Доплата составит 200-300 рублей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Экскурсовод-культуролог, дипломированный гид, автор и ведущая тематических экскурсий для взрослых и детей. Организую пешие и авто экскурсии, групповые и индивидуальные туры по всемирно известным местам Владимиро-Суздальского княжества.