Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

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Боголюбово и церковь Покрова на Нерли

Посетить важнейшие святыни Владимирской земли и полюбоваться полями, реками и лугами

Дарья
Дарья – Гид из Владимира
Боголюбово — идиллический старинный поселок с богатой историей 📖.

Вы услышите о временах, когда он был резиденцией князя Андрея Боголюбского, и осмотрите действующий женский монастырь.

А еще прогуляетесь 👣 к храму Покрова на Нерли — одному из самых известных памятников древнерусского зодчества.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли

Что вас ожидает

Величие древнего града Боголюбово
Расположенный на высоком берегу реки Нерль, поселок Боголюбово покорит вас не только пасторальными пейзажами, но и удивительным архитектурным наследием. Вы увидите руины дворца Андрея Боголюбского XII века и посетите Свято-Боголюбский женский монастырь. А также насладитесь белоснежной церковью Покрова на Нерли, возведенной прямо посреди заливных лугов.

Андрей Боголюбский и тайны Боголюбово
Вы узнаете, как и когда Боголюбово стало важной стратегической точкой Древней Руси и почему этот небольшой тихий поселок по сей день остается «местом притяжения» путешественников и паломников. Кроме того, я расскажу о культурно-историческом наследии благоверного князя Андрея Боголюбского и раскрою, почему историки в один голос называют его «первым русским монархом».

Организационные детали

  • Из Владимира в Боголюбово и обратно мы доедем на общественном транспорте или на такси 🚕. Время в пути — 15 минут.
  • В теплое время года можно организовать лодочную прогулку 👣 к месту слияния Клязьмы и Нерли. Доплата составит 200-300 рублей.
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Экскурсовод-культуролог, дипломированный гид, автор и ведущая тематических экскурсий для взрослых и детей. Организую пешие и авто экскурсии, групповые и индивидуальные туры по всемирно известным местам Владимиро-Суздальского княжества.
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