Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Что вас ожидает

Величие древнего града Боголюбово

Расположенный на высоком берегу реки Нерль, поселок Боголюбово покорит вас не только пасторальными пейзажами, но и удивительным архитектурным наследием. Вы увидите руины дворца Андрея Боголюбского XII века и посетите Свято-Боголюбский женский монастырь. А также насладитесь белоснежной церковью Покрова на Нерли, возведенной прямо посреди заливных лугов.

Андрей Боголюбский и тайны Боголюбово

Вы узнаете, как и когда Боголюбово стало важной стратегической точкой Древней Руси и почему этот небольшой тихий поселок по сей день остается «местом притяжения» путешественников и паломников. Кроме того, я расскажу о культурно-историческом наследии благоверного князя Андрея Боголюбского и раскрою, почему историки в один голос называют его «первым русским монархом».

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