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Домонгольская Русь — экскурсия по Владимиру

4.6
10 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Владимира
Владимир — город 🏙️, жемчужина Золотого кольца России.

Был заложен в 990 и до сих пор сохранил свою древнерусскую уникальность.

Здесь сосредоточено множество памятников основанию Древней Руси, какое то время он даже был главной столицей ⭐️ княжества! Храмы хранят священные реликвии — работы Андрея Рублева, в годы Великой Отечественной войны сюда было эвакуировано 18 госпиталей, город спас множество жизней.

Мы предлагаем вам лично увидеть все достопримечательности 🏛️ Владимира, а индивидуальный гид расскажет обо всех тайнах и удивительных местах главного города Древней Руси.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Домонгольская Русь — экскурсия по Владимиру
Домонгольская Русь — экскурсия по Владимиру

Что вы увидите

  • Успенский Кафедральный собор
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота
  • Троицкую церковь
  • Соборную площадь
  • Смотровые площадки
  • Пешеходная улица Георгиевская
  • Улица Большая Московская
Вы познакомитесь с историей 📖 города, входящего в состав Золотого Кольца России. Что вас ожидает:• Вас ожидает прогулка 👣 по самым древним улицам Владимира — Большая Московская и Георгиевская;
  • Вы увидите резьбу статного Дмитриевского собора, уникальную архитектуру Золотых ворот (военно-оборонительное строение XII века) и Троицкую церковь ⛪, построенную в неорусском стиле;
  • Осмотрите главный храм Руси XII века — Успенский Кафедральный собор и главную площадь города — Соборную;
  • Посетите смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Начало
🚩 Соборная площадь
Место завершения
🏁 Золотые ворота
Домонгольская Русь — экскурсия по Владимиру
Домонгольская Русь — экскурсия по Владимиру
Домонгольская Русь — экскурсия по Владимиру
Домонгольская Русь — экскурсия по Владимиру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
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10 отзывов оставили туристы

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