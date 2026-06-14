Владимир — город, жемчужина Золотого кольца России. Был заложен в 990 и до сих пор сохранил свою древнерусскую уникальность.
Здесь сосредоточено множество памятников основанию Древней Руси, какое то время он даже
Здесь сосредоточено множество памятников основанию Древней Руси, какое то время он даже
Описание экскурсииВы познакомитесь с историей города, входящего в состав Золотого Кольца России. Что вас ожидает:• Вас ожидает прогулка по самым древним улицам Владимира — Большая Московская и Георгиевская;
- Вы увидите резьбу статного Дмитриевского собора, уникальную архитектуру Золотых ворот (военно-оборонительное строение XII века) и Троицкую церковь, построенную в неорусском стиле;
- Осмотрите главный храм Руси XII века — Успенский Кафедральный собор и главную площадь города — Соборную;
- Посетите смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама города. Важная информация! - Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Каждый день по договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский Кафедральный собор
- Дмитриевский собор
- Золотые ворота
- Троицкую церковь
- Соборную площадь
- Смотровые площадки
- Пешеходная улица Георгиевская
- Улица Большая Московская
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо Марине за интересную экскурсию, все очень понравилось
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П
Алексею низкий поклон. Человек соединил в себе потрясающие рассказы и заботу о нас. Я была на экскурсии с мамой и мы не могли долго ходить пешком. Но при этом хотели посмотреть Владимир.
Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую. Подача — нестандартная, интересная. Алексей живой и оч профессиональный. Гулять по городу самим теперь неинтересно))) Спасибо! 🙏
Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую. Подача — нестандартная, интересная. Алексей живой и оч профессиональный. Гулять по городу самим теперь неинтересно))) Спасибо! 🙏
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Т
Алексею низкий поклон. Человек соединил в себе потрясающие рассказы и заботу о нас. Я была на экскурсии с мамой и мы не могли долго ходить пешком. Но при этом хотели посмотреть Владимир.
Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую. Подача — нестандартная, интересная. Алексей живой и оч профессиональный. Гулять по городу самим теперь неинтересно))) Спасибо! 🙏
Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую. Подача — нестандартная, интересная. Алексей живой и оч профессиональный. Гулять по городу самим теперь неинтересно))) Спасибо! 🙏
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И
Экскурсия по г. Владимиру была очень увлекательная и познавательная. Гид Ирина интересно и доходчиво рассказала о истории этого города, показала красивые т значимые места. Вернёмся снова.
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И
Понравилась экскурсия во Владимире и посещение кузницы Династии Бородиных. Были заинтересованы не только взрослые, но так же гид смогла заинтересовать детей.
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С
Мы были во Владимире всего несколько часов, не успели посмотреть всего запланированного, но успели получить приятные впечатления от города и от людей!
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