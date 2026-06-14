Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

В Владислав Спасибо Марине за интересную экскурсию, все очень понравилось Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Полина Алексею низкий поклон. Человек соединил в себе потрясающие рассказы и заботу о нас. Я была на экскурсии с мамой и мы не могли долго ходить пешком. Но при этом хотели посмотреть Владимир.

Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую. Подача — нестандартная, интересная. Алексей живой и оч профессиональный. Гулять по городу самим теперь неинтересно))) Спасибо! 🙏 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Телия Алексею низкий поклон. Человек соединил в себе потрясающие рассказы и заботу о нас. Я была на экскурсии с мамой и мы не могли долго ходить пешком. Но при этом хотели посмотреть Владимир.

Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую. Подача — нестандартная, интересная. Алексей живой и оч профессиональный. Гулять по городу самим теперь неинтересно))) Спасибо! 🙏 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Инна Экскурсия по г. Владимиру была очень увлекательная и познавательная. Гид Ирина интересно и доходчиво рассказала о истории этого города, показала красивые т значимые места. Вернёмся снова. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Понравилась экскурсия во Владимире и посещение кузницы Династии Бородиных. Были заинтересованы не только взрослые, но так же гид смогла заинтересовать детей. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет