Гиды В. – Гид из Владимира

Владимир — город 🏙️, жемчужина Золотого кольца России.



Был заложен в 990 и до сих пор сохранил свою древнерусскую уникальность.



Здесь сосредоточено множество памятников основанию Древней Руси, какое то время он даже был главной столицей ⭐️ княжества! Храмы хранят священные реликвии — работы Андрея Рублева, в годы Великой Отечественной войны сюда было эвакуировано 18 госпиталей, город спас множество жизней.



Мы предлагаем вам лично увидеть все достопримечательности 🏛️ Владимира, а индивидуальный гид расскажет обо всех тайнах и удивительных местах главного города Древней Руси.