Мои заказы

Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру

Пешеходная экскурсия по древним улицам Владимира: индивидуальный гид
Владимир — город, жемчужина Золотого кольца России. Был заложен в 990 и до сих пор сохранил свою древнерусскую уникальность.

Здесь сосредоточено множество памятников основанию Древней Руси, какое то время он даже
читать дальшеуменьшить

был главной столицей княжества! Храмы хранят священные реликвии — работы Андрея Рублева, в годы Великой Отечественной войны сюда было эвакуировано 18 госпиталей, город спас множество жизней.

Мы предлагаем вам лично увидеть все достопримечательности Владимира, а индивидуальный гид расскажет обо всех тайнах и удивительных местах главного города Древней Руси.

4.9
26 отзывов
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с историей города, входящего в состав Золотого Кольца России. Что вас ожидает:• Вас ожидает прогулка по самым древним улицам Владимира — Большая Московская и Георгиевская;
  • Вы увидите резьбу статного Дмитриевского собора, уникальную архитектуру Золотых ворот (военно-оборонительное строение XII века) и Троицкую церковь, построенную в неорусском стиле;
  • Осмотрите главный храм Руси XII века — Успенский Кафедральный собор и главную площадь города — Соборную;
  • Посетите смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама города. Важная информация! - Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Каждый день по договорённости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Успенский Кафедральный собор
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота
  • Троицкую церковь
  • Соборную площадь
  • Смотровые площадки
  • Пешеходная улица Георгиевская
  • Улица Большая Московская
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
1
В
Спасибо Марине за интересную экскурсию, все очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
П
Алексею низкий поклон. Человек соединил в себе потрясающие рассказы и заботу о нас. Я была на экскурсии с мамой и мы не могли долго ходить пешком. Но при этом хотели посмотреть Владимир.
Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую. Подача — нестандартная, интересная. Алексей живой и оч профессиональный. Гулять по городу самим теперь неинтересно))) Спасибо! 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Алексею низкий поклон. Человек соединил в себе потрясающие рассказы и заботу о нас. Я была на экскурсии с мамой и мы не могли долго ходить пешком. Но при этом хотели посмотреть Владимир.
Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую. Подача — нестандартная, интересная. Алексей живой и оч профессиональный. Гулять по городу самим теперь неинтересно))) Спасибо! 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия по г. Владимиру была очень увлекательная и познавательная. Гид Ирина интересно и доходчиво рассказала о истории этого города, показала красивые т значимые места. Вернёмся снова.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Понравилась экскурсия во Владимире и посещение кузницы Династии Бородиных. Были заинтересованы не только взрослые, но так же гид смогла заинтересовать детей.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Мы были во Владимире всего несколько часов, не успели посмотреть всего запланированного, но успели получить приятные впечатления от города и от людей!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владимира

Похожие экскурсии на «Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру»

По Владимиру с гидом-историком
Пешая
На автобусе
2 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Владимиру с гидом-историком
Погрузиться в славное прошлое города и узнать, чем он хорош сейчас
Сегодня в 15:00
11 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Боголюбово и Владимиру
На автобусе
7 часов
33 отзыва
Групповая
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Боголюбово и Владимиру
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: Около Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
3200 ₽ за человека
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
На машине
3.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
Разобраться в архитектуре и живописи, погрузиться в атмосферу древности и не заскучать
Начало: Соборная площадь
21 авг в 14:00
30 авг в 15:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
На автобусе
3 часа
5 отзывов
Групповая
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
К княжеским палатам, лебединой церкви, палеолиту и чудотворной иконе
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владимире
6450 ₽ за экскурсию