Что вы увидите
- Успенский Кафедральный собор
- Дмитриевский собор
- Золотые ворота
- Троицкую церковь
- Соборную площадь
- Смотровые площадки
- Пешеходная улица Георгиевская
- Улица Большая Московская
Вы познакомитесь с историей 📖 города, входящего в состав Золотого Кольца России. Что вас ожидает:• Вас ожидает прогулка 👣 по самым древним улицам Владимира — Большая Московская и Георгиевская;
- Вы увидите резьбу статного Дмитриевского собора, уникальную архитектуру Золотых ворот (военно-оборонительное строение XII века) и Троицкую церковь ⛪, построенную в неорусском стиле;
- Осмотрите главный храм Руси XII века — Успенский Кафедральный собор и главную площадь города — Соборную;
- Посетите смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама города.
Место завершения
🏁 Золотые ворота
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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