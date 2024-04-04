Добро пожаловать во Владимир, где в 12 веке родилась Русь Владимирская! Этот город, в котором каждый камень дышит историей, был местом встречи многих именитых гостей.Теперь пришло ваше время полюбоваться красотой

белокаменного зодчества и послушать истории о славном граде и его великих князьях. Во время 2-часовой обзорной экскурсии вы узнаете, почему Золотые ворота из камня, зачем Успенский собор повторили в Москве и что помешало Владимиру стать столицей. Мы совершим внешний осмотр памятников белокаменного зодчества, рассмотрим древние Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. Познакомимся с памятниками архитектуры 16-19 вв. и посетим лучшие смотровые площадки с открыточными видами. В конце прогулки вы получите рекомендации о том, чем можно заняться в свободное время в современном Владимире, узнаете о мастер-классах и найдете самые популярные сувенирные магазинчики

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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы совершим 2-часовую обзорную экскурсию по городу с внешним осмотром памятников белокаменного зодчества. Рассмотрим древние Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. Познакомимся с памятниками архитектуры 16-19 вв. Посетим лучшие смотровые площадки с открыточными видами.

О чём будем говорить

Вы познакомитесь с историей бывшей столицы северо-восточной Руси. Ах, если бы не нашествия золотоордынских ханов, Владимир мог бы зваться нашей сегодняшней столицей!

Мы вместе порассуждаем, кто и когда мог основать город над рекой Клязьмой.

Поговорим о судьбе Успенского кафедрального собора. Выясним, почему точно такой же собор был возведëн в Москве.

Вспомним душещипательную историю о гибели города во время нашествия хана Батыя.

Обсудим, почему белокаменные ворота называются Золотыми.

Прочитаем историю в камне на стенах Дмитриевского собора.

Прогуляемся по пешеходной улице Владимира и выясним её старинное народное название.

В конце прогулки я расскажу, чем можно заняться в свободное время в современном Владимире. Посоветую мастер-классы и покажу самые популярные сувенирные магазинчики.

Организационные детали

В моей компании возможно посещение Успенского собора. Билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 250 руб., дети до 14 лет — бесплатно. Можно воспользоваться Пушкинской картой.