Добро пожаловать во Владимир, где в 12 веке родилась Русь Владимирская! Этот город, в котором каждый камень дышит историей, был местом встречи многих именитых гостей.
Теперь пришло ваше время полюбоваться красотой
Теперь пришло ваше время полюбоваться красотой
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные памятники белокаменного зодчества
- 📜 Интересные исторические факты и легенды
- 👑 Погружение в историю великого княжества
- 🌆 Великолепные виды с лучших смотровых площадок
- 🛍 Рекомендации по сувенирам и мастер-классам
Что можно увидеть
- Золотые ворота
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Пешеходная улица Владимира
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы совершим 2-часовую обзорную экскурсию по городу с внешним осмотром памятников белокаменного зодчества. Рассмотрим древние Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. Познакомимся с памятниками архитектуры 16-19 вв. Посетим лучшие смотровые площадки с открыточными видами.
О чём будем говорить
- Вы познакомитесь с историей бывшей столицы северо-восточной Руси. Ах, если бы не нашествия золотоордынских ханов, Владимир мог бы зваться нашей сегодняшней столицей!
- Мы вместе порассуждаем, кто и когда мог основать город над рекой Клязьмой.
- Поговорим о судьбе Успенского кафедрального собора. Выясним, почему точно такой же собор был возведëн в Москве.
- Вспомним душещипательную историю о гибели города во время нашествия хана Батыя.
- Обсудим, почему белокаменные ворота называются Золотыми.
- Прочитаем историю в камне на стенах Дмитриевского собора.
- Прогуляемся по пешеходной улице Владимира и выясним её старинное народное название.
В конце прогулки я расскажу, чем можно заняться в свободное время в современном Владимире. Посоветую мастер-классы и покажу самые популярные сувенирные магазинчики.
Организационные детали
В моей компании возможно посещение Успенского собора. Билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 250 руб., дети до 14 лет — бесплатно. Можно воспользоваться Пушкинской картой.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 68 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. Я — профессиональный историк. Экскурсионной деятельностью занимаюсь более 20 лет. Имею аккредитацию Владимиро-суздальского музея-заповедника. Провожу экскурсии для индивидуалов и организованных групп. Желаю всем приятного отдыха! И — до встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
4 апр 2024
Экскурсия понравилась. Информация подавалась доступно. Детям тоже было интересно. Хотелось бы побольше информации о современной жизни города.
Е
Елена
1 мар 2024
Спасибо за экскурсию. Елена, наш гид, замечательный историк, она рассказывала интересные факты, могла вовлечь в экскурсию детей. Более двух часов мы гуляли по Владимиру. Очень познавательная программа была в Успенском соборе. Всем рекомендую гида Елену, она может найти подход как ко взрослому, так и к ребёнку, чтобы донести нужную информацию.
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