По Владимиру с гидом-историком

Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
Добро пожаловать во Владимир, где в 12 веке родилась Русь Владимирская! Этот город, в котором каждый камень дышит историей, был местом встречи многих именитых гостей.

Теперь пришло ваше время полюбоваться красотой
читать дальше

белокаменного зодчества и послушать истории о славном граде и его великих князьях.

Во время 2-часовой обзорной экскурсии вы узнаете, почему Золотые ворота из камня, зачем Успенский собор повторили в Москве и что помешало Владимиру стать столицей.

Мы совершим внешний осмотр памятников белокаменного зодчества, рассмотрим древние Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. Познакомимся с памятниками архитектуры 16-19 вв. и посетим лучшие смотровые площадки с открыточными видами.

В конце прогулки вы получите рекомендации о том, чем можно заняться в свободное время в современном Владимире, узнаете о мастер-классах и найдете самые популярные сувенирные магазинчики

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕍 Уникальные памятники белокаменного зодчества
  2. 📜 Интересные исторические факты и легенды
  3. 👑 Погружение в историю великого княжества
  4. 🌆 Великолепные виды с лучших смотровых площадок
  5. 🛍 Рекомендации по сувенирам и мастер-классам

Что можно увидеть

  • Золотые ворота
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Пешеходная улица Владимира
По Владимиру с гидом-историком
По Владимиру с гидом-историком
По Владимиру с гидом-историком
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы совершим 2-часовую обзорную экскурсию по городу с внешним осмотром памятников белокаменного зодчества. Рассмотрим древние Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. Познакомимся с памятниками архитектуры 16-19 вв. Посетим лучшие смотровые площадки с открыточными видами.

О чём будем говорить

  • Вы познакомитесь с историей бывшей столицы северо-восточной Руси. Ах, если бы не нашествия золотоордынских ханов, Владимир мог бы зваться нашей сегодняшней столицей!
  • Мы вместе порассуждаем, кто и когда мог основать город над рекой Клязьмой.
  • Поговорим о судьбе Успенского кафедрального собора. Выясним, почему точно такой же собор был возведëн в Москве.
  • Вспомним душещипательную историю о гибели города во время нашествия хана Батыя.
  • Обсудим, почему белокаменные ворота называются Золотыми.
  • Прочитаем историю в камне на стенах Дмитриевского собора.
  • Прогуляемся по пешеходной улице Владимира и выясним её старинное народное название.

В конце прогулки я расскажу, чем можно заняться в свободное время в современном Владимире. Посоветую мастер-классы и покажу самые популярные сувенирные магазинчики.

Организационные детали

В моей компании возможно посещение Успенского собора. Билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 250 руб., дети до 14 лет — бесплатно. Можно воспользоваться Пушкинской картой.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
4 апр 2024
Экскурсия понравилась. Информация подавалась доступно. Детям тоже было интересно. Хотелось бы побольше информации о современной жизни города.
Е
1 мар 2024
Спасибо за экскурсию. Елена, наш гид, замечательный историк, она рассказывала интересные факты, могла вовлечь в экскурсию детей. Более двух часов мы гуляли по Владимиру. Очень познавательная программа была в Успенском соборе. Всем рекомендую гида Елену, она может найти подход как ко взрослому, так и к ребёнку, чтобы донести нужную информацию.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыЗолотые ВоротаПопулярные местаУспенский СоборУлицы и переулкиСмотровые площадкиДмитриевский соборДля студентовСамое главное

Похожие экскурсии из Владимира

Владимир: погружение в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
200 отзывов
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 870 за всё до 5 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 3 900 за человека
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владимире
ХорошоТам