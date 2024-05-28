Большая Московская Улица – экскурсии во Владимире

Найдено 6 экскурсий в категории «Большая Московская Улица» во Владимире, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Владимир: к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
148 отзывов
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
А если не хочется мёрзнуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300 за всё до 10 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    28 мая 2024
    Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
    Супер информативно и интересно!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Древний Владимир: к истокам истории
    Благодарность Ольге за прекрасно проведенное время во Владимире. Великолепный гид и рассказчик, время пролетело незаметно 🙌
  • К
    Катерина
    14 мая 2024
    Древний Владимир: к истокам истории
    Замечательно провели время! Спасибо Ольге за погружение в историю. Прекрасно отработан маршрут, хорошая подача большоего объема информации. Было комфортно, несмотря на совершенно «немайский» холод!
    Замечательно провели время! Спасибо Ольге за погружение в историю. Прекрасно отработан маршрут, хорошая подача большоего объема
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Древний Владимир: к истокам истории
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Открыли для себя много новых исторических фактов. Также понравилось, что экскурсовод проводила параллели с нашим временем. Спасибо большое.
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
    Замечательный экскурсовод и очень приятный человек! Анастасия излагала просто и понятно, но необычные и интересные факты, которые знают не многие.
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    Узнали познавательные и, можно сказать, уникальные факты о Владимире. Вместо запланированных 2 часов, проходили больше 3 - х и не заметили! Спасибо большое Анастасии!

  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
    Прекрасный экскурсовод Анастасия! Очень интересная экскурсия, незаметно пролетело время)) Всем рекомендую приехать в Владимир и пойти на экскурсию к Анастасии!
  • Д
    Дарья
    4 мая 2024
    Владимир. Путь сквозь века
    Огромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успели посмотреть все главные достопримечательности
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    прекрасного Владимира. Лариса — отличный специалист, который разбирается в своем деле, ответит на все вопросы, интересно преподнесет материал. Кроме того, Лариса подскажет, куда можно зайти после экскурсии (музеи, сувенирные магазины, кафе), что тоже очень важно, особенно, когда вы первый раз в городе. В общем, знакомство со Владимиром прошло на «отлично», огромные благодарности замечательной Ларисе! Всем однозначно рекомендуем!

    Огромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успели
  • В
    Валентина
    2 мая 2024
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Добрый день! Экскурсия была хорошая, видно сразу что гид любит свой город и свою работу! Рассказывает интересно, детально, много дат,
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    много событий, но дети откровенно скучали (10, 12 и 14 лет). Экскурсия рассчитана скорее на взрослых! Маршрут построен отлично, все места с прекрасными видами посетите, исторические памятники увидите. Единственное что мы не поняли почему экскурсию рекламируют с посещением двух музеев…. про них мы вспомнили когда уже распрощались с гидом. Т. е. музеи в экскурсию не входят. Ни кто вас туда не проводит и ни чего не расскажет. Это самостоятельное посещение. В музей ложек мы не ходили, а вот роспись пряников посетили, т. к. заранее были куплены билеты по рекомендации организатора которая сообщила что день в день билетов может не быть. В общем это обычная двух часовая экскурсия, музеи самостоятельно по желанию.

  • О
    Ольга
    22 февраля 2024
    А если не хочется мёрзнуть
    Были во Владимире впервые, и остались очень довольны экскурсией. Нашим гидом был Корней, было очень интересно даже непоседе 10 лет…
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    Экскурсия составлена так, что несмотря на огромный объем материала и на по-настояшему зимнюю погоду весь маршрут проходится легко, и не успеваешь замёрзнуть, что немаловажно) Спасибо гиду!

  • М
    Марина
    16 января 2024
    Владимир - средневековая столица Руси
    Экскурсию по Владимиру для нас проводила Александра,юный, но очень много знающий искусствовед. Очень интересный рассказ, много неожиданных исторических фактов,маршрут в сильный
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    мороз (было минус 27), но пейзажи красивейшие на фоне морозного голубого неба и яркого солнца, да еще и с подробными описаниями и рассказами экскурсовода. Прекрасная экскурсия, готовы рекомендовать друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Большая Московская Улица»

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  3. Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
  4. Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
  5. А если не хочется мёрзнуть
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Большая Московская Улица" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 900 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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