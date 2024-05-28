1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай28 мая 2024Супер информативно и интересно!
- ССергей26 мая 2024Благодарность Ольге за прекрасно проведенное время во Владимире. Великолепный гид и рассказчик, время пролетело незаметно 🙌
- ККатерина14 мая 2024Замечательно провели время! Спасибо Ольге за погружение в историю. Прекрасно отработан маршрут, хорошая подача большоего объема информации. Было комфортно, несмотря на совершенно «немайский» холод!
- ААлександр12 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Открыли для себя много новых исторических фактов. Также понравилось, что экскурсовод проводила параллели с нашим временем. Спасибо большое.
- ООльга10 мая 2024Замечательный экскурсовод и очень приятный человек! Анастасия излагала просто и понятно, но необычные и интересные факты, которые знают не многие.
- ИИрина7 мая 2024Прекрасный экскурсовод Анастасия! Очень интересная экскурсия, незаметно пролетело время)) Всем рекомендую приехать в Владимир и пойти на экскурсию к Анастасии!
- ДДарья4 мая 2024Огромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успели посмотреть все главные достопримечательности
- ВВалентина2 мая 2024Добрый день! Экскурсия была хорошая, видно сразу что гид любит свой город и свою работу! Рассказывает интересно, детально, много дат,
- ООльга22 февраля 2024Были во Владимире впервые, и остались очень довольны экскурсией. Нашим гидом был Корней, было очень интересно даже непоседе 10 лет…
- ММарина16 января 2024Экскурсию по Владимиру для нас проводила Александра,юный, но очень много знающий искусствовед. Очень интересный рассказ, много неожиданных исторических фактов,маршрут в сильный
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Большая Московская Улица»
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