Искусство и музеи – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» во Владимире, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Древние фрески Владимира
Пешая
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам
Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Соборной площади
28 окт в 08:00
29 окт в 12:00
8 090 за всё до 10 чел.
Сокровища Владимира: белокаменное зодчество и фрески Рублёва
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища Владимира: белокаменное зодчество и фрески Рублёва
Пройтись по центру города, погрузиться в его историю и увидеть памятники 12 века
28 окт в 10:00
29 окт в 10:00
5 400 за всё до 7 чел.
Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
Прогуляться по старинному городу, познакомиться с его историей и узнать всё о Владимирской вишне
Начало: На Соборной пл
30 окт в 09:30
1 ноя в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    23 ноября 2023
    Древние фрески Владимира
    Татьяна была на высоте, несмотря на морозную погоду. Узнали много нового. Огромное спасибо.
  • С
    Светлана
    11 октября 2023
    Древние фрески Владимира
    Были на экскурсии 9 октября. Очень понравилось как исторический материал был изложен экскурсоводом Татьяной. Узнали для себя много интересного и просто получили удовольствие от общения с экудированным специалистом.
  • Д
    Денис
    7 июня 2023
    Древние фрески Владимира
    Большое спасибо за великолепную экскурсию!!! Татьяна очень хороший рассказчик и прекрасно владеет материалом. Было очень интересно)))

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древние фрески Владимира
  2. Сокровища Владимира: белокаменное зодчество и фрески Рублёва
  3. Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Театральная площадь
  8. Водонапорная башня
  9. Большая Московская Улица
  10. Козлов Вал
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в октябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 8 090. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год по теме «Искусство и музеи», 8 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам