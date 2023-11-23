3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам
Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Соборной площади
28 окт в 08:00
29 окт в 12:00
8 090₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища Владимира: белокаменное зодчество и фрески Рублёва
Пройтись по центру города, погрузиться в его историю и увидеть памятники 12 века
28 окт в 10:00
29 окт в 10:00
5 400₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
Прогуляться по старинному городу, познакомиться с его историей и узнать всё о Владимирской вишне
Начало: На Соборной пл
30 окт в 09:30
1 ноя в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий23 ноября 2023Татьяна была на высоте, несмотря на морозную погоду. Узнали много нового. Огромное спасибо.
- ССветлана11 октября 2023Были на экскурсии 9 октября. Очень понравилось как исторический материал был изложен экскурсоводом Татьяной. Узнали для себя много интересного и просто получили удовольствие от общения с экудированным специалистом.
- ДДенис7 июня 2023Большое спасибо за великолепную экскурсию!!! Татьяна очень хороший рассказчик и прекрасно владеет материалом. Было очень интересно)))
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Искусство и музеи»
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