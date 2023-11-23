В Валерий Древние фрески Владимира Татьяна была на высоте, несмотря на морозную погоду. Узнали много нового. Огромное спасибо.

С Светлана Древние фрески Владимира Были на экскурсии 9 октября. Очень понравилось как исторический материал был изложен экскурсоводом Татьяной. Узнали для себя много интересного и просто получили удовольствие от общения с экудированным специалистом.