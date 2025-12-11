Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии во Владимире

Найдено 5 экскурсий в категории «Для иностранцев» во Владимире, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Здравствуй, Владимир
Пешая
2.5 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
Сегодня в 12:00
14 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Владимир. Путь сквозь века
Пешая
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 2 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
На машине
4 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Завтра в 08:00
15 дек в 08:30
6667 ₽ за всё до 6 чел.
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Пешая
2 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением мастерских художников и антикварных коллекций. Узнайте, как древний город вдохновляет творцов
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Для иностранцев»

Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Соборная площадь
  5. Самое главное
  6. Водонапорная башня
  7. Церковь Покрова на Нерли
  8. Театральная площадь
  9. Большая Московская Улица
  10. Козлов Вал
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2025
Сейчас во Владимире в категории "Для иностранцев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6000 до 6800. Туристы уже оставили гидам 457 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
