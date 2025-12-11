Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗдравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
Сегодня в 12:00
14 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Завтра в 08:00
15 дек в 08:30
6667 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением мастерских художников и антикварных коллекций. Узнайте, как древний город вдохновляет творцов
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2025
Сейчас во Владимире в категории "Для иностранцев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6000 до 6800. Туристы уже оставили гидам 457 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владимире на 2025 год для иностранцев, 457 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль