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другую действительность, мы окунулись в историю древнего города Владимира, узнали много нового. Соприкосновение с историей этого старинного города незабываемо. Знания, опыт, манера подачи материала превосходные! Отдельно хочется отметить любовь Елены к истории и архитектуре, тема экскурсии раскрыта великолепно. А какой замечательный голос! Время пролетела незаметно. Владимир полюбили всем сердцем. Надеюсь, что еще встретимся с Еленой. Учитывая, что количество экскурсий, которые я посетила, более 30, могу смело рекомендовать всем любителям истории данное путешествие с Еленой в древнюю Русь! Елена, спасибо!!!