1 чел.
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Групповая
2 часа
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория1 июня 2024Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!
- ннадежда25 мая 2024Спасибо Александру за отличную экскурсию, большой знаток своего дела.
- ААлександр19 мая 2024В целом хорошо, но было ощущение что как-то "галопом по Европам" был рассказ. Много исторических моментов в экскурсии это плюс, но подача материала немного скучноватая, как на уроках истории в школе.
- ЮЮлия18 мая 2024Спасибо за экскурсию. Мы были с детьми и наш экскурсовод постаралась так преподнести информацию, чтобы детям тоже было интересно слушать. Взрослые и дети остались очень довольны экскурсией.
- ММарина16 января 2024Экскурсию по Владимиру для нас проводила Александра,юный, но очень много знающий искусствовед. Очень интересный рассказ, много неожиданных исторических фактов,маршрут в сильный
- ООльга12 января 2024Отличная молодая команда, знатоки и города, и истории. Рекомендуем однозначно.
- ММарина24 августа 2023Мы были во Владимире первый раз, и экскурсия Елены помогла нам познакомиться с центром города, историей Владимира и его основных
- ЛЛюбовь31 июля 2023Наша экскурсия проходила в холодный (для июля), дождливый день… Несмотря на это Елена с первой минуты увлекла нас в совершенно
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Богородице-Рождественский монастырь»
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