Богородице-Рождественский монастырь – экскурсии во Владимире

Найдено 4 экскурсии в категории «Богородице-Рождественский монастырь» во Владимире, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940 за человека
Владимир: предания глубокой старины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 4 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 5 чел.
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
    Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!
  • н
    надежда
    25 мая 2024
    Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
    Спасибо Александру за отличную экскурсию, большой знаток своего дела.
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
    В целом хорошо, но было ощущение что как-то "галопом по Европам" был рассказ. Много исторических моментов в экскурсии это плюс, но подача материала немного скучноватая, как на уроках истории в школе.
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Владимир: предания глубокой старины
    Спасибо за экскурсию. Мы были с детьми и наш экскурсовод постаралась так преподнести информацию, чтобы детям тоже было интересно слушать. Взрослые и дети остались очень довольны экскурсией.
  • М
    Марина
    16 января 2024
    Владимир - средневековая столица Руси
    Экскурсию по Владимиру для нас проводила Александра,юный, но очень много знающий искусствовед. Очень интересный рассказ, много неожиданных исторических фактов,маршрут в сильный
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    мороз (было минус 27), но пейзажи красивейшие на фоне морозного голубого неба и яркого солнца, да еще и с подробными описаниями и рассказами экскурсовода. Прекрасная экскурсия, готовы рекомендовать друзьям.

  • О
    Ольга
    12 января 2024
    Владимир - средневековая столица Руси
    Отличная молодая команда, знатоки и города, и истории. Рекомендуем однозначно.
  • М
    Марина
    24 августа 2023
    Владимир: предания глубокой старины
    Мы были во Владимире первый раз, и экскурсия Елены помогла нам познакомиться с центром города, историей Владимира и его основных
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    памятников. Елена также поделилась полезной информацией о местах где можно перекусить в городе и привела нас на дегустацию пряников и медовухи. Спасибо большое Елене!

  • Л
    Любовь
    31 июля 2023
    Владимир: предания глубокой старины
    Наша экскурсия проходила в холодный (для июля), дождливый день… Несмотря на это Елена с первой минуты увлекла нас в совершенно
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    другую действительность, мы окунулись в историю древнего города Владимира, узнали много нового. Соприкосновение с историей этого старинного города незабываемо. Знания, опыт, манера подачи материала превосходные! Отдельно хочется отметить любовь Елены к истории и архитектуре, тема экскурсии раскрыта великолепно. А какой замечательный голос! Время пролетела незаметно. Владимир полюбили всем сердцем. Надеюсь, что еще встретимся с Еленой. Учитывая, что количество экскурсий, которые я посетила, более 30, могу смело рекомендовать всем любителям истории данное путешествие с Еленой в древнюю Русь! Елена, спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Богородице-Рождественский монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
  2. Владимир: предания глубокой старины
  3. Владимир - средневековая столица Руси
  4. Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Богородице-Рождественский монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 940 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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