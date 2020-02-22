70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия "Прогулка по центру Владимира" , несмотря на легких морозец, двухчасовая прогулка прошла удивительно быстро. Самое важное для нас , что Артем, наш экскурсовод,не углублялся в детали архитектурных построек и больших количеств дат , а рассказывал именно о небольшом кусочке истории России, о людях , оставивших огромное чувство гордости за Россию. Мы , благодаря Артему, совершенно по другому посмотрели на фрески Андрея Рублева. И, конечно, еще не один раз вернемся в небольшой город Владимир, с его богатейшем прошлым . Спасибо вашему агенству, и отдельное спасибо Артему.