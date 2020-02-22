70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по центру Владимира получилась очень информативной и познавательной. И это в первую очередь благодаря отличному гиду - Кириллу. Он продемонстрировал обширную эрудицию и профессиональные знания в области истории, этнографии, краеведения. Развернуто отвечал на все наши вопросы и сумел заинтересовать своим рассказом как старшее, так и младшее поколение.

Чуть не повезло с погодой, не хватало чудесных зимних видов и легкого морозца. Если бы посчастливилось увидеть отблески солнца на старинных золотых куполах города, можно было бы с уверенностью сказать, что прикоснулись к былинной истории Владимиро-Суздальского края.

Еще раз выражаю благодарность нашему гиду за высокий профессионализм и не поверхностное знание истории и культуры своего края!

С уважением,

Игорь Борисович.