70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу

Александр
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Александр – представитель гидов
Если у вас совсем мало времени, и вы хотите увидеть самые интересные объекты средневековой столицы Руси – небольшая экскурсия по центру Владимира поможет вам познакомиться с городом и его насыщенной историей.

Вы успеете посетить 5 смотровых площадок и изучить основные достопримечательности города.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии70 отзывов
4.91
Прогулка по центру Владимира
Прогулка по центру Владимира

Что вас ожидает

  • Интересные факты о городе. Вы узнаете, что Владимир строился по образу древнего Иерусалима, и мы попробуем выяснить на примере древних построек, как удалось реализовать эту идею. Также вы услышите историю о том, кто и почему перенес столицу из Киева во Владимир и какими были полтора столетия в жизни города, пока он был центром Руси.
  • Золотые ворота. Я расскажу вам, почему ворота были названы золотыми, куда подевались дубовые золотые створы, сможете прикоснуться к белокаменным стенам, которым уже более 800 лет.
  • Успенский собор. Вы узнаете, что именно он был главным храмом на Руси и послужил примером для строительства Успенского собора в Московском Кремле.
  • Дмитриевский собор. Мы вместе рассмотрим белокаменные узоры на его стенах и поговорим о символике этих камней.
  • 5 смотровых площадок с прекрасными обзорными видами на город.

В ходе экскурсии по Владимиру Вы не только узнаете об истории древнего города, но и получите полезные советы о том, как провести здесь свободное время.

Организационные детали

  • При заказе экскурсии на новогодние праздники (31.12 —08.01 включительно) стоимость выше на 1230 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Прогулка по центру Владимира
Прогулка по центру Владимира
Прогулка по центру Владимира
Прогулка по центру Владимира
Прогулка по центру Владимира
Прогулка по центру Владимира
Прогулка по центру Владимира
Прогулка по центру Владимира
Прогулка по центру Владимира
Прогулка по центру Владимира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!
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70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ксения
22 февраля 2020
Увлекательная, интересная, познавательная экскурсия по городу. Детям очень понравилось
10 февраля 2020
Экскурсия "Прогулка по центру Владимира" , несмотря на легких морозец, двухчасовая прогулка прошла удивительно быстро. Самое важное для нас , что Артем, наш экскурсовод,не углублялся в детали архитектурных построек и больших количеств дат , а рассказывал именно о небольшом кусочке истории России, о людях , оставивших огромное чувство гордости за Россию. Мы , благодаря Артему, совершенно по другому посмотрели на фрески Андрея Рублева. И, конечно, еще не один раз вернемся в небольшой город Владимир, с его богатейшем прошлым . Спасибо вашему агенству, и отдельное спасибо Артему.
13 января 2020
Экскурсия по центру Владимира получилась очень информативной и познавательной. И это в первую очередь благодаря отличному гиду - Кириллу. Он продемонстрировал обширную эрудицию и профессиональные знания в области истории, этнографии, краеведения. Развернуто отвечал на все наши вопросы и сумел заинтересовать своим рассказом как старшее, так и младшее поколение.
Чуть не повезло с погодой, не хватало чудесных зимних видов и легкого морозца. Если бы посчастливилось увидеть отблески солнца на старинных золотых куполах города, можно было бы с уверенностью сказать, что прикоснулись к былинной истории Владимиро-Суздальского края.
Еще раз выражаю благодарность нашему гиду за высокий профессионализм и не поверхностное знание истории и культуры своего края!
С уважением,
Игорь Борисович.
9 января 2020
Экскурсию по Владимиру нам провела замечательный гид Татьяна. Очень содержательный, последовательный рассказ с учётом того, что с нами были дети. Они просто в восторге от Татьяны! Им очень понравилось, что она задавала загадки, вопросы по теме для закрепления. Осталась не только масса впечатлений, но и новые знания. Большое спасибо!
3 ноября 2019
Несмотря на малоприятную ноябрьскую погоду, экскурсия удалась. Гид доступно и интересно рассказал о главных достопримечательностях Владимира. Уезжали домой, переполненные впечатлениями. Спасибо!
31 августа 2019
Александр - профессионал своего дела! Провёл экскурсию по старому Владимиру с детьми и взрослыми разных возрастов. Никто не заскучал, все были увлечены происходящим. Узнали много нового и интересного. Александр подстраивался под нас и волнующие нас темы. Всем очень понравилась. Рекомендуем! Огромное спасибо Александру!
25 августа 2019
Спасибо Татьяне за познавательную экскурсию! За небольшое время получили целостное представление о городе.
17 августа 2019
Наша семья под прекрасным впечатлением от гида Оксаны. Она познакомила нас с историей города, ответила на все вопросы, было и насыщенно, понятно и безумно интересно! Мы очень любим экскурсии и могу сказать, что это наш лучший опыт!) Спасибо!!!
3 августа 2019
Большое спасибо Александру за очень интересную и содержательную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового и нтересного об истории города, его архитектуре и памятниках)).
31 июля 2019
Огромное спасибо Оксане за информативную прогулку по центру города и за возможность пойти нам на встречу и перенести начало экскурсии.
Оксана хороший экскурсовод, знает свое дело и любит город. Рассказывает интересно, даже дети хорошо усвоили исторические факты.
Очаровательный город с богатой историей !
Ещё 60 отзывов

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