Эта прогулка - уникальная возможность познакомиться с Владимиром интересно, быстро и бюджетно.Прогуливаясь по центру города, участники узнают о его становлении и развитии, особенностях архитектуры и памятниках, не имеющих аналогов в

стране. Вместе с гидом можно будет рассматривать детали соборов, открывать секреты старины и любоваться видами со смотровых площадок. Экскурсия подходит для взрослых и старшеклассников, не рассчитана на детей младшего возраста. Важно учитывать свои силы, так как это пешеходная экскурсия, продолжительность которой может быть увеличена до двух часов

Описание экскурсии

Экскурсия без скучных лекций

На прогулке помимо повествования я веду диалог с путешественниками, и мы вместе раскрываем загадки прошлого. Информации будет много, ведь Владимир — город с богатейшей историей, как самого места, так и его памятников архитектуры. При этом вы не запутаетесь в эпохах, стилях и именах князей: все хроники подаются увлекательно и систематизировано.

Владимир шаг за шагом

Мы встретимся рядом с Дмитриевским собором, шедевром белокаменного зодчества, рассмотрим его искусные барельефы и найдем на них Александра Македонского. У монументального Успенского собора вы узнаете о хранящихся здесь реликвиях и планах Андрея Боголюбского. Вы оцените и Золотые ворота — образец домонгольской военной архитектуры.

Организационные детали