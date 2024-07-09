Эта прогулка - уникальная возможность познакомиться с Владимиром интересно, быстро и бюджетно.
Прогуливаясь по центру города, участники узнают о его становлении и развитии, особенностях архитектуры и памятниках, не имеющих аналогов в
Прогуливаясь по центру города, участники узнают о его становлении и развитии, особенностях архитектуры и памятниках, не имеющих аналогов в
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 🗣 Интерактивный формат экскурсии
- 📚 Богатая история города
- 👀 Впечатляющие виды со смотровых площадок
- 👫 Подходит для взрослых и старшеклассников
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30
Что можно увидеть
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Золотые ворота
Описание экскурсии
Экскурсия без скучных лекций
На прогулке помимо повествования я веду диалог с путешественниками, и мы вместе раскрываем загадки прошлого. Информации будет много, ведь Владимир — город с богатейшей историей, как самого места, так и его памятников архитектуры. При этом вы не запутаетесь в эпохах, стилях и именах князей: все хроники подаются увлекательно и систематизировано.
Владимир шаг за шагом
Мы встретимся рядом с Дмитриевским собором, шедевром белокаменного зодчества, рассмотрим его искусные барельефы и найдем на них Александра Македонского. У монументального Успенского собора вы узнаете о хранящихся здесь реликвиях и планах Андрея Боголюбского. Вы оцените и Золотые ворота — образец домонгольской военной архитектуры.
Организационные детали
- Групповая экскурсия подразумевает перемещение со скоростью группы и не предполагает ожидания отстающих участников
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, а также на любознательных школьников старших классов. На детей младшего возраста экскурсия не рассчитана
- Это пешеходная экскурсия, поэтому, пожалуйста, учитывайте свои силы, чтобы не задерживать группу
- Если заказываете экскурсию зимой — одевайтесь как можно теплее
- Дополнительных расходов нет
- Помимо вашей группы на экскурсии могут быть также другие участники
- Стоимость может меняться в зависимости от даты — будьте внимательны при заказе
- Я провожу экскурсию, будучи на электроколяске: на темп перемещения это не влияет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|870 ₽
|Дети до 14 лет
|435 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дмитриевский собор, около шлагбаума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 10236 туристов
Экскурсиями занимаемся с 2012 года, проводим их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю. Наш подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно-следственными связями: частично это проходит в формате диалога, стремлении провести экскурсию с учётом индивидуальных особенностей экскурсантов (темп движения, мировоззрение и. т. п.)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 333 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Иван
9 июля 2024
Отличная экскурсия!
И
Ирина
1 июля 2024
Одна из лучших экскурсий!
Вкусная подача, глубокие знания и при этом легко усваяемая.
Вкусная подача, глубокие знания и при этом легко усваяемая.
Е
Евгения
27 июня 2024
Очень понравилась экскурсия! Материал рассказывался не банально, интересно, с уместными шутками. Здорово, что было взаимодействие с участниками экскурсии: нам задавали вопросы, спрашивали наше мнение в течение прогулки. Это ещё больше втягивало в процесс. Однозначно рекомендую!
Н
Наталья
6 июня 2024
Имейте ввиду, это именно прогулка-диалог. Вам будут задавать вопросы постоянно, смешить и всячески вовлекать в исторический материал. Если хочется молча послушать, возможно вам не сюда)
Николай
Ответ организатора:
Наталья, да, всё так, это именно прогулка - диалог, и это указано в самом названии экскурсии). Ваш отзыв абсолютно в точку, но, у меня всё именно так как заявлено в названии экскурсии и ее описании)
Pavel
28 мая 2024
Интересно, насыщенно: отдельное спасибо за открытие средневековой архитектурной энциклопедии - Дмитровского собора!
Е
Елена
8 мая 2024
Экскурсия понравилась, подойдет тем, кто хочет узнать основные моменты об истории города и ее церквей. Записались за 30 минут до начала, было очень удобно.
Антонина
7 мая 2024
Спасибо за интересную экскурсию!
Ольга
30 апр 2024
Отличная экскурсия в формате диалога. Заинтересованы были и взрослые, и дети. Гид отвечал на все вопросы, озвувучивал несколько исторических версий. Прекрасно владеет общей картиной истории Владимира и общей истории России. Очень необычный формат прогулки и прекрасный гид!
Т
Татьяна
30 апр 2024
Отличная экскурсия! Очень интересно и взрослым и детям!
А
Алина
24 апр 2024
Очень понравилась экскурсия!
Д
Дарья
19 апр 2024
.
З
Зоя
14 апр 2024
Отличная экскурсия, с интерактивном, загадками, есть ли в древнем Владимире влияние Китая? Хотите узнать ответ -вам на экскурсию.
Песни, загадки и много истории.
9 лет ребенку -вспоминает спустя неделю.
Рекомендуем
Песни, загадки и много истории.
9 лет ребенку -вспоминает спустя неделю.
Рекомендуем
О
Ольга
7 апр 2024
Обязательно рекомендую посетить экскурсию.
С
Светлана
19 мар 2024
Экскурсия понравилась. Было достаточно информативно, с юмором и динамично. Мне нравяться пешие прогулки в тэмпе
Е
Елена
18 мар 2024
Все понравилось
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