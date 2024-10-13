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задает наводящие вопросы, заставляет задуматься о причинах и следствиях тех или иных событий, в общем строится общение, в котором дети не вялые слушатели, а полноправные участники. В то же время взрослым тоже было очень интересно, и на все вопросы мы получили полные исчерпывающие ответы. С уверенностью можно сказать, что Мария компетентный и приятный в общении человек. Спасибо большое за проведенную экскурсию!