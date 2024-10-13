Экскурсии из центра Владимира

Найдено 4 экскурсии в категории «Из центра» во Владимире, цены от 667 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Пешая
249 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Завтра в 12:30
15 окт в 12:30
667 за человека
Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
Пешая
44 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Средневековый Владимир: уникальное путешествие в прошлое для семьи
Погрузитесь в средневековую атмосферу Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение
Начало: В центре Владимира
Завтра в 10:30
15 окт в 10:30
6 600 за всё до 7 чел.
Владимир и Боголюбово. Каменная летопись рассказывает
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир и Боголюбово. Каменная летопись рассказывает
Начало: Соборная площадь. У памятника в центре
Завтра в 09:00
15 окт в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Владимир. Древний и молодой
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Владимир. Древний и молодой
Начало: Соборная площадь. У памятника в центре
Расписание: Все дни недели с 10
Завтра в 10:00
15 окт в 10:00
4 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    13 октября 2024
    Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
    Несмотря на холодный ветер, экскурсия прошла в тёплой атмосфере, было интересно и познавательно. Благодарю вас за интересный рассказ.
  • О
    Ольга
    12 октября 2024
    Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
    Потрясающий экскурсовод! Много информации в прекрасном формате подачи материала!
  • С
    Сергей и Ирина
    12 октября 2024
    Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
    Экскурсия очень понравилась! Руфина прекрасный рассказчик, материал преподносит в очень легкой форме. Отлично владеет материалом, ответила на все наши вопросы. Слушали с огромным удовольствием. Спасибо!
  • О
    Ольга
    6 октября 2024
    Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
    Были во Владимире семьей с двумя детьми 10 и 7 лет. Экскурсовод Мария очень понравилась. Интересная экскурсия, дети были вовлечены, отвечали на вопросы.
  • А
    Анна
    20 сентября 2024
    Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
    Экскурсия с Марией прошла замечательно. Понравилось, что Мария в общении с детьми очень здорово строит диалог. Не просто рассказывает, а
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    задает наводящие вопросы, заставляет задуматься о причинах и следствиях тех или иных событий, в общем строится общение, в котором дети не вялые слушатели, а полноправные участники. В то же время взрослым тоже было очень интересно, и на все вопросы мы получили полные исчерпывающие ответы. С уверенностью можно сказать, что Мария компетентный и приятный в общении человек. Спасибо большое за проведенную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Из центра»

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  1. Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
  2. Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
  3. Владимир и Боголюбово. Каменная летопись рассказывает
  4. Владимир. Древний и молодой
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Большая Московская Улица
  9. Козлов Вал
  10. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в октябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Из центра" можно забронировать 4 экскурсии от 667 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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