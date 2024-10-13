2 часа
Групповая
до 25 чел.
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Завтра в 12:30
15 окт в 12:30
667₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Средневековый Владимир: уникальное путешествие в прошлое для семьи
Погрузитесь в средневековую атмосферу Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение
Начало: В центре Владимира
Завтра в 10:30
15 окт в 10:30
6 600₽ за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир и Боголюбово. Каменная летопись рассказывает
Начало: Соборная площадь. У памятника в центре
Завтра в 09:00
15 окт в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Владимир. Древний и молодой
Начало: Соборная площадь. У памятника в центре
Расписание: Все дни недели с 10
Завтра в 10:00
15 окт в 10:00
4 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана13 октября 2024Несмотря на холодный ветер, экскурсия прошла в тёплой атмосфере, было интересно и познавательно. Благодарю вас за интересный рассказ.
- ООльга12 октября 2024Потрясающий экскурсовод! Много информации в прекрасном формате подачи материала!
- ССергей и Ирина12 октября 2024Экскурсия очень понравилась! Руфина прекрасный рассказчик, материал преподносит в очень легкой форме. Отлично владеет материалом, ответила на все наши вопросы. Слушали с огромным удовольствием. Спасибо!
- ООльга6 октября 2024Были во Владимире семьей с двумя детьми 10 и 7 лет. Экскурсовод Мария очень понравилась. Интересная экскурсия, дети были вовлечены, отвечали на вопросы.
- ААнна20 сентября 2024Экскурсия с Марией прошла замечательно. Понравилось, что Мария в общении с детьми очень здорово строит диалог. Не просто рассказывает, а
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Из центра»
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