Предлагаю вам провести день вдали от городской суеты и окунуться в средневековую историю Руси. Нас ждут загородные резиденции князя Андрея Боголюбского и его отца Юрия Долгорукого — Кидекша и Боголюбово. А также река Нерль, памятники архитектуры 12 века, бескрайние просторы и легенды седых времён.

Ваш гид во Владимире

Дорога из Владимира в Кидекшу, по которой мы проедем немало интересных сёл с богатой историей.

Храмовый комплекс в Кидекше — в 12 веке здесь была загородная резиденция Юрия Долгорукого.

Храм Святых Бориса и Глеба — первый памятник белокаменного зодчества Северо-Восточной Руси. Осмотрим его изнутри.

Боголюбовский женский монастырь и храм в честь Иконы Боголюбивой Божьей Матери.

Фрагмент дворца князя Андрея Боголюбского 12 века постройки.

Прогулка по заливным лугам к храму Покрова на Нерли — жемчужине нашей земли.

Вы узнаете:

почему Кидекша связана с первыми русскими святыми — Борисом и Глебом

где князю Андрею явилась Богородица

к чему привёл заговор бояр против князя Боголюбского

и многое другое!

Организационные детали