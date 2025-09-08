Предлагаю вам провести день вдали от городской суеты и окунуться в средневековую историю Руси.
Нас ждут загородные резиденции князя Андрея Боголюбского и его отца Юрия Долгорукого — Кидекша и Боголюбово. А также река Нерль, памятники архитектуры 12 века, бескрайние просторы и легенды седых времён.
Описание экскурсии
Дорога из Владимира в Кидекшу, по которой мы проедем немало интересных сёл с богатой историей.
Храмовый комплекс в Кидекше — в 12 веке здесь была загородная резиденция Юрия Долгорукого.
Храм Святых Бориса и Глеба — первый памятник белокаменного зодчества Северо-Восточной Руси. Осмотрим его изнутри.
Боголюбовский женский монастырь и храм в честь Иконы Боголюбивой Божьей Матери.
Фрагмент дворца князя Андрея Боголюбского 12 века постройки.
Прогулка по заливным лугам к храму Покрова на Нерли — жемчужине нашей земли.
Вы узнаете:
- почему Кидекша связана с первыми русскими святыми — Борисом и Глебом
- где князю Андрею явилась Богородица
- к чему привёл заговор бояр против князя Боголюбского
и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем транспорте
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в собор: взрослые — 250 ₽, школьники с 14 лет и студенты — 200 ₽, дети — бесплатно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 59 туристов
Я аттестованный, аккредитованный гид по древним городам Суздалю и Владимиру. Являюсь внештатным экскурсоводом Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Люблю и уважаю нашу историю и землю. Приезжайте и вы полюбите наш древний край!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 сен 2025
Нам очень понравилось, живое общение, раскрытый ответы на любой вопрос, даже не касающиеся экскурсии. Всегда подсказывала где лучше сфотографироваться. Обязательно порекомендую всем друзьям. И возможно еще вернусь во Владимир и обращусь еще за экскурсией. Большое спасибо Юле за экскурсию под большим впечатлением до сих пор!
