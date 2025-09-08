Мои заказы

Княжье подворье: Кидекша и Боголюбово (на вашем авто)

Побывать в святых местах Владимирской земли и осмотреть храмы 12 века
Предлагаю вам провести день вдали от городской суеты и окунуться в средневековую историю Руси.

Нас ждут загородные резиденции князя Андрея Боголюбского и его отца Юрия Долгорукого — Кидекша и Боголюбово. А также река Нерль, памятники архитектуры 12 века, бескрайние просторы и легенды седых времён.
1 отзыв
Описание экскурсии

Дорога из Владимира в Кидекшу, по которой мы проедем немало интересных сёл с богатой историей.

Храмовый комплекс в Кидекше — в 12 веке здесь была загородная резиденция Юрия Долгорукого.

Храм Святых Бориса и Глеба — первый памятник белокаменного зодчества Северо-Восточной Руси. Осмотрим его изнутри.

Боголюбовский женский монастырь и храм в честь Иконы Боголюбивой Божьей Матери.

Фрагмент дворца князя Андрея Боголюбского 12 века постройки.

Прогулка по заливным лугам к храму Покрова на Нерли — жемчужине нашей земли.

Вы узнаете:

  • почему Кидекша связана с первыми русскими святыми — Борисом и Глебом
  • где князю Андрею явилась Богородица
  • к чему привёл заговор бояр против князя Боголюбского

и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в собор: взрослые — 250 ₽, школьники с 14 лет и студенты — 200 ₽, дети — бесплатно

Юлия
Юлия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 59 туристов
Я аттестованный, аккредитованный гид по древним городам Суздалю и Владимиру. Являюсь внештатным экскурсоводом Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Люблю и уважаю нашу историю и землю. Приезжайте и вы полюбите наш древний край!

Нам очень понравилось, живое общение, раскрытый ответы на любой вопрос, даже не касающиеся экскурсии. Всегда подсказывала где лучше сфотографироваться. Обязательно порекомендую всем друзьям. И возможно еще вернусь во Владимир и обращусь еще за экскурсией. Большое спасибо Юле за экскурсию под большим впечатлением до сих пор!
