Об экскурсии
Представить многоликую историю древней столицы Руси — г. Владимира без посещения Боголюбово, невозможно. История Владимирской Руси имеет много различных страниц и пожалуй самый значимый период связан с Великим Князем Владимирским Андреем Боголюбским.
Остатки замка Андрея Боголюбского
Приглашаю вас в Боголюбов град — это место, где когда-то размещался Грандиозный замок Андрея Боголюбского. Здесь встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. И именно здесь произошла трагедия, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории средневековой Руси.
Свято-Боголюбский женский монастырь
Побываем в монументальном храме 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря, и узнаем что связывает его с Храмом Христа Спасителя в Москве.
Храм Покрова на Нерли
Затем мы совершим настоящий паломнический путь к самому красивому храму России — Церкви Покрова на Нерли. Это место, которое обладает огромной силой притяжения и необыкновенной красотой. Недаром туристы со всего мира приезжают во Владимир только, чтобы прикоснуться к храму Покрова на Нерли. Его называют храмом, который исполняет желания.
Организационная информация:
- Для экскурсии желательно запастись удобной обувью и головными уборами (для женщин) для посещения храмов.
- Переход до Храма Покрова на Нерли и обратно занимает около 3 км, возможен только пешеходный способ передвижения.
- Программа может корректироваться, исходя из погодных условий.
- Экскурсия может быть организована на вашем автомобиле, или за дополнительную плату — на моём автомобиле (до 4 человек), микроавтобусе (до 20 человек).