Обзорная экскурсия по Боголюбово

Побываем в монументальном храме 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря, и узнаем что...

Побываем в монументальном храме 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря, и узнаем что связывает его с Храмом Христа Спасителя в Москве.

Затем мы совершим настоящий паломнический путь к самому красивому храму России — Церкви Покрова на Нерли.

Это место, которое обладает огромной силой притяжения и необыкновенной красотой.

Его называют храмом, который исполняет желания.
Обзорная экскурсия по Боголюбово
Обзорная экскурсия по Боголюбово
Обзорная экскурсия по Боголюбово
Обзорная экскурсия по Боголюбово
Обзорная экскурсия по Боголюбово

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Боголюбский женский монастырь
  • Остатки замка Андрея Боголюбского
  • Заливной луг
  • Храм Покрова на Нерли
Об экскурсии
Представить многоликую историю древней столицы Руси — г. Владимира без посещения Боголюбово, невозможно. История Владимирской Руси имеет много различных страниц и пожалуй самый значимый период связан с Великим Князем Владимирским Андреем Боголюбским.
Остатки замка Андрея Боголюбского
Приглашаю вас в Боголюбов град — это место, где когда-то размещался Грандиозный замок Андрея Боголюбского. Здесь встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. И именно здесь произошла трагедия, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории средневековой Руси.
Свято-Боголюбский женский монастырь
Побываем в монументальном храме 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря, и узнаем что связывает его с Храмом Христа Спасителя в Москве.
Храм Покрова на Нерли
Затем мы совершим настоящий паломнический путь к самому красивому храму России — Церкви Покрова на Нерли. Это место, которое обладает огромной силой притяжения и необыкновенной красотой. Недаром туристы со всего мира приезжают во Владимир только, чтобы прикоснуться к храму Покрова на Нерли. Его называют храмом, который исполняет желания.

Организационная информация:

  • Для экскурсии желательно запастись удобной обувью и головными уборами (для женщин) для посещения храмов.
  • Переход до Храма Покрова на Нерли и обратно занимает около 3 км, возможен только пешеходный способ передвижения.
  • Программа может корректироваться, исходя из погодных условий.
  • Экскурсия может быть организована на вашем автомобиле, или за дополнительную плату — на моём автомобиле (до 4 человек), микроавтобусе (до 20 человек).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Билет
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение монастыря
  • Прогулка к Храму Покрова на Нерли (с заходом внутрь)
Что не входит
  • Транспорт не включен
  • Питание
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем
Начало: Боголюбский женский монастырь
Завершение: Храм Покрова На Нерли
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно

Марина Е.
Марина Е.
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